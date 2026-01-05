Man Utd sa thải HLV Amorim

AnhHLV người Bồ Đào Nha Ruben Amorim bị sa thải sau 14 tháng dẫn dắt Man Utd.

Thông báo sa thải được Man Utd đăng vào chiều nay 5/1. Theo báo Mỹ New York Times, quyết định được đưa ra bởi Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox, sau những bất đồng nội bộ.

Lần cuối cùng Amorim dẫn dắt "Quỷ Đỏ" là trận hòa Leeds United 1-1 hôm qua 4/1. Man Utd hiện đứng thứ sáu trên bảng thứ bậc Ngoại hạng Anh, với 31 điểm sau 20 trận, kém đội dẫn đầu Arsenal 17 điểm.

HLV Ruben Amorim phản ứng trong trận Man Utd hòa Leeds 1-1 trên sân Elland Road, thành phố Leeds, hạt Tây Yorkshire, Vương quốc Anh, vòng 20 Ngoại hạng Anh ngày 4/1/2026. Ảnh: Shutterstock

Cựu tiền vệ và hiện là HLV U18 Man Utd Darren Fletcher dự kiến sẽ được đôn lên làm HLV tạm quyền, bắt đầu dẫn đội từ trận làm khách trên sân Burnley ngày 8/1 theo giờ Hà Nội. Việc bổ nhiệm HLV chính thức có thể phải chờ đến hết mùa.

Amorim gia nhập Man Utd từ CLB Bồ Đào Nha Sporting Lisbon vào tháng 11/2024. Hợp đồng dự kiến kéo dài đến năm 2027 với tùy chọn gia hạn thêm một năm. Không có điều khoản nào cho phép chấm dứt hợp đồng miễn phí, vì vậy, United sẽ phải trả đầy đủ tiền lương cho Amorim.

Ở họp báo sau trận hòa tại Elland Road hôm qua, Amorim thừa nhận có bất đồng trong nội bộ đội bóng. Ông còn tự coi bản thân là "nhà quản lý" của Man Utd, thay vì HLV.

"Mọi chuyện sẽ như thế này trong 18 tháng hoặc cho đến khi ban lãnh đạo quyết định thay đổi", Amorim nói. "Đó là quan điểm của tôi, tôi muốn kết thúc ở đây. Tôi sẽ không từ chức. Tôi sẽ làm công việc của mình cho đến khi có người khác đến thay thế tôi".

HLV người Bồ Đào Nha bị chỉ trích vì thiếu linh hoạt về chiến thuật, và bảo thủ với sơ đồ 3-4-3. Vào tháng 12/2025, tờ The Athletic cho biết Man Utd đã thử nghiệm nhiều sơ đồ trong các buổi tập. Trong trận thắng Newcastle United 1-0 vào ngày 26/12, đội sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với nhiều điểm tích cực, nhưng lại trở về 3-4-3 trong trận hòa Wolves 1-1 sau đó 4 ngày. Trước trận gặp Leeds, Amorim cũng ám chỉ mâu thuẫn với ban lãnh đạo về sơ đồ 3-4-3, nên không thể chiêu mộ những cầu thủ ông mong muốn.

Man Utd từng chi 11 triệu USD để phá hợp đồng, chiêu mộ Amorim từ Sporting, nơi ông từng vô địch quốc gia mùa 2020-2021 và 2023-2024, đồng thời hai lần đoạt Cup Liên đoàn Bồ Đào Nha. Amorim, khi đó ở tuổi 39, kế nhiệm Erik ten Hag, HLV người Hà Lan rời đi sau hai năm rưỡi dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford.

HLV Ruben Amorim bước ngang chiếc Cup Europa League sau trận Man Utd thua Tottenham 0-1 ở chung kết trên sân San Mames, Bilbao, Tây Ban Nha ngày 21/5. Ảnh: AFP

Với Ten Hag rồi Amorim trên ghế nóng, trải qua mùa 2024-2025 tệ nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh, khi đứng thứ 15 với 42 điểm - số điểm thấp nhất của đội trong một mùa giải ở giải kể từ khi xuống hạng vào năm 1974. Họ cũng bị Fulham loại ở vòng 5 Cup FA, và dừng chân ở tứ kết Cup Liên đoàn trước Tottenham. Thầy trò Amorim còn thua Tottenham trong trận chung kết Europa League vào cuối mùa. Thất bại này đánh dấu mùa giải trắng tay đầu tiên của Man Utd kể từ 2021-2022, đồng thời khiến họ được dự Cup châu Âu lần đầu tiên kể từ năm 2014.

Man Utd đã chi hơn 269 triệu USD trong hè 2025, để tậu về Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha - bộ ba tấn công đều mức phí trên 70 triệu USD, cùng thủ môn trị giá hơn 20 triệu Senne Lammens từ Royal Antwerp. Nhưng đội vẫn trải qua khởi đầu tệ nhất kể từ mùa 1992-1993, với chỉ 7 điểm qua 6 trận đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh.

Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013, Man Utd đã có 6 HLV chính thức. Nhưng thành tích tốt nhất của đội tại Ngoại hạng Anh chỉ là hai lần giành vị trí Á quân dưới thời Jose Mourinho (2017-2018) rồi Ole Gunnar Solskjaer (2020-2021). CLB đã chi hơn 67 triệu USD để sa thải các HLV trong 13 năm thời hậu Sir Alex.

Trung Thu (theo New York Times)