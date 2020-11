Việt - Mỹ tiếp tục hợp tác đối phó thách thức chung

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ O'Brien nhất trí tăng cường hợp tác thương mại Việt - Mỹ, cũng như đối phó các thách thức chung.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm nay tiếp Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien ở trụ sở chính phủ, nhất trí về việc hai bên tiếp tục hợp tác nhằm đối phó với các thách thức chung hiện nay, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng và hợp tác ở khu vực và trên thế giới, theo thông cáo của Bộ ngoại giao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ, kịp thời giữa Việt Nam và Mỹ trong ứng phó với đại dịch Covid-19, gửi lời cảm ơn Tổng thống Donald Trump và chính phủ Mỹ đã thăm hỏi cũng như hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả lũ lụt ở miền Trung vừa qua.

Lãnh đạo Việt Nam đánh giá cao việc quốc hội Mỹ vừa thông qua ngân sách 20 triệu USD dành cho dự án tẩy độc sân bay Biên Hòa, nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh như tẩy độc các điểm nóng dioxin, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, rà phá bom mìn, giám định hài cốt liệt sỹ Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (phải) và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ O'Brien tại trụ sở chính phủ hôm nay. Ảnh: VGP.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi hợp tác thương mại là trọng tâm, động lực chủ yếu trong phát triển quan hệ hai nước, hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp các nước, trong đó có doanh nghiệp Mỹ, đầu tư kinh doanh, sản xuất tại Việt Nam.

Cố vấn O'Brien cho biết ông đánh giá cao việc doanh nghiệp Việt Nam tăng cường nhập khẩu hàng hóa Mỹ và việc doanh nghiệp hai nước ký nhiều hợp đồng

thương mại giá trị lớn, góp phần đưa quan hệ thương mại tăng trưởng ngày càng hài hòa, bền vững, cùng có lợi.

O'Brien cũng gửi lời chia buồn về những mất mát, thiệt hại của người dân các tỉnh miền Trung trong đợt thiên tai, lũ lụt vừa qua. Cố vấn An ninh Mỹ đánh giá cao các cuộc thảo luận hợp tác an ninh, quốc phòng trước đó với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch.

Chuyến thăm của O'Brien diễn ra gần một tháng sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, nhân kỷ niệm 25 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Việt - Mỹ bắt đầu bình thường hóa quan hệ từ ngày 11/7/1995. Trong 25 năm qua, kim ngạch thương mại hai chiều tăng từ 450 triệu USD năm 1994 lên 77 tỷ USD năm 2019. Trong nhiều năm, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, còn Việt Nam là một trong những thị trường xuất khẩu có mức tăng trưởng cao nhất của Mỹ.

Ngọc Ánh