Man Utd cầm hòa Leeds ở Ngoại hạng Anh

Tiền đạo Matheus Cunha ghi bàn, giúp Man Utd hòa chủ nhà Leeds 1-1 ở vòng 20 Ngoại hạng Anh.

Matheus Cunha mừng bàn gỡ hòa cho Man Utd trước Leeds trên sân Elland Road, thành phố Leeds, hạt Tây Yorkshire, Vương quốc Anh, vòng 20 Ngoại hạng Anh ngày 4/1/2026. Ảnh: Reuters

Man Utd vẫn vắng một loạt trụ cột, trong đó có Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes và Amad Diallo. Vì thế, HLV Ruben Amorim phải dùng tới sáu hậu vệ, và hai tiền vệ thiên hướng phòng ngự là Casemiro và Manuel Ugarte. Đội khách chỉ có hai cầu thủ tấn công đúng nghĩa là Benjamin Sesko và Matheus Cunha, nên không tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn.

Leeds mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm nhất hiệp một, khi quả tạt của tiền vệ Anton Stach đến đúng vị trí tiền đạo Dominic Calvert-Lewin lao xuống đánh đầu cắt mặt. Thủ môn Senne Lammens đứng chôn chân nhìn, nhưng bóng lại dội cột dọc bật ra. Hàng nghìn khán giả Leeds đã nhảy lên vì tưởng bóng sẽ vào lưới, nhưng sau đó mừng hụt.

Sau đó ba phút, Man Utd đáp trả với cơ hội từ quả phạt góc của Luke Shaw. Casemiro đánh đầu vào khu 5,5 m, để trung vệ Leny Yoro đánh đầu nối cận thành. Tuy nhiên, thủ môn Lucas Perri kịp thời đẩy bóng vọt xà.

Tình huống Leeds có cơ hội. Ảnh: Reuters

Sang hiệp hai, Leeds tiếp tục tạo ra cơ hội nguy hiểm trước, và lần này họ đã không bỏ lỡ. Cú phá bóng của trung vệ Pascal Struijk vô tình thành đường chuyền dài vượt tuyến, khiến trung vệ Ayden Heaven bị giật mình. Tiền vệ người Mỹ Brenden Aaronson chớp thời cơ bứt xuống bên trái cấm địa, rồi sút chìm chéo góc, mở tỷ số.

Heaven vừa nhận giải cầu thủ hay nhất tháng 12 của Man Utd, nhưng mắc sai lầm ngay trận đầu năm mới. Nhờ đó, hàng chục nghìn khán giả chủ nhà được nhảy lên reo mừng, thậm chí quay về phía khu vực CĐV đội khách để chế giễu.

Tuy nhiên, Man Utd gỡ hòa sau đó chỉ ba phút. Sesko làm tường để đưa bóng cho tiền đạo Joshua Zirkzee vừa vào sân. Cầu thủ Hà Lan chọc khe đúng tầm Cunha thoát xuống bên phải cấm địa. Tiền đạo Brazil sút chìm, chéo góc một cách tinh tế, đưa bóng từ từ lăn vào lưới khi thủ môn Perri đã băng ra khá xa. Khán giả Man Utd được dịp quay sang CĐV chủ nhà để giễu lại.

Cunha suýt nữa đã trở thành người hùng và đem về ba điểm cho Man Utd, với cú sút xa dội cột dọc ở phút 81. Trước đó trong hiệp một, anh cũng sút xa vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì đồng đội đã việt vị.

Trong những phút còn lại, hai đội đều có cơ hội ngon ăn, nhưng Sesko đệm cận thành chệch cột, sau đó đến lượt Joel Piroe cứa lòng vọt xà trong gang tấc.

