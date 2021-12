Video 'UFO trên Biển Đông' gây tranh cãi

Video do phi công Mỹ quay các vật thể lạ chớp sáng ở độ cao 11.800 m trên Biển Đông gây tranh cãi trên mạng xã hội về nguồn gốc của chúng.

UFO Stalker, trang chuyên theo dõi hiện tượng vật thể bay không xác định (UFO), cuối tuần trước đăng video dài 53 giây được một phi công Mỹ ghi lại hôm 24/11 khi đang bay trên Biển Đông, cách Hong Kong không xa.

Trong video, phi công phát hiện một nhóm vật thể bay lạ xuất hiện ở dạng chớp sáng, trong lúc máy bay đang di chuyển ở độ cao trên 11.800 m. "Tôi không biết đấy là thứ gì", phi công này nói. "Thật kỳ lạ", phi công bên cạnh nói.

Các vật thể này di chuyển như máy bay, theo đội hình ba hàng cách đều nhau. Ban đầu mỗi hàng có khoảng ba chớp sáng, nhưng nhanh chóng tăng lên 4 chớp.

Tranh cãi về video UFO trên Biển Đông Các vật thể bay lạ phát sáng trên Biển Đông ngày 24/11. Video: Twitter/ ChillzTV.

Nhóm vật thể nổi bật trên tầng mây, di chuyển trong vài chục giây rồi biến mất trước sự kinh ngạc của phi công Mỹ. "Biến mất rồi", một phi công thốt lên.

Sau khi video xuất hiện trên mạng xã hội, nó lập tức gây nhiều tranh cãi. Một số người dùng mạng xã hội tin đây là bằng chứng mới về UFO và sự hiện diện của người ngoài hành tinh.

Video được quay vào thời điểm Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo mở đơn vị điều tra UFO chính quy, mang tên Nhóm Nhận diện và Quản lý Đồng bộ Vật thể Trên không (AOIMSG). Lầu Năm Góc khẳng định mọi vật thể bay không được nhận diện đều có nguy cơ đe dọa an toàn hàng không, cần được điều tra và là thách thức an ninh quốc gia.

"Có hàng tỷ thiên hà trong vũ trụ, mỗi thiên hà chứa hàng triệu ngôi sao và hành tinh, nên có khả năng đâu đó ngoài kia có những sinh vật thông minh hơn con người", tài khoản Twitter @Tessera87810200 bình luận.

Tuy nhiên, một số người không tin rằng đây là UFO, nhận định chuỗi chớp sáng thực chất là chiến đấu cơ đang diễn tập thả mồi bẫy nhiệt trong kịch bản đối đầu trên không, đặc biệt khi Trung Quốc thời gian qua tăng cường hoạt động diễn tập gần eo biển Đài Loan.

Chris Spitzer, một người say mê phân tích về UFO, cũng cho rằng các chớp sáng lạ trong video gần như chắc chắn là mồi bẫy nhiệt do máy bay quân sự phóng ra, do mỗi đốm xuất hiện khoảng 6-7 giây rồi biến mất.

"Những mồi bẫy nhiệt đầu tiên sẽ thấp hơn loạt cuối cùng. Khói pháo sáng từ mồi bẫy nhiệt không phải lúc nào cũng dễ thấy. Chúng ta cũng không thấy được ba chiếc tiêm kích đang phóng mồi bẫy nhiệt, do chúng quá nhỏ và ở quá xa", Spitzer viết.

Mick West, biên tập viên trang Metabunk chuyên giải mã các thuyết âm mưu trên mạng xã hội, cũng đưa ra bình luận tương tự. Ông lưu ý video trên có độ phân giải thấp và hình ảnh không rõ nét, nên người xem rất khó phát hiện nhóm tiêm kích đang phóng mồi bẫy nhiệt.

Trung Nhân (Theo Independent, AMN)