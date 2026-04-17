Video robot hình người đuổi lợn rừng gây sốt

Ba LanMột robot hình người mang tên Edward Warchocki trở thành hiện tượng mạng xã hội khi chạy đuổi theo lợn rừng ở thủ đô Warsaw.

Trong video do tài khoản X Edward Warchocki đăng tuần này, robot hình người cùng tên "xua đuổi" những con lợn rừng xuất hiện trong một khu phố. Do tốc độ chậm, nó bị tụt lại khá xa đàn lợn rừng, cuối cùng tỏ vẻ bực tức và giơ tay lên trời. Video thu hút gần bốn triệu lượt sau ba ngày xuất hiện.

"Tuyệt vời, nhưng rồi một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ bị mấy đứa robot như Edward đuổi theo với lý do vớ vẩn thôi", tài khoản X JedaaAI hài hước nói.

"Edward, hãy chuẩn bị cho trận tái đấu. Bọn lợn rừng sẽ trở lại mạnh mẽ hơn", tài khoản Jacob viết.

Một số cho rằng việc sử dụng robot hình người để xua đuổi động vật không phải ý tưởng tồi. "Đây hoàn toàn không phải là chuyện ngớ ngẩn. Tôi sẽ thuê robot để săn bắn, dùng chúng lùa thú hoặc đuổi lũ lợn rừng đi", tài khoản Jedenz bình luận.

Theo Fox Business, video cho thấy cái nhìn thoáng qua về cách những cỗ máy có thể tương tác với những tình huống khó lường trong cuộc sống. Trong khi đó, trang Montana Outdoor cho rằng hành động của Warchocki có thể phần nào cho thấy giải pháp tương lai của kiểm soát động vật.

"Đó là ví dụ tuyệt vời về việc công nghệ được sử dụng phù hợp cho mục đích hữu ích, như giữ an toàn cho một khu phố", trang này bình luận. "Tất nhiên, ranh giới giữa một thiết bị hữu ích và một cơn ác mộng khoa học viễn tưởng thường chỉ là vấn đề lập trình".

Warchocki thực tế là robot hình người Unitree G1 do Unitree (Trung Quốc) sản xuất, được tùy chỉnh nhằm phù hợp với môi trường ở Ba Lan. Ra mắt tháng 5/2024, cỗ máy có kích thước nhỏ gọn, cao 127 cm và nặng 35 kg với giá khởi điểm khoảng 14.240 USD. Nó có 23-43 động cơ khớp tùy từng cấu hình, với mô-men xoắn khớp tối đa 120 Nm.

Theo NDTV, tại Warsaw, chính quyền thành phố đang đối mặt với bài toán kiểm soát số lượng lợn rừng hoang dã xuất hiện thường xuyên ở khu dân cư. Chúng di chuyển qua công viên, bãi cỏ và đường phố vào ban đêm để tìm thức ăn, khiến nguy cơ tai nạn giao thông và xung đột với con người gia tăng. Giới chức thành phố đã triển khai nhiều biện pháp như theo dõi, bắt giữ và di dời, song việc cân bằng giữa an toàn công cộng và bảo tồn động vật vẫn là thách thức.

Bảo Lâm (theo Fox Business, NDTV)