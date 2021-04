Vì sao Ấn Độ thiếu oxy?

Bằng đường hàng không, tàu hỏa và đường bộ, Ấn Độ cố gắng vận chuyển lượng lớn oxy y tế đến thủ đô New Delhi và các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19.

Vấn đề chính tại Ấn Độ là oxy y tế không đến được giường bệnh kịp thời. Sự chậm trễ này là kết quả của việc các đơn vị sản xuất nằm rải rác, mạng lưới phân phối trải dài và những gì các nhà phân tích cho là quy hoạch tồi.

Bệnh nhân Covid-19 nằm chung giường tại New Delhi, Ấn Độ ngày 15/4. Ảnh: Reuters.

Một số bệnh viện ở New Delhi, nơi không có khả năng sản xuất oxy đáng kể, đã cầu cứu để tìm kiếm nguồn cung cấp khẩn cấp. Khi ca nhiễm cũng gia tăng ở Haryana và Uttar Pradesh, các cơ sở cung cấp oxy ở đó cũng đang oằn mình đáp ứng nhu cầu địa phương.

Để đáp ứng nhu cầu hiện tại của New Delhi, Ấn Độ cần vận chuyển oxy y tế từ các khu công nghiệp ở miền đông đất nước. Các cơ sở cung cấp oxy cho New Delhi nằm rải rác ở 7 bang, một số cách hơn 1.000 km.

Do tính chất nguy hiểm của chất này, tất cả oxy lỏng phải được vận chuyển với số lượng hạn chế trong xe bồn chuyên dụng, cần phải có kế hoạch trước để đảm bảo việc giao hàng được thực hiện đúng thời hạn, một nguồn tin trong ngành khí đốt cho biết.

Trong những ngày gần đây, khi tình trạng tranh giành oxy giữa các bang ngày càng trở nên tồi tệ, các quan chức địa phương ở một số khu vực đã ngăn cản xe chở oxy di chuyển để giữ nguồn cung cho chính họ. Một quan chức cho biết một phần do các chuyến hàng bị chặn như vậy, New Delhi chỉ nhận được khoảng 177 tấn oxy vào giữa tuần trước, so với mức 378 tấn được phân bổ.

Nhưng một nguồn tin trong ngành cho rằng lỗi của New Delhi là chậm trễ lên kế hoạch, không tính đến thời gian cần thiết để vận chuyển oxy xuyên quốc gia bằng đường bộ. "Vấn đề này sẽ không xảy ra nếu họ đã hành động cách đây 2-3 tuần", nguồn tin cho biết.

Ấn Độ có công suất sản xuất hàng ngày ít nhất 7.100 tấn oxy, bao gồm cả cho mục đích sử dụng công nghiệp, mức này dường như đủ để đáp ứng nhu cầu hiện tại.

Văn phòng Thủ tướng Narendra Modi cho biết tuần trước chính phủ Ấn Độ đã phân bổ 6.822 tấn oxy lỏng mỗi ngày cho 20 bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đất nước, so với tổng nhu cầu là 6.785 tấn. Trước đó, tính đến ngày 12/4, tổng nhu cầu oxy y tế của Ấn Độ chỉ là 3.842 tấn.

Các bang thường được phân bổ nguồn cung bởi một nhóm quan chức liên bộ có nhiệm vụ giám sát và tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp các dụng cụ, thiết bị y tế thiết yếu trong thời kỳ đại dịch.

Văn phòng của Modi đã nhấn mạnh rằng lượng oxy y tế lỏng sẵn có đã tăng khoảng 3.300 tấn trong vài ngày vào tuần trước, khi các nhà máy thép và các đơn vị công nghiệp khác cũng nhập cuộc sản xuất.

Xe bồn tại nhà máy ở ngoại ô New Delhi ngày 22/4. Ảnh: Reuters.

Chính phủ liên bang đã sử dụng các tuyến đường sắt của Ấn Độ để vận chuyển nhiều bồn chứa oxy từ các nhà máy đến nơi cần kíp nhất. Hợp tác với tập đoàn khí đốt công nghiệp Linde India và những bên khác, chính phủ cũng đang sử dụng máy bay chở hàng của không quân để đưa các bồn chứa khí rỗng đến các trung tâm sản xuất. Sau đó, những chiếc bồn đã được nạp đầy oxy sẽ được vận chuyển trở lại bằng đường bộ. Lực lượng vũ trang đang nhập khẩu 23 nhà máy tạo oxy di động từ Đức.

Một số ngành công nghiệp khác cũng đang cung cấp oxy cho các bệnh viện, trong khi tập đoàn Tata Group đang nhập khẩu 24 container chuyên dụng để vận chuyển oxy lỏng. Chính phủ đã ban hành lệnh chuyển đổi các bồn chứa khí argon và nitơ thành các bồn chứa oxy.

Nhưng khi một số chuyên gia dự đoán ca nhiễm tại Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng trong vài tuần nữa, Ấn Độ sẽ phải tăng cường đáng kể cả hệ thống sản xuất và phân phối oxy.

Phương Vũ (Theo Reuters)