Việt Nam chia sẻ với Ấn Độ khó khăn Covid-19

Lãnh đạo Việt Nam bày tỏ cảm thông với tình trạng Covid-19 ở Ấn Độ, tin tưởng họ sẽ phát huy sức mạnh to lớn để vượt qua.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hôm nay gửi lời thăm hỏi đến Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi đến Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về tình hình Covid-19. Lãnh đạo Việt Nam chia sẻ những khó khăn mà người dân Ấn Độ đang phải đối mặt. Ông bày tỏ tin tưởng rằng Ấn Độ sẽ phát huy sức mạnh nội lực to lớn để đưa đất nước sớm vượt qua khó khăn.

Cùng ngày, Hội nghị Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN - Ấn Độ lần thứ 23 diễn ra theo hình thức trực tuyến, với sự tham gia của Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng tham gia cuộc họp ASEAN-Ấn Độ từ Hà Nội ngày 28/4. Ảnh: BNG.

Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM Ấn Độ Riva Ganguly Das cảm ơn các nước ASEAN bày tỏ tình đoàn kết và cảm thông chia sẻ với Ấn Độ trong nỗ lực ứng phó với tình hình Covid-19 đang gia tăng phức tạp. Ông cũng nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ ứng phó đại dịch, nhất là trao đổi kinh nghiệm và các công nghệ chẩn đoán và điều trị dịch bệnh, sản xuất vaccine phòng chống Covid-19 và bảo đảm phân phối rộng rãi và đồng đều, cũng như xây dựng các kế hoạch chủ động ứng phó với bùng phát dịch bệnh trong tương lai.

ASEAN đánh giá cao Ấn Độ đóng góp một triệu USD cho Quỹ ASEAN ứng phó Covid-19 và mong muốn phối hợp chặt chẽ với Ấn Độ thúc đẩy các nỗ lực phục hồi toàn diện và bền vững tại khu vực.

Hai bên nhất trí cần tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực hợp tác ưu tiên hiện nay như thúc đẩy trao đổi thương mại và đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại đạt 200 tỷ USD vào năm 2022, tăng cường kết nối, hợp tác biển, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu và thu hẹp khoảng cách phát triển. Ấn Độ khẳng định tiếp tục cấp học bổng cho các sinh viên đến từ các nước ASEAN và dành khoản tín dụng một tỷ USD hỗ trợ các dự án hợp tác kết nối và phát triển cơ sở hạ tầng.

ASEAN và Ấn Độ khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ đóng góp vào các nỗ lực duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, trong đó có an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông. Ấn Độ nhấn mạnh ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN về vấn đề Biển Đông, ủng hộ ASEAN phát huy vai trò thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin, bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng một Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC).

Phương Vũ