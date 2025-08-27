Việt Nam – Kenya: Chờ chiến thắng lịch sử ở giải bóng chuyền nữ VĐTG

Thái LanGặp đối thủ ngang tài cân sức Kenya ở lượt cuối vòng bảng hôm nay, Việt Nam đứng trước cơ hội chiến thắng làm quà chia tay giải bóng chuyền nữ thế giới 2025.

*Việt Nam – Kenya: 17h thứ Tư 27/8, giờ Hà Nội.

Cả hai cùng thua Đức 0-3 và Ba Lan 1-3 nên chắc chắn bị loại. Trận đấu hôm nay vì vậy không còn ý nghĩa cạnh tranh suất đi tiếp. Nhưng, nó cũng không thuần tính thủ tục, ít nhất là với Việt Nam.

"Mục tiêu của chúng tôi là thắng trận này", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nói, hướng đến mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên trong lần đầu góp mặt ở giải VĐTG.

Còn chuyền hai Lâm Oanh khẳng định: "Chúng tôi đến với giải đấu là để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Do đó, toàn đội trân trọng từng trận với các đối thủ mạnh. Tôi đã đối đầu và xem một số trận của Kenya. Họ chơi rất tốt. Vì vậy Việt Nam cần chiến thuật tốt, quyết tâm cao và hy vọng sẽ giành chiến thắng".

Các cầu thủ Việt Nam đang có tinh thần tốt sau hai trận đấu với Ba Lan và Đức ở giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025, tại Thái Lan. Ảnh: FIVB

Việt Nam và Kenya được đánh giá đồng cân đồng lạng, chỉ cách nhau vài bậc trên bảng thứ tự của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (FIVB). Hai đội tuyển đã thi đấu giao hữu với nhau hai lần. Trong đó, trận đấu ở FIVB Challenge Cup 2023 tại Pháp có tỷ số 2-2, còn trận mới nhất Việt Nam thắng giao hữu 4-0 tại Hà Nội ngày 19/8.

HLV Kiệt cho biết đã theo dõi Kenya thi đấu ở giải, để có cái nhìn rõ hơn. Ông luôn dành sự tôn trọng cho đối thủ, nhất là khi mang cảm nhận họ chưa tung hết sức và còn giấu bài ở cuộc gặp nhau gần nhất.

Đội bóng châu Phi có thể hình đậm chắc, sở hữu các tay đập chơi chủ động trên lưới. Trong đó, chủ công Veronica Adhiambo và phụ công Belinda Barasa là nguy hiểm nhất. Cả hai thi đấu ổn định, sắm vai chủ lực suốt hai trận vừa qua.

So với Đức và Ba Lan có lối chơi tốc độ, biến hóa và tầm chắn cao thì Kenya lại vừa sức với Thanh Thúy và đồng đội. Dù vậy, Việt Nam vẫn phải hạn chế lỗi ở bước một từ những pha phát bóng mạnh của đối phương. Chỉ khi hàng sau như Khánh Đang, Như Quỳnh, Kiều Trinh, Nguyễn Uyên, Nguyễn Trinh, Lê Thúy chỉn chu ở bước một thì chuyền hai Lâm Oanh, Kim Thoa mới có bóng thuận lợi tổ chức tấn công gần lưới. Lúc đó các tay đập Việt Nam sẽ thuận lợi hơn trong việc ghi điểm.

Chủ công Thanh Thúy trong pha tấn công trước hàng chắn tuyển Đức ở lượt hai bảng G giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025, tại Thái Lan ngày 25/8/2025. Ảnh: FIVB

Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 diễn ra từ ngày 22/8 đến 7/9 tại Thái Lan, gồm 32 đội tuyển mạnh nhất đến từ 5 châu lục, chia thành 8 bảng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm để xác định hai đội nhất - nhì mỗi bảng vào vòng 16 đội.

Do giải không có vòng đấu phân hạng cho các đội tuyển ngoài top 16, sau trận đấu này Việt Nam và Kenya đều về nước.

Đức Đồng