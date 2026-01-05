Vì sao Man Utd bất ngờ sa thải Amorim?

Các nguồn tin thân Man Utd cho rằng HLV Ruben Amorim bị sa thải không phải vì cuộc chiến quyền lực ở thượng tầng, mà bởi màn thể hiện không khởi sắc.

Ít phút sau khi trang chủ Man Utd thông báo sa thải Amorim, một loạt nguồn tin thân Man Utd dẫn nguồn từ đội bóng, bác bỏ ý kiến cho rằng có những tranh giành quyền lực hay tối hậu thư phía sau hậu trường.

"Ban lãnh đạo Man Utd khẳng định Amorim đã nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ mọi người trong CLB. Nhưng họ chưa thấy đủ dấu hiệu tiến bộ hay thay đổi để đảm bảo Amorim tiếp tục giữ chức vụ", báo Anh Telegraph cho biết.

HLV Ruben Amorim trước trận Man Utd hòa West Ham trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh tối 4/12/2025. Ảnh: Reuters

Man Utd bất bại ba trận gần nhất, trong đó có chiến thắng 1-0 trước Newcastle, và hai trận hòa Wolverhampton và Leeds 1-1. Trước trận gặp Leeds hôm 4/1, HLV Amorim xuất hiện trong họp báo với tâm trạng khác thường, vẻ mặt trầm lắng, chào hỏi ngắn gọn, không còn những câu đùa hay tự trào quen thuộc với các phóng viên.

Trong họp báo này, Amorim trả lời ngắn gọn nhiều câu hỏi, trong đó có vấn đề liên quan đến phát biểu gần đây của ông về việc bắt đầu hiểu ra Man Utd không thể chơi hệ thống 3-4-3 một cách hoàn hảo. Khi được hỏi liệu nguyên nhân đến từ hạn chế ngân sách chuyển nhượng hay từ những thay đổi sau các cuộc trao đổi với giám đốc bóng đá Jason Wilcox, Amorim từ chối giải thích và chỉ đáp lại rằng người đặt câu hỏi "rất thông minh".

Sau trận hòa Leeds 1-1 trên sân Elland Road, chủ đề này tiếp tục được nhắc lại, và lần này Amorim tỏ ra cứng rắn hơn. HLV người Bồ Đào Nha cho rằng có thông tin chọn lọc đang được lan truyền xoay quanh những phát biểu của ông trước đó. "Tôi đến đây để làm quản lý Man Utd, không phải là chỉ là HLV".

Phát biểu này được ông lặp lại nhiều lần trong các cuộc phỏng vấn và họp báo sau trận.

Amorim về mặt chức danh không phải là quản lý (manager) của Man Utd. Ông được bổ nhiệm với vai trò HLV (head coach), lần đầu tiên trong lịch sử CLB sử dụng chức danh này, với hàm ý tập trung nhiều hơn vào công việc huấn luyện trên sân. Các vấn đề tuyển dụng cầu thủ thuộc thẩm quyền giám đốc bóng đá như Wilcox. Trước đó, Amorim từng nhiều lần chuyển câu hỏi về chuyển nhượng sang cho Wilcox và khẳng định bản thân chỉ chịu trách nhiệm về màn trình diễn trên sân.

Giám đốc bóng đá Man Utd, Jason Wilcox thời còn dẫn dắt U18 Man City ở lượt đi bán kết FA Youth Cup, trên sân học viện Man City ngày 11/3/20215. Ảnh: Reuters

Amorim nhắc đến các HLV như Thomas Tuchel, Antonio Conte và Jose Mourinho, những người được xem là các nhà quản lý với quyền hạn rộng, thay vì chỉ thuần túy huấn luyện cầu thủ. Ông nói rằng "tình trạng hiện tại sẽ kéo dài trong 18 tháng hoặc cho đến khi ban lãnh đạo quyết định thay đổi". Theo truyền thông Anh, câu nói này như một lời nhắn gửi ban lãnh đạo Man Utd: "Hãy ủng hộ tôi, hoặc sa thải tôi".

Chưa đầy 24 giờ sau, Man Utd thông báo sa thải Amorim trong thông điệp chỉ 106 chữ. Vì thế, nhiều người hâm mộ cho rằng lý do HLV 40 tuổi bị sa thải là đã lên tiếng phản đối các lãnh đạo, thậm chí chỉ đích danh Giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Bởi nếu Amorim mất việc vì kết quả thể thao, "Quỷ Đỏ" đã có thể sa thải ông sau trận thua Grimsby Town hay Everton.

Nguồn tin từ nội bộ Man Utd cho phủ nhận điều này. "HLV là trung tâm hệ sinh thái Man Utd, nhưng không thể đứng trên tất cả", Telegraph viết thêm. "Ban lãnh đạo cùng HLV muốn có chung chí hướng và ý định hợp tác, mới có thể thành công".

Ban lãnh đạo Man Utd chủ yếu gồm CEO Omar Berrada và Wilcox, được tỷ phú Jim Ratcliffe thuê để quản lý đội bóng. Các quyết định lớn như sa thải Amorim cần được Ratcliffe thông qua, nhưng ông được cho là đứng về phía Berrada và Wilcox.

Trước Amorim, Giám đốc thể thao Dan Ashworth cũng mất việc chỉ sau 5 tháng, vì bị cho là có những lập trường không phù hợp với Berrada và Wilcox.

Nguồn tin từ Man Utd còn nói thêm đội bóng đang sở hữu một đội hình trẻ và tài năng, vẫn ở vị trí tốt để giành suất dự Cup châu Âu mùa tới. Mục tiêu tối thiểu là lọt vào Top 6 đã được đặt ra ngay từ đầu mùa giải. Amorim ra đi khi Man Utd đang đứng thứ sáu, kém đội xếp thứ tư Liverpool ba điểm.

"Quyết định sa thải được đưa ra nhằm tạo cho đội bóng cơ hội tốt nhất để đạt được những mục tiêu đó mùa này", báo Anh viết thêm. "Họ nhấn mạnh rằng Amorim hoàn toàn đồng ý với kế hoạch ưu tiên ký hợp đồng với ba tiền đạo, gồm Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko, hơn là một tiền vệ trong mùa hè".

Man Utd chỉ ra rằng khoản chi 337 triệu USD dưới thời HLV người Bồ Đào Nha khiến họ trở thành đội chi tiêu nhiều bậc nhất Ngoại hạng Anh trong giai đoạn này. Dù vậy, Man Utd lộ rõ vấn đề nhân sự ở vị trí tiền vệ trung tâm, khi Casemiro đã qua thời đỉnh cao, còn Manuel Ugarte quá thiên về phòng ngự. Ban lãnh đạo Man Utd muốn đảm bảo rằng việc không ký hợp đồng với một tiền vệ hè 2025 là quyết định của họ lẫn Amorim.

Sau thất bại ở chung kết Europa League 2025, Amorim từng nói rằng ông sẵn sàng ra đi mà không đòi bồi thường nếu cảm thấy không thể làm tốt công việc. Tuy nhiên, hôm 4/1, Amorim khẳng định ông sẽ không từ chức, đồng nghĩa nếu Man Utd muốn thay đổi, CLB sẽ phải chi trả tiền đền bù hợp đồng.

Số tiền đền bù Amorim vẫn chưa được tiết lộ.

Hoàng An (theo Telegraph)