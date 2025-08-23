Việt Nam thua ngược Ba Lan ở giải bóng chuyền nữ VĐTG

Thái LanViệt Nam gây sốc khi thắng set một, rồi nhanh chóng gục ngã trước đội tuyển số ba thế giới Ba Lan ở trận ra quân bảng G, tối 23/8.

Lần đầu dự giải vô địch thế giới, các cầu thủ Việt Nam tỏ ra xúc động khi quốc ca vang lên tại nhà thi đấu Phuket. Trên khán đài, có một số CĐV đồng hương, dường như đang học tập và làm việc ở Thái Lan, đến cổ vũ, tiếp lửa cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Các cầu thủ Việt Nam gây bất ngờ khi thắng Ba Lan set một ở trận mở màn bảng G giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 tại Phuket, tối 23/8.

Trước đối thủ có chiều cao vượt trội, ông Kiệt đã yêu cầu các cầu thủ phát bóng ngắn nhằm tạo bất ngờ. Và ngay quả phát đầu tiên, Lâm Oanh đã ghi một điểm.

Tuy nhiên, Ba Lan có đẳng cấp thế giới, ba lần dự giải gần nhất đều giành HC đồng, nên không khó để hóa giải chiêu thức của Việt Nam. Với lợi thế hình thể và sức mạnh, họ còn tung ra những pha phát bóng mạnh, khiến các cầu thủ của ông Kiệt lúng túng, nhiều lần mắc lỗi bước một.

Sau giai đoạn đầu giằng co, Ba Lan vượt lên dẫn 14-12. HLV Tuấn Kiệt phải xin hội ý để nhắc nhở học trò, đồng thời làm giảm nhiệt đối phương. Ông yêu cầu khi Ba Lan chuyển sang ba chắn, các cầu thủ cần đánh dài và linh hoạt hơn, không đánh cắm vào tay đối phương.

Sự nhắc nhở này lập tức phát huy tác dụng. Thanh Thúy và đồng đội trở lại sân ghi liền bốn điểm, dẫn ngược 15-14 rồi 19-17 và 21-18. Ba Lan tất nhiên không chịu khuất phục. Họ thậm chí ghi liền bốn điểm để dẫn lại 22-21. Nhưng sau đó, Việt Nam phòng thủ kiên cường, giành giật từng điểm số rồi vượt lên thắng 25-23.

Điểm nhấn trong set một là sự ổn định của chuyền hai Lâm Oanh và sự bùng nổ của Như Quỳnh ở vị trí đối chuyền. Ngoài ra, Kiều Trinh, Bích Thủy và Nguyễn Trinh cũng thay nhau tỏa sáng. Các pha cứu bóng ngoại mục của libero Kháng Đang cũng là điểm nhấn. Ngược lại, Thanh Thúy lại mờ nhạt khi luôn đánh bật hàng chắn đối phương.

Các cầu thủ Việt Nam vất vả theo chắn các tay đập Ba Lan ở trận mở màn bảng G giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 tại Phuket, tối 23/8.

Việc thua đối thủ kém 19 bậc thế giới dường như khiến Ba Lan chạm lòng tự ái. Họ trở lại set hai và set ba mạnh mẽ, chơi biến hóa, thường xuyên tung ra các pha đập uy lực, không cho Việt Nam nhiều cơ hội gây sốc. Đội bóng Trung Âu thắng liền hai set với điểm số cách biệt 25-10, 25-12.

Sang set bốn, Việt Nam bất ngờ dẫn 6-1, 7-3 khiến đối phương phải hội ý. Sau khi trở lại, Ba Lan nhanh chóng phát huy đúng đẳng cấp để ghi loạt điểm gỡ hòa 8-8, rồi dẫn ngược 16-12, 18-15 và 21-17. Dù cố gắng, Việt Nam cũng chỉ có thể nâng điểm số lên 22, trước khi để đối phương ấn định chiến thắng 25-22.

Thất bại là điều nằm trong dự đoán với Việt Nam. Nhưng với việc thi đấu bùng nổ, trong đó có việc giành một set thắng, đội tuyển có thể hài lòng ở trận trình làng, đồng thời tăng thêm tự tin chuẩn bị cho trận đấu với Đức ngày 25/8.

Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 diễn ra từ ngày 22/8 đến 7/9 tại Thái Lan. Gồm 32 đội tuyển mạnh nhất đến từ 5 châu lục, chia thành 8 bảng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm để xác định hai đội nhất - nhì mỗi bảng vào vòng 16 đội.

Đức Đồng