Việt Nam muốn trở thành cầu nối về tri thức, công nghệ

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam muốn trở thành cầu nối, kết nối tri thức, thị trường và chuỗi cung ứng giữa ASEAN và Trung Quốc.

Quan điểm này được Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương chia sẻ tại Hội nghị Đối thoại Bàn tròn, trong khuôn khổ Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) 2025 ở Nam Ninh, Trung Quốc, sáng 17/9.

Thứ trưởng nhấn mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của khu vực. Năm 2024, ASEAN nổi lên như điểm đến hàng đầu của dòng vốn đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực công nghệ số, thương mại điện tử, fintech, logistics thông minh, trong khi Trung Quốc ghi dấu ấn với hơn 400 doanh nghiệp "kỳ lân".

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương chia sẻ tại Hội nghị Đối thoại Bàn tròn, trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN 2025. Ảnh: TTTT

Ông cho rằng, ngoài đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Trung Quốc và ASEAN còn nhiều dư địa hợp tác về khoa học và công nghệ. Theo đó, hai bên có thể thúc đẩy sâu hơn việc hợp tác về khoa học và công nghệ giữa các quốc gia và giữa các doanh nghiệp, đặc biệt là trong những lĩnh vực như năng lượng, hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin và công nghệ số.

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc và ASEAN, tạo điều kiện thuận lợi về chính sách, hạ tầng, nhân lực nhằm biến các sáng kiến hợp tác thành hiện thực. Việt Nam mong muốn trở thành cầu nối kết nối tri thức, thị trường và chuỗi cung ứng giữa ASEAN, Trung Quốc.

Hội nghị Đối thoại Bàn tròn, trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN 2025. Ảnh: TTTT

Trước đó, trong phát biểu khai mạc, Phó thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh Việt Nam coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực đột phá giúp đất nước "bắt kịp, tiến cùng, bứt phá và vượt lên". Nhiều chính sách lớn được Việt Nam ban hành như Nghị quyết 57, cũng như các luật liên quan - nền tảng pháp lý cho giai đoạn phát triển mới. Việt Nam sẽ duy trì môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, tạo cơ hội cho mọi doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Trung Quốc.

Đại diện phía Trung Quốc gồm ông Nhậm Hồng Bân, Chủ tịch Ủy ban Xúc tiến Thương mại Quốc tế, và ông Vi Thao, Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đánh giá cao vai trò của hợp tác kinh tế số, kết nối hạ tầng và giao lưu nhân dân. Nhiều tập đoàn lớn của nước này cũng bày tỏ mong muốn cùng Việt Nam phát triển trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đường sắt, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và kinh tế số.

