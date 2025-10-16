Vì sao nên theo dõi con chó đã cắn mình?

Ba ngày trước, tôi nhặt một con chó về nuôi và bị cắn vào tay chảy máu, được khuyên giữ lại để theo dõi, vì sao? (Vũ Hoàng, 20 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Việc theo dõi con vật sau khi bị cắn có liên quan tới phác đồ tiêm vaccine ngừa dại. Hiện nay, liệu trình tiêm gồm 5 mũi tiêm bắp vào các ngày 0, 3, 7, 14, 28 hoặc 8 mũi tiêm trong da vào các ngày 0, 3, 7, 28.

Nếu con vật nhiễm và khởi phát bệnh dại, thời gian sống thường kéo dài 10 ngày. Sau thời gian này, con vật vẫn khỏe mạnh, ăn uống bình thường, không có dấu hiệu dại thì ít có khả năng lây bệnh. Lúc này, bác sĩ có thể chỉ định dừng tiêm sau khi người bị cắn, cào đã tiêm đủ 3 mũi. Vaccine vẫn có tác dụng dự phòng. Ở những lần bị chó mèo cào cắn sau, người bị cắn chỉ cần tiêm thêm hai mũi vaccine và không cần dùng huyết thanh. Một số trường hợp vết thương nặng, bác sĩ có thể chỉ định tiêm đầy đủ và không bỏ mũi, người tiêm vẫn cần tuân thủ để đảm bảo an toàn.

Cần theo dõi con vật sau khi bị cắn, cào, liếm để có hướng xử trí thích hợp. Ảnh: Vecteezy

Ngược lại, nếu con vật bỏ ăn, thay đổi hành vi, chảy dãi, hoảng loạn hoặc chết thì nguy cơ cao đã nhiễm dại, cần báo ngay cho cơ sở y tế để khoanh vùng dịch tễ. Người bị cắn cần hoàn thành đầy đủ phác đồ. Tương tự, trong trường hợp không thể quan sát được vật nuôi sau khi bị cắn, cần thông báo với bác sĩ và nên tiêm ngừa đủ mũi vaccine phòng bệnh.

Việc theo dõi con vật không thay thế tiêm vaccine. Đây chỉ là cách để người bị cắn có hướng xử trí kịp thời, không phải là thời gian hoãn tiêm ngừa dại. Vaccine có giá trị bảo vệ tối ưu nhất khi tiêm ngay sau lúc bị cắn và cho các lần bị tấn công sau này.

Dại là bệnh nhiễm virus cấp tính của hệ thống thần kinh trung ương. Khi bệnh khởi phát, tỷ lệ tử vong gần 100%. Tại Việt Nam, 9 tháng đầu năm nay đã ghi nhận 58 trường hợp tử vong do dại.

Bác sĩ Phạm Văn Phú

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC