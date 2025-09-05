Công ty Italy lập trung tâm thiết kế mạch vệ tinh tại Việt Nam

Temix Group, tập đoàn tư nhân của Italy chuyên về truyền thông vệ tinh và hàng không vũ trụ, thành lập trung tâm thiết kế tại Việt Nam.

Trung tâm Thiết kế tiên tiến của Temix đặt tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), là bước đi tiếp theo trong chiến lược củng cố hoạt động công nghiệp dài hạn tại Việt Nam của doanh nghiệp này.

Biên bản hợp tác được trao ngày 4/9 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Italy, dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Tài chính Hồ Sỹ Hùng, Thứ trưởng Doanh nghiệp và Sản xuất Italy Valentino Valentini và Đại sứ Italy tại Việt Nam Marco Della Seta.

Đại diện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Temix trao biên bản ghi nhớ hợp tác, ngày 4/9 tại Hà Nội. Ảnh: Thu Thảo

Đây là trung tâm thiết kế kỹ thuật về điện tử, mạch điện tử..., áp dụng cho các lĩnh vực truyền thông vệ tinh, quốc phòng và hàng không vũ trụ. Trung tâm đóng vai trò nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế của Temix, cung cấp dịch vụ thiết kế liên ngành tiên tiến cho các khách hàng tổ chức và doanh nghiệp tại thị trường châu Á và Trung Đông.

Với sự chủ trì của PTIT, trung tâm sẽ theo sát danh mục bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, bao gồm nghiên cứu, sản xuất và chế tạo vệ tinh quỹ đạo thấp.

Theo kế hoạch, PTIT sẽ bố trí một cơ sở riêng trong khuôn viên trường để đặt trung tâm, nơi các chuyên gia Temix sẽ hợp tác thiết kế kỹ thuật cùng đội ngũ nhà nghiên cứu trong nước.

Bên cạnh đó, sự hợp tác sẽ bao gồm chương trình học bổng cho sinh viên Việt Nam theo học các khóa đào tạo nâng cao tại Đại học Catania (Italy).

Tại sự kiện, ông Armando Caravella, nhà sáng lập và Chủ tịch Temix Group, cho biết tin tưởng vào năng lực học thuật của đối tác Việt Nam. Trong khi đó, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Đặng Hoài Bắc nhận định việc hợp tác sẽ góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tạo thêm cơ hội nghề nghiệp cho giới nghiên cứu và nâng cao vị thế của Việt Nam trong ngành công nghiệp không gian toàn cầu.

Trọng Đạt

