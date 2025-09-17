Việt Nam - Nga phối hợp nghiên cứu công nghệ AI, UAV

Việt Nam và Nga sẽ phối hợp nghiên cứu khoa học nhằm giải quyết thách thức toàn cầu, tập trung vào các công nghệ chiến lược như AI, UAV, năng lượng.

Đây là một trong số các nội dung trao đổi trong buổi làm việc giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga, ngày 15/9 tại Hà Nội.

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy và Thứ trưởng Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga Konstantin Mogilevsky đã điểm lại kết quả hợp tác thời gian qua, trong đó nổi bật là các chương trình nghiên cứu chung và hoạt động đào tạo nhân lực khoa học công nghệ.

Hai bên thống nhất định hướng hợp tác cho Năm Khoa học và Giáo dục Việt - Nga 2026, phối hợp nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ nhằm giải quyết thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, phát triển đô thị và nâng cao năng suất lao động.

Trọng tâm hợp tác sẽ tập trung vào các công nghệ như AI, blockchain, công nghệ sinh học thế hệ mới, thiết bị bay không người lái (UAV) và năng lượng sạch... những lĩnh vực thuộc danh mục công nghệ chiến lược đã được Chính phủ Việt Nam phê duyệt.

Thứ trưởng Bùi Thế Duy chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác của Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga do Thứ trưởng Konstantin Mogilevsky là Trưởng đoàn. Ảnh: TTTT

Theo Thứ trưởng Mogilevsky, Chính phủ Nga luôn coi trọng việc hỗ trợ sinh viên Việt Nam, với khoảng 1.000 suất học bổng được trao mỗi năm.

Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Bùi Thế Duy đề xuất mở rộng các chương trình học bổng ngắn hạn từ 6 -12 tháng, tạo điều kiện để các nhà khoa học trẻ Việt Nam nâng cao năng lực nghiên cứu.

Liên quan đến công nghệ hai bên cùng hợp tác nghiên cứu đều thuộc nhóm chiến lược. Cụ thể, hồi tháng 6, Thủ tướng ban hành danh mục 11 nhóm công nghệ chiến lược với 35 sản phẩm ưu tiên.

Tại Diễn đàn "Tương lai khoa học công nghệ từ nền tảng đến công nghệ chiến lược" do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì hồi cuối tháng 8, đại diện Vụ Khoa học, kỹ thuật và công nghệ, cho biết trong năm nay, Việt Nam sẽ làm chủ ba sản phẩm thuộc nhóm công nghệ chiến lược, nhưng chưa công bố cụ thể.

Bộ đã trình Chính phủ danh sách 6 công nghệ chiến lược lựa chọn ưu tiên triển khai sớm để phát triển kinh tế, gồm: thiết bị mạng di động 5G chuẩn ORAN, mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý ảo tiếng Việt, robot di động tự hành, nền tảng blockchain truy xuất nguồn gốc, UAV và AI camera xử lý tại biên.

Trên thực tế, nhiều viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong nước đã bắt đầu tham gia nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghệ mang tính chiến lược như robot, chip bán dẫn, máy bay không người lái. Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu đến năm 2027 sẽ làm chủ 20 sản phẩm công nghệ chiến lược và vượt 25 sản phẩm vào năm 2035.

Trọng Đạt

