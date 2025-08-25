Việt Nam thua Đức ở giải bóng chuyền nữ VĐTG

Dù chơi cố gắng, Việt Nam vẫn thua 0-3 trước Đức - đội tuyển đứng thứ 11 thế giới - ở lượt hai bảng G giải bóng chuyền nữ thế giới 2025 chiều 25/8.

Đức hơn hẳn Việt Nam mọi chỉ số trước cuộc đối đầu. Không chỉ vì họ hơn Việt Nam 11 bậc thế giới mà tuổi đời và chiều cao họ cũng hơn hẳn. Do đó, các tay đập Việt Nam không thể nào xuyên thủng được hàng thủ giăng ngang trên lưới của đối phương.

Những miếng đánh ngắn và nhanh của Việt Nam không phát huy tác dụng như set một trận gặp Ba Lan. Các cầu thủ Đức đã đoán bắt mọi tình huống. Ngay set một, Việt Nam có thể giằng co những điểm số đầu đến 6-6. Nhưng sau đó, Đức tăng tốc, dẫn 10-7, 18-14, 22-16 và thắng 25-18.

Các tay chắn Việt Nam không thể cản Đức ghi điểm ở trận đấu lượt hai bảng G giải bóng chuyền nữ thế giới 2025, chiều 25/8. Ảnh: FIVB

Set 2, vẫn là những cú đập trên chắn của các cầu thủ Đức. Các cầu thủ Việt Nam dù đã hạn chế các lỗi bước một nhưng không thể tạo được cơ hội thuận lợi vì hàng thủ cao của đối phương. Đức dễ dàng dẫn 11-5, 18-8 rồi kết thúc nhanh 25-17.

Trước lối đánh biến hoá, tốc độ nhanh của đối phương, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt yêu cầu học trò đánh chậm, chuyền bóng xa lưới để không bị đối thủ theo chắn. Điều này tạo cho đội có cơ hội chơi ngang ngửa ở những phút đầu set 3. Thanh Thuý và đồng đội dồn hết sức lực, gỡ hoà 5-5 rồi vượt lên dẫn 8-5 khiến đối thủ phải hội ý. Sau khi trở lại, Đức thể hiện đẳng cấp để ghi liền 5 điểm, dẫn ngược Việt Nam.

Thế trận sau đó dần trôi khỏi tay Việt Nam. Các học trò của ông Kiệt phải rượt đuổi điểm số với đối thủ nhưng không thể thu hẹp cách biệt. Đội bị dẫn 10-8, 14-12, 21-15 rồi thua 21-25.

Các cầu thủ Việt Nam dù chơi nỗ lực nhưng không thể tạo được bất người trước Đức ở lượt thứ hai, bảng G giải bóng chuyền nữ thế giới 2025. Ảnh: FIVB.

Thanh Thúy là người chơi tốt nhất trận với 17 điểm, nhưng cô cũng nhiều lần bị đối phương chắn bóng với các pha đập uy lực trên lưới. Còn Hoàng Thị Kiều Trinh là người ghi điểm cao thứ hai với 6 điểm. "Chúng tôi hôm nay thua Đức nhưng toàn đội đã cố gắng hết sức, thể hiện tốt những gì mình có", Kiều Trinh nói sau trận. "Chúng tôi cảm ơn người hâm mộ đã luôn ủng hộ và sẽ quyết tâm thắng Kenya lượt cuối".

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng thừa nhận đối thủ chơi tốc độ nhanh và chuyên môn tốt hơn nên các học trò khó cản. "Điều quan trọng tôi thấy là các học trò trưởng thành qua từng trận đấu. Đây là sân chơi bổ ích để chúng tôi chuẩn bị cho mục tiêu cụ thể là SEA Games 33 vào cuối năm", ông Kiệt nói.

Ngày 27/8, Việt Nam gặp Kenya.

Đức Đồng