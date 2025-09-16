Tôn vinh người lao động tiêu biểu ngành khoa học và công nghệ

Lễ tôn vinh người lao động tiêu biểu và biểu dương cán bộ công đoàn xuất sắc được Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức, tối 16/9 tại Hà Nội.

Đây là hoạt động thường niên từ năm 2016 nhằm vinh danh những cá nhân có thành tích nổi bật trong lao động sản xuất, biểu dương cán bộ công đoàn có nhiều sáng kiến, đóng góp thiết thực. Năm nay, với chủ đề Hành trình khát vọng 2025, chương trình ghi nhận, tôn vinh 290 cá nhân, gồm 219 người lao động tiêu biểu và 71 cán bộ công đoàn xuất sắc ngành khoa học và công nghệ.

Sự kiện là hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 80 năm hành trình phát triển của ngành bưu chính, viễn thông, khoa học và công nghệ.

Phóng viên Mai Huy Mạnh - báo VnExpress là một trong 219 người lao động tiêu biểu ngành khoa học và công nghệ được tôn vinh. Báo VnExpress còn có phóng viên Lê Đức Hùng, thường trú tại Hà Tĩnh, được vinh danh năm 2025. Ảnh: Trọng Đạt

Tại sự kiện, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam Phạm Đức Long cho biết đội ngũ công nhân viên chức, người lao động của ngành luôn phấn đấu vượt qua khó khăn, nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tạo nên dấu ấn phát triển của ngành cũng như đất nước.

Theo Thứ trưởng, lực lượng lao động trong ngành có nhiều đóng góp quan trọng trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Đây là những động lực then chốt để Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Trong tổng số 86.000 đoàn viên, người lao động toàn ngành, 219 điển hình tiêu biểu được lựa chọn để tôn vinh. "Mỗi cá nhân là minh chứng cho ý chí, nghị lực, tinh thần vượt khó và sáng tạo không ngừng", Thứ trưởng nhận định. Bên cạnh đó, 71 cán bộ công đoàn xuất sắc cũng được biểu dương vì nhiều sáng kiến, cách làm hiệu quả trong việc chăm lo đời sống, chế độ, chính sách cho đoàn viên, người lao động.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tham dự, động viên người lao động tiêu biểu ngành khoa học và công nghệ tại chương trình Hành trình khát vọng 2025, tối 16/9. Ảnh: Trọng Đạt

Thứ trưởng Phạm Đức Long nhấn mạnh định hướng quan trọng của Công đoàn ngành. Trước hết là xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bởi đây là yếu tố quyết định sự thành công. "Mỗi đoàn viên công đoàn, nhà khoa học, kỹ sư, công nhân cần không ngừng học hỏi, rèn luyện để đáp ứng yêu cầu mới của thị trường", ông nói.

Thứ hai là đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong cơ quan, doanh nghiệp, khuyến khích tinh thần làm chủ công nghệ Việt Nam. Mỗi đơn vị, mỗi đoàn viên cần chủ động ứng dụng công nghệ mới, biến tri thức khoa học thành giá trị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Ông mong muốn người lao động tập trung thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện. Đây được coi là con đường ngắn nhất để nâng cao năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời giúp người lao động làm chủ công nghệ mới, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập.

