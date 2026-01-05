Amorim: 'Tôi là lãnh đạo, chứ không chỉ là HLV trưởng của Man Utd'

AnhSau trận hòa Leeds 1-1 ở vòng 20 Ngoại hạng Anh, HLV Ruben Amorim khẳng định ông đến Man Utd với vai trò lãnh đạo đội bóng chứ không phải chỉ là HLV trưởng.

Trong buổi họp báo sau trận đấu tại Elland Road ngày 4/1, Amorim được hỏi về việc có còn nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo Man Utd hay không. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lập tức làm rõ vai trò của ông, trong bối cảnh xuất hiện những dấu hiệu bất đồng phía sau hậu trường liên quan đến chuyển nhượng và định hướng chiến thuật.

"Tôi đến đây để làm nhà quản lý của Man Utd, không phải chỉ là HLV trưởng", ông nhấn mạnh. "Tôi biết mình không phải Thomas Tuchel, Antonio Conte hay Jose Mourinho, nhưng tôi là lãnh đạo ở Man Utd và điều đó sẽ kéo dài trong 18 tháng nữa, hoặc cho đến khi ban lãnh đạo quyết định thay đổi".

HLV Ruben Amorim phản ứng trong trận Man Utd hòa Leeds 1-1 trên sân Elland Road, thành phố Leeds, hạt Tây Yorkshire, Vương quốc Anh, vòng 20 Ngoại hạng Anh ngày 4/1/2026. Ảnh: Shutterstock

HLV 40 tuổi sau đó ám chỉ sẽ rời CLB khi hết hợp đồng vào năm 2027, nhưng khẳng định không có ý định từ chức. "Tôi sẽ làm công việc của mình cho đến khi có người khác đến thay thế. Tôi không bỏ cuộc", ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng mỗi bộ phận trong CLB cần hoàn thành đúng vai trò, từ tuyển trạch đến giám đốc thể thao.

Trước những phát biểu căng thẳng kể trên, Amorim từng ám chỉ mâu thuẫn với ban lãnh đạo về kế hoạch mua sắm của Man Utd trong tháng 1, đặc biệt là Giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Amorim thừa nhận không nhận được sự hậu thuẫn như kỳ vọng trên thị trường chuyển nhượng để vận hành sơ đồ 3-4-3 ưa thích. Ông từng cho rằng hệ thống này đòi hỏi nhiều thời gian và nguồn lực tài chính lớn, điều có thể không phù hợp với thực tế tại Old Trafford.

Thực tế, Amorim được Man Utd bổ nhiệm vào tháng 11/2024 với chức danh "head coach", ký hợp đồng có thời hạn hai năm rưỡi và kết thúc vào tháng 6/2027. Trong bóng đá, chức danh này chỉ tập trung vào chuyên môn huấn luyện, còn manager (quản lý) thường có trách nhiệm điều hành toàn diện CLB, bao gồm cả chuyên môn (huấn luyện, chiến thuật) và quản lý tổ chức (chuyển nhượng, tài chính, nhân sự). Hai vai trò này đôi khi được dùng thay thế cho nhau tùy theo cấu trúc đội bóng, nhưng manager luôn có quyền lực rộng hơn.

Matheus Cunha sút chéo góc ấn định tỷ số hòa 1-1 cho Man Utd. Ảnh: PA

Trong trận gặp Leeds hôm qua, Man Utd vắng hàng loạt trụ cột, khi Mason Mount, Bruno Fernandes, Harry Maguire, Matthijs de Ligt, Kobbie Mainoo chấn thương, còn Amad Diallo, Bryan Mbeumo và Noussair Mazraoui đang thi đấu Cup châu Phi 2025. Điều này khiến "Quỷ đỏ" có phần bế tắc, chỉ dứt điểm trúng đích hai lần dù kiểm soát bóng 56%. Đội khách phải nhờ đến khoảnh khắc loé sáng của Matheus Cunha để rời Elland Road với một điểm.

Dù vậy, Amorim cho rằng Man Utd có màn trình diễn tích cực hơn so với trận hòa CLB bét bảng Wolves 1-1 trên sân nhà trước đó ít ngày. Ông nhấn mạnh khả năng kiểm soát thế trận của đội, đặc biệt trước Leeds rất mạnh trong các tình huống cố định và tranh chấp bóng hai. "Chúng tôi kiểm soát trận đấu tốt, tạo ra cơ hội để thắng. Bàn thua đến từ một khoảnh khắc chuyển trạng thái, khi thực tế chúng tôi đang làm chủ thế trận", Amorim phân tích, đồng thời thừa nhận cảm giác tiếc nuối khi không thể giành trọn ba điểm.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng lên tiếng bảo vệ hàng thủ trẻ. Theo ông, những sai sót cá nhân là điều khó tránh trong suốt 90 phút, bất kể cầu thủ đó còn trẻ như Ayden Heaven, Leny Yoro hay dày dạn kinh nghiệm như Harry Maguire. "Nếu chúng tôi ghi bàn thứ hai để thắng trận, sẽ không ai còn nhắc nhiều đến bàn thua trước Leeds", Amorim nói.

Ở mặt trận tấn công, Amorim dành lời khen cho Cunha, Joshua Zirkzee và Manuel Ugarte, những người theo ông đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Về Benjamin Sesko, Amorim bác bỏ quan điểm cho rằng tiền đạo này thiếu sự hỗ trợ. "Chúng tôi đang tạo ra cơ hội cho các tiền đạo. Sesko đã có cơ hội, và khi cậu ấy ghi được một bàn, áp lực sẽ được giải tỏa", ông nhận xét.

Theo Amorim, điều Man Utd cần lúc này không phải là chơi bóng dựa quá nhiều vào các pha chuyển trạng thái như trước, mà là kiểm soát bóng và tổ chức lối chơi tốt hơn. "Chúng tôi đã chơi tốt hơn tuần trước, và đó là nền tảng để tiến bộ", ông khẳng định.

Ở trận tiếp theo, vào tối 7/1, Man Utd làm khách của một tân binh Ngoại hạng Anh khác là Burnley.

Hồng Duy (theo Sky Sports)