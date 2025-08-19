Việt Nam không thể bổ sung cầu thủ thay Bích Tuyền

Hà NộiViệt Nam không thể bổ sung nhân sự ở giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 do đã hết hạn đăng ký, sau khi trụ cột Nguyễn Thị Bích Tuyền rút lui.

Bích Tuyền xin không tham dự với lý do gia đình vào sáng nay 19/8. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) và ban huấn luyện Việt Nam tôn trọng quyết định của cầu thủ, nhưng vẫn có bất ngờ.

"Chúng tôi bất ngờ trước quyết định xin rời đội tuyển của Bích Tuyền", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nói trước trận giao hữu gặp Kenya vào tối nay. "Ban huấn luyện phải ổn định lại mọi khâu, từ tâm lý cho các cầu thủ còn lại đến phương án sử dụng nhân sự".

Nguyễn Thị Bích Tuyền (áo đỏ trái) thi đấu trong trận đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua Tây Ban Nha 0-4 ở trận giao hữu tại nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội, ngày 17/8/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Bích Tuyền rút lui chỉ một ngày trước khi đội tuyển di chuyển sang Thái Lan dự giải vô địch thế giới (VĐTG) 2025. Cô cũng không dự trận giao hữu với Kenya. Quyết định này cũng khiến Việt Nam thiệt quân trước giải do đã hết hạn thay thế, bổ sung với Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB).

"Tình huống này xảy ra bất ngờ và bất khả kháng nên chúng tôi chỉ có thể sử dụng 13 cầu thủ", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho hay. "Tuy nhiên, đội tuyển dùng lối chơi tập thể và có phương án dự phòng trong trường hợp thiếu bất kỳ ai".

SEA Games 33 vào tháng 11 cũng tổ chức tại Thái Lan. Khi được hỏi liệu Bích Tuyền có thể thi đấu, HLV Tuấn Kiệt nói: "Dù có Tuyền hay không thì chúng tôi vẫn có nhiều phương án để tranh tài. Lối chơi của đội tuyển sẽ linh hoạt khi các cầu thủ có thời gian dài gắn bó với nhau trên tuyển. Tinh thần đoàn kết, ăn ý giữa các cầu thủ sẽ tạo nên tập thể mạnh và khát khao chiến thắng".

Đây không phải lần đầu tiên Bích Tuyền xin rút lui khỏi ĐTQG. Năm 2022, cô vẫn cùng đội dự SEA Games 31 trên sân nhà, nhưng từ chối dự các giải châu Á như AVC Challenge Cup, Asian Grand Prix. Năm 2023, Tuyền vẫn lên tập trung, nhưng xin rút một ngày trước khi dự AVC Challenge Cup, rồi giải vô địch bóng chuyền nữ CLB châu Á và giải vô địch bóng chuyền nữ CLB thế giới.

Bích Tuyền cũng không có tên trong đội hình Việt Nam giành vị trí thứ 4 tại giải vô địch châu Á 2023 ở Thái Lan. Do Thái Lan vô địch lại làm chủ nhà giải VĐTG 2025, ba suất của châu Á được trao cho đội nhì, ba và tư. Vì vậy, Việt Nam lần đầu có suất dự giải VĐTG.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (giữa) trong trận Việt Nam thắng Thái Lan 3-2 để vô địch chặng hai giải bóng chuyền nữ SEA V-League 2025, tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, ngày 10/8/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Việc Bích Tuyền từng từ chối lên ĐTQG cũng khiến VFV phải thay đổi điều lệ giải vô địch Quốc gia vào năm 2024. Ở điều 7 về khen thưởng và kỷ luật, những VĐV được triệu tập lên ĐTQG, tuyển trẻ quốc gia làm nhiệm vụ thi đấu quốc tế mà không thực hiện theo lệnh triệu tập của VFV và Cục Thể dục Thể thao, hoặc CLB không cho VĐV lên tập huấn ĐTQG với bất cứ lý do nào, trừ bất khả kháng và có sự đồng ý của liên đoàn, thì CLB và VĐV đó sẽ bị cấm thi đấu ở các vòng đấu, giải chính thức của VFV.

Từ năm 2024, Bích Tuyền cùng Ninh Bình dự giải bóng chuyền nữ CLB châu Á. Sau đó, cô cũng thường xuyên tham dự các giải lớn cùng Việt Nam như AVC Nations Cup (trước là AVC Challenge Cup), FIVB Challenger Cup hay SEA V-League.

Bích Tuyền sinh năm 2000, tại Vĩnh Long, cao 1,88 m. Cô thi đấu cho CLB bóng chuyền địa phương giai đoạn 2016-2020, trong đó năm 2019 khoác áo Bình Điền Long An theo diện cho mượn. Từ 2021, cô gia nhập CLB Ninh Bình. Sự xuất hiện của Bích Tuyền giúp thay đổi diện mạo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong hai năm qua ở sân chơi châu lục và thế giới.

Vắng Bích Tuyền ở giải VĐTG là tổn thất lớn cho Việt Nam. Cô vừa góp công lớn trong thành tích lần đầu vô địch SEA V-League chặng hai hôm 10/8. Trước Thái Lan, Bích Tuyền phá kỷ lục ghi điểm trong một trận, với 45 điểm giúp Việt Nam ngược dòng thắng Thái Lan 3-2. Sau giải, Bích Tuyền từng khẳng định sẽ tham dự giải vô địch thế giới để cố gắng học hỏi, giao lưu và cọ xát.

Giải bóng chuyền nữ VĐTG 2025 diễn ra từ ngày 22/8 đến 7/9 ở bốn thành phố tại Thái Lan. 32 đội chia làm tám bảng thi đấu vòng tròn một lượt, để chọn ra hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào vòng 1/8.

Việt Nam nằm ở bảng G tại Phuket, lần lượt gặp Ba Lan ngày 23/8, Đức 25/8 và Kenya 27/8.

Danh sách Việt Nam dự giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025

Chủ công: Trần Thị Thanh Thúy (đội trưởng), Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Phương

Phụ công: Nguyễn Thị Trinh, Trần Thị Bích Thủy, Lê Thanh Thúy, Phạm Thị Hiền

Đối chuyền: Hoàng Thị Kiều Trinh

Chuyền hai: Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa

Libero: Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Thị Ninh Anh.

