Vì sao mắc mưa, lạnh dễ bị ho?

Cứ gặp mưa, thời tiết lạnh, tôi sẽ bị ho, có phải ai cũng như vậy không? Tôi nên phòng thế nào? (Vũ Thắm, 45 tuổi, Nghệ An)

Trả lời:

Thời tiết lạnh, mưa bão, độ ẩm cao và nhiệt độ thay đổi đột ngột giữa ngày và đêm tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn, virus, nấm mốc phát triển. Không khí lạnh dễ làm khô niêm mạc đường thở, gây kích ứng, ngứa họng, ho, đau họng, đặc biệt ở người có cơ địa dị ứng.

Sự thay đổi thời tiết đột ngột khiến cơ thể khó thích nghi, hệ miễn dịch suy yếu, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như cảm lạnh, cúm, viêm phế quản, hen suyễn, COPD...

Đi giữa trời mưa, lội nước ngập khiến cơ thể nhiễm lạnh, dễ gây ra ho. Ảnh: Quỳnh Trần

Để phòng bệnh khi giao mùa, bạn nên giữ ấm cơ thể, đặc biệt vùng cổ, ngực, bàn chân. Khi trời mưa cần hạn chế ra ngoài, nếu phải di chuyển trong thời tiết mưa nên mặc áo mưa kín, thay đồ ướt ngay khi về nhà, không tắm ngay. Bạn nên đeo khẩu trang, súc họng thường xuyên, ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc và uống nhiều nước để tăng đề kháng.

Ho có thể là dấu hiệu của cảm lạnh, cúm, dị ứng thời tiết hoặc bệnh lý phổi, tim mạch... Bạn nên khám sớm để xác định nguyên nhân. Trong đó, cúm hiện có 4 loại vaccine phòng ngừa của Pháp, Hà Lan, Hàn Quốc và Việt Nam tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi và người lớn. Trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tuổi tiêm 2 mũi cách nhau tối thiểu một tháng nếu chưa từng tiêm. Người từ 9 tuổi trở lên tiêm một mũi, nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của WHO.

Nếu công việc thường xuyên ra ngoài, tiếp xúc nhiều người, bạn cũng có nguy cơ mắc các bệnh lây qua đường hô hấp như sởi, thủy đậu, phế cầu, não mô cầu, sốt xuất huyết. Các bệnh này đã có đầy đủ vaccine phòng ngừa cho cả trẻ em và người lớn.

Bác sĩ Phạm Văn Phú

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC