Việt Nam muốn tiếp cận nguồn dầu xuất kho dự trữ của Nhật Bản

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất Nhật Bản tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp cận với nguồn dầu xuất kho dự trữ của nước này bằng hình thức phù hợp.

Ngày 17/3, tại cuộc gặp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu diễn biến phức tạp tại Trung Đông, rủi ro với tuyến vận tải qua eo biển Hormuz đã ảnh hưởng chuỗi cung ứng dầu thô tới châu Á, trong đó có Việt Nam và Nhật Bản.

Hiện Nhật Bản lên kế hoạch xả 80 triệu thùng dầu từ kho dự trữ nhằm giảm tác động từ xung đột tại Trung Đông tới giá nhiên liệu của nước này. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất Nhật Bản tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp cận bằng hình thức phù hợp với nguồn dầu xuất kho dự trữ lên tới 80 triệu thùng này. Ông cho biết Việt Nam đã gửi thư tới Thủ tướng Nhật Bản Takaichi, đề nghị xem xét biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Đồng thời, ông đề nghị Đại sứ Ito Naoki thúc đẩy tái cấu trúc tài chính, nguồn cung cho dự án Lọc dầu Nghi Sơn. Việc này góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và hạn chế tác động tới doanh nghiệp hai nước tham gia dự án.

Ngoài ra, lãnh đạo Chính phủ cũng mong muốn phía Nhật Bản chia sẻ, tạo điều kiện cho Việt Nam mua nhiên liệu hàng không từ nguồn dự trữ của nước này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki, ngày 17/3. Ảnh: VGP

Đáp lại, Đại sứ Ito Naoki cho biết phía Nhật Bản đang "trao đổi, thảo luận tích cực" với các cơ quan Việt Nam về quan hệ hợp tác giữa hai bên, trong đó có lĩnh vực năng lượng. Ông khẳng định sẽ báo cáo Chính phủ, các cơ quan liên quan của Nhật Bản về đề xuất hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng.

Ông Ito Naoki cũng nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong hỗ trợ đa dạng hóa dầu đầu vào và tái cơ cấu Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, nhiên liệu hàng không và thúc đẩy dự án chuỗi dự án khí Lô B - Ô Môn.

Thị trường xăng dầu trong nước gần đây biến động mạnh khi xung đột tại Trung Đông leo thang từ cuối tháng 2. Bên cạnh các giải pháp điều hành giá và cung cầu trong nước, nhà điều hành đang tích cực tìm kiếm nguồn cung ứng từ bên ngoài, nhằm đảm bảo ổn định thị trường trong nước.

Ngày 9/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ đã huy động khoảng 4 triệu thùng dầu từ các đối tác nhằm đảm bảo nguồn cung trước mắt. Bộ Công Thương cho biết nguồn cung trong nước đảm bảo tiêu dùng tới hết tháng 4.

Phương Dung