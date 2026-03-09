Thủ tướng: Huy động 4 triệu thùng dầu bảo đảm nguồn cung trước mắt

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đã huy động khoảng 4 triệu thùng dầu từ các đối tác để bảo đảm nguồn cung trước mắt, góp phần ổn định thị trường trong bối cảnh người dân lo ngại thiếu xăng dầu.

Thông tin được Thủ tướng nêu chiều 9/3 tại Nhà Quốc hội, khi cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì hội nghị chuẩn bị cho kỳ họp của Quốc hội Việt Nam.

Theo người đứng đầu Chính phủ, căng thẳng tại khu vực Trung Đông thời gian qua đã ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, làm gia tăng chi phí vận tải và tạo áp lực đối với việc điều hành kinh tế vĩ mô. Chính phủ đang liên tục họp và chỉ đạo các bộ, ngành theo dõi sát tình hình để có giải pháp ứng phó.

"Việt Nam đã huy động khoảng 4 triệu thùng dầu từ các đối tác nhằm bảo đảm nguồn cung trước mắt, góp phần ổn định tâm lý thị trường và đời sống người dân", lãnh đạo Chính phủ nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Hoàng Phong

Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết tình hình thế giới và trong nước đang có nhiều khó khăn, đặc biệt là biến động của thị trường năng lượng và giá xăng dầu. Lãnh đạo Chính phủ đã khẩn trương làm việc với một số quốc gia để trao đổi, tìm giải pháp bảo đảm nguồn cung năng lượng cho Việt Nam.

Theo báo cáo của Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng ngày 8/3, tại một số địa phương xuất hiện tình trạng người dân mua xăng dầu để tích trữ do lo ngại giá tăng hoặc nguồn cung gián đoạn. Hiện tượng này chủ yếu ghi nhận tại các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là khu vực Hà Nội.

Các doanh nghiệp đầu mối như Petrolimex, PVOIL và Xăng dầu Quân đội cho biết lượng xăng dầu bán ra tại Hà Nội từ ngày 4 đến 8/3 tăng khoảng 1,5 lần so với bình quân tháng 1. Tuy nhiên, các doanh nghiệp khẳng định nguồn cung vẫn được bảo đảm.

Cơ quan chức năng cũng ghi nhận tình trạng người dân mang can, thùng đến mua xăng để tích trữ. Một số cửa hàng bán giới hạn theo lượt, trong khi lực lượng quản lý thị trường đang kiểm tra, xử lý các vi phạm.

Năm 2025, sản lượng tiêu thụ xăng dầu cả nước đạt khoảng 26,4 triệu m3, tấn. Mức tiêu thụ bình quân tháng là 2,2 triệu m3, tấn. Lượng hàng tồn kho tính tới cuối năm duy trì khoảng 1,7 triệu m3, tấn, bảo đảm dự trữ theo quy định. 4 triệu thùng dầu tương đương khoảng 636.000 m3, đủ đáp ứng khoảng 10 ngày tiêu thụ xăng dầu của cả nước theo mức bình quân năm 2025.

Trước đó chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, trao đổi về tình hình Trung Đông và hợp tác năng lượng giữa hai nước. Trong cuộc trao đổi, phía Kuwait nhất trí phối hợp với các đối tác liên quan xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam và tăng cường hợp tác năng lượng trong thời gian tới. Thủ tướng cũng đề nghị Kuwait hỗ trợ bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam tại nước này trong bối cảnh tình hình khu vực diễn biến phức tạp và tạo điều kiện cho việc sơ tán công dân nếu cần thiết. Thủ tướng Kuwait cam kết phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo đảm an ninh cho người Việt Nam tại Kuwait.

Sơn Hà