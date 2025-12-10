Vợ tôi nghiện xem drama nhảm 'mẹ chồng hóa thành cái bàn bắt ghen con dâu'

Tình tiết lố bịch, diễn xuất cứng đơ, nhưng những bộ phim nhảm nhí trên mạng xã hội vẫn luôn thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Khoảng một năm trở lại đây, tôi nhận thấy vợ mình dành ngày càng nhiều thời gian để xem những đoạn phim ngắn drama nhảm nhí trên mạng xã hội. Đó là kiểu nội dung "trào lưu" gần đây như: mẹ chồng hóa thành cái bàn bắt ghen con dâu, chồng giả chết để thử lòng vợ, tình nhân mang thai bất ngờ xuất hiện giữa đám cưới... Tình tiết lố bịch, diễn xuất cứng đơ, nhưng luôn thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Ban đầu, tôi không để ý bởi ai chẳng có lúc giải trí vài phút sau giờ làm việc căng thẳng. Nhưng dần dần, việc "giải trí" ấy lại trở thành thói quen hằng ngày của vợ. Buổi tối trước khi ngủ, vợ nằm lướt điện thoại hàng tiếng đồng hồ để xem web drama. Trong bữa cơm, tôi cũng chỉ nghe nhân vật chua ngoa phát lên từ điện thoại của vợ: "Cô đúng là đồ hồ ly tinh", "Tôi biến thành cái bàn cũng vì gia đình này"... Có hôm đang xem, vợ giật mình kêu lên, tưởng chuyện gì nghiêm trọng, hóa ra chỉ vì nhân vật bị "ông chồng tệ bạc" bắt quả tang.

Không ít lần, tôi tìm cách góp ý: "Em xem ít thôi, toàn nội dung nhảm nhí, ảnh hưởng cảm xúc lắm". Nhưng vợ tôi chỉ cười trừ: "Có gì đâu mà anh cứ làm quá lên". Nhưng thực sự tôi thấy vợ mình đã bắt đầu nghiện mấy bộ phim nhảm nhí, rẻ tiền trên mạng.

Một tối cuối tuần, tôi rủ vợ đi dạo, cô ấy đồng ý, nhưng vừa bước ra cửa lại quay lại vì "có tập phim mới được đăng lên". Cảm giác bất lực khiến tôi chỉ biết thở dài. Chúng tôi từng có nhiều thời gian trò chuyện vào buổi tối, giờ thì mỗi người một màn hình điện thoại.

Tôi không trách riêng vợ mình. Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn chính là thực trạng xã hội hiện nay. Những nội dung vô bổ như vậy mọc lên nhan nhản, khai thác các yếu tố gây sốc để câu view: ngoại tình, bạo lực, tình thù gia tộc, mẹ chồng – nàng dâu... Tất cả được dựng thành những câu chuyện rẻ tiền, nhưng lại rất dễ nghiện.

Chúng được thiết kế đúng "thuật toán": tập ngắn, kịch tính liên tục, nội dung cực đoan, diễn viên gào thét, tình tiết phi lý nhưng kích thích cảm xúc mạnh. Người xem không cần suy nghĩ, chỉ cần lướt và xem tiếp. Một tập vài phút, nhưng xem vài chục tập thì mất cả tiếng đồng hồ rất nhanh.

Khi tiếp xúc với những nội dung như vậy quá thường xuyên, người ta dễ hình thành những cảm xúc tiêu cực mà bản thân không nhận ra. Có lần, vợ tôi xem xong một loạt phim về mẹ chồng độc ác, quay sang thở dài: "Đàn bà đúng là khổ". Trong khi đó, mẹ tôi là người hiền lành, chẳng bao giờ gây khó dễ cho con dâu. Đó là lúc tôi nhận ra những đoạn phim tưởng chừng vô thưởng vô phạt lại có thể bóp méo nhận thức của người xem.

Xã hội hiện đại khiến ai cũng bận rộn, ít thời gian nghỉ ngơi, nên những nội dung nhanh – mạnh – dễ "tiêu hóa" ngày càng chiếm ưu thế. Nhưng chúng ta dần đánh mất khả năng tập trung, khả năng lựa chọn nội dung có giá trị hơn. Không thể cấm đoán vợ xem, nhưng nhìn cảnh gia đình quây quần lại mỗi người dán mắt vào một chuỗi drama vô nghĩa, tôi thật sự thấy buồn.

Thời gian của chúng ta đang bị tiêu tốn bởi những nội dung "rác" tinh vi hơn bao giờ hết. Giải trí là cần thiết, nhưng giải trí quá đà bằng những thứ độc hại lại khiến cuộc sống trở nên nghèo nàn. Hy vọng rằng mỗi người có thể tỉnh táo hơn khi chọn nội dung giải trí cho mình. Bởi đôi khi, thứ chúng ta mất không phải chỉ là thời gian, mà còn là sự bình yên và chất lượng của cuộc sống thực.

