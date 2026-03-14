Robot hình người bị bắt vì dọa cụ bà 70 tuổi

Trung QuốcRobot hình người Unitree G1 bị cảnh sát "áp giải" sau khi khiến một cụ bà hoảng sợ, phải vào bệnh viện kiểm tra.

Cảnh sát An ninh Công cộng Macau (PSP) cho biết đây là trường hợp bắt giữ robot đầu tiên được ghi nhận ở Macau. Sự việc xảy ra trên vỉa hè phố Rua Sul do Patane một buổi tối tháng 3, khi người phụ nữ lớn tuổi dừng đi bộ để xem điện thoại. Tuy nhiên, bà đột nhiên phát hiện có thứ gì đó ngay phía sau và giật mình hoảng sợ.

Các video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy người phụ nữ có vẻ tức giận và la hét với Unitree G1: "Cậu làm tôi đau tim. Cậu còn nhiều việc phải làm, sao lại ở đây gây rối? Bị điên à?". Video cũng ghi lại cảnh các cảnh sát "áp giải" robot sau sự cố.

Theo PSP, không có sự tiếp xúc vật lý giữa người phụ nữ và robot, bà cũng không bị thương. Tuy nhiên, bà thấy không khỏe do giật mình và yêu cầu được đưa đến bệnh viện để khám. Bà hiện đã xuất viện và quyết định không khiếu nại những người liên quan.

Cảnh sát xác nhận robot thuộc sở hữu của Study Hard Education, trung tâm giáo dục trong khu phố, và được một người đàn ông địa phương điều khiển. Người này giải thích đang thử nghiệm nhằm cải thiện hoạt động robot để chuẩn bị quảng bá cho trung tâm. Cảnh sát đã nhắc nhở ông cẩn thận hơn khi vận hành robot nơi công cộng để tránh gây nguy hiểm hoặc làm người đi bộ hoảng sợ.

G1 là robot hình người do công ty Trung Quốc Unitree Robotics sản xuất. Ra mắt tháng 5/2024, nó có kích thước nhỏ gọn, cao 127 cm và nặng 35 kg với giá khởi điểm 14.240 USD. Robot có 23-43 động cơ khớp tùy từng cấu hình, với mô-men xoắn khớp tối đa 120 Nm. Nó cũng trang bị hàng loạt cảm biến tiên tiến, Lidar 3D, camera độ sâu RealSense và hệ thống micro khử ồn để điều khiển bằng giọng nói.

Theo Interesting Engineering, robot hình người đang ngày càng phổ biến tại Trung Quốc, thường xuyên xuất hiện ở không gian công cộng. Cuối năm ngoái, robot hình người T800 của công ty EngineAI cùng nhân viên an ninh tuần tra các điểm du lịch ở Thâm Quyến. Tháng 7/2025, robot hình người Xiao Hu tham gia điều tiết giao thông ở Hoàng Phủ, Thượng Hải. Tuy nhiên, sự việc ở Macau khiến một số người lo ngại về những tình huống bất ngờ phát sinh khi con người và robot chia sẻ không gian hoạt động.

Thu Thảo (Theo Macau Post Daily, Interesting Engineering)