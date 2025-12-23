Số người ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP HCM lên hơn 100

Số người ngộ độc sau khi ăn bánh mì mua ở tiệm Ngọc Hà, phường Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) tăng lên 102, trong đó 61 người phải nhập viện điều trị.

Như vậy, so với hôm qua, số người ngộ độc nhập viện thêm 36, nâng tổng số ca liên quan vụ việc lên 102 trong vòng 5 ngày qua. Đây là vụ ngộ độc hàng loạt thứ hai liên quan đến ăn bánh mì tại TP HCM trong vòng hơn một tháng rưỡi qua. Lần này vụ việc xảy ra tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) cách trung tâm thành phố hơn 100 km.

Chiều 23/12, đại diện Sở Y tế TP HCM cho biết 6 cơ sở y tế tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân, gồm Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa 49 trường hợp, trong đó có một số ca chuyển từ phòng khám sang; Phòng khám Đa khoa Đại Tòng Lâm 21, Trung tâm Y tế Phú Mỹ 12, Phòng khám Đa khoa Asia 9, Phòng khám Đa khoa Vạn Thành Sài Gòn 10 và Phòng khám Tâm An - Tân Thành một ca.

Tất cả bệnh nhân có điểm chung là đã ăn bánh mì mua tại tiệm Ngọc Hà từ ngày 19/12, sau đó xuất hiện triệu chứng bất thường là đau bụng quặn, tiêu chảy, sốt nhẹ. Bệnh viện ghi nhận những triệu chứng này "phù hợp với ngộ độc thực phẩm đường tiêu hóa".

Đến chiều nay, còn 61 người phải nhập viện điều trị, chủ yếu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa và Trung tâm Y tế Phú Mỹ, số còn lại theo dõi tại nhà. Hiện sức khỏe các bệnh nhân ổn định, chưa ghi nhận biến chứng nặng.

Sở Y tế TP HCM đang phối hợp Sở An toàn Thực phẩm điều tra, xác minh nguyên nhân. Hiện các bệnh viện chưa công bố kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm bệnh nhân.

Một người bệnh điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa sau khi ăn bánh mì Ngọc Hà. Ảnh: Nhi Hoàng

Kiểm tra tiệm Ngọc Hà, lực lượng chức năng bước đầu ghi nhận cơ sở có hai điểm kinh doanh tại số 964 đường Độc Lập và tổ 5 khu phố Phước Lập, trung bình bán khoảng 800 ổ bánh mì mỗi ngày. Tuy nhiên, cơ sở này không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không có hồ sơ tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm hay giấy khám sức khỏe của chủ và nhân viên; nhiều nguyên liệu như bánh mì, rau, dưa leo không có hợp đồng mua bán, nguồn gốc rõ ràng. Hiện các điểm kinh doanh đã đóng cửa.

Đầu tháng 11, hơn 300 người tại TP HCM bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì mua ở các tiệm Cô Bích, nguyên nhân được xác định do nhiễm vi khuẩn Salmonella.

Giữa tháng 12, hơn 200 người tại Quảng Ngãi cũng bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì bán tại một chuỗi tiệm địa phương, do chả và rau nhiễm cùng tác nhân trên.

Salmonella là vi khuẩn thường gặp gây ngộ độc thực phẩm, với các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói. Tác nhân này tồn tại trong môi trường tự nhiên và ruột động vật, lây sang người qua thực phẩm chế biến không bảo đảm vệ sinh hoặc qua tay, dụng cụ tiếp xúc nhiễm bẩn.

Lê Phương