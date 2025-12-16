Vì sao dùng Boeing 787 Dreamliner kiểm tra kỹ thuật sân bay Long Thành?

Đồng NaiBoeing 787 Dreamliner kích thước lớn, tải trọng và yêu cầu kỹ thuật cao, dùng cho chuyến thử nghiệm để kiểm tra toàn diện mức độ sẵn sàng ở Long Thành, theo ACV.

Chiều 15/12, sân bay Long Thành hoàn tất bay thử nghiệm với Boeing 787 Dreamliner – dòng máy bay thân rộng do Boeing chế tạo, có kích thước lớn nhất trong đội bay của Vietnam Airlines. Máy bay được trang bị hai động cơ phản lực, tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, sức chứa khoảng 340 hành khách, tầm bay dài, đáp ứng các đường bay quốc tế.

Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành chiều 15/12. Ảnh: Quỳnh Trần

Ông Dương Quang Điện, Phó giám đốc thường trực Ban quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (ACV), cho biết sân bay có thể tiếp nhận tất cả các loại tàu bay hiện nay. Việc lựa chọn tàu bay thân rộng nhất nhằm kiểm chứng toàn diện điều kiện khai thác, qua đó khẳng định năng lực và công suất của Long Thành có thể phục vụ các loại máy bay cỡ lớn.

Ngoài ra, dùng Boeing 787 Dreamliner bay thử nghiệm giúp đánh giá đồng bộ khả năng phối hợp, điều hành giữa các đơn vị liên quan. Hoạt động này nhằm kiểm tra tính chính xác, đồng bộ của hệ thống trang thiết bị, bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), được xem là bước kiểm tra then chốt trước khi Long Thành đón các chuyến bay khai thác chính thức đầu tiên ngày 19/12.

Trong khi đó, phi công Phạm Lê Long, Phó ban An toàn – Chất lượng Vietnam Airlines, cho biết trước đây các chuyến bay hiệu chuẩn chủ yếu sử dụng máy bay cỡ nhỏ như chuyên cơ Beechcraft King Air 300. Lần kiểm tra này nhằm đánh giá toàn diện đường băng, đường lăn, sân đỗ và khu vực xung quanh, qua đó xác nhận điều kiện an toàn để tiếp nhận và khai thác các loại máy bay lớn.

Theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), chuyến bay kỹ thuật chiều qua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp kiểm chứng thực tế toàn bộ hệ thống điều hành bay tại sân bay Long Thành. Qua chuyến bay, quy trình phối hợp giữa lực lượng kiểm soát không lưu, tổ lái và mức độ đồng bộ của các hệ thống kỹ thuật được đánh giá trực tiếp trong điều kiện khai thác với tàu bay thân rộng.

Boeing 787 Dreamliner vào vị trí đỗ ở sân bay Long Thành, chiều 15/12. Ảnh: Quỳnh Trần

Để tổ chức chuyến bay, VATM phối hợp Cảng vụ Hàng không miền Nam, ACV và Vietnam Airlines triển khai nhiều đợt diễn tập tổng hợp. Các phương án điều hành được xây dựng, rà soát kỹ, từ tổ chức tiếp cận, điều hành hoạt động mặt đất đến xử lý tình huống bất thường theo quy trình đã được phê duyệt.

Đáng chú ý, quy trình chuyển giao kiểm soát giữa Trung tâm Kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh (ACC), Trung tâm Kiểm soát tiếp cận Tân Sơn Nhất (APP) và Đài Kiểm soát không lưu Long Thành được kiểm tra qua nhiều vòng, bảo đảm liên tục, thông suốt trong toàn bộ chuỗi điều hành bay.

Song song với hoạt động bay, các hệ thống thông tin, dẫn đường, giám sát và đèn hiệu đường băng được vận hành ổn định, kiểm tra đồng bộ. Lực lượng hỗ trợ như cứu nạn, cứu hộ hàng không cấp độ 9, an ninh và y tế hàng không cũng được triển khai đầy đủ theo phương án.

Theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), kết quả chuyến bay kỹ thuật đầu tiên là cơ sở quan trọng để các đơn vị tiếp tục hoàn thiện phương thức bay, quy trình điều hành, chuẩn bị cho giai đoạn khai thác tiếp theo của sân bay Long Thành theo kế hoạch.

Cục trưởng Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đánh giá chuyến bay kỹ thuật hạ cánh thành công là mốc quan trọng của hàng không Việt Nam, có ý nghĩa then chốt trong việc kiểm chứng thực tế toàn bộ hệ thống phục vụ khai thác bay như dẫn đường, thông tin liên lạc, điều hành bay; quy trình tiếp nhận, điều phối tàu bay; hệ thống chiếu sáng đường băng, đường lăn, sân đỗ.

Qua đó, chuyến bay cũng giúp đánh giá mức độ phối hợp giữa các đơn vị khai thác, an ninh và kiểm soát không lưu tại sân bay Long Thành.

Cán bộ đài không lưu điều hành hoạt động bay thử nghiệm ở Long Thành, chiều 15/12. Ảnh: Phước Tuấn

Sau khi hoàn tất bay kiểm tra kỹ thuật, ngày 19/12 dự kiến sân bay Long Thành sẽ đón ba chuyến bay chính thức đầu tiên. Chuyến mở màn tiếp tục sử dụng tàu bay Boeing 787 của Vietnam Airlines, chở đại biểu và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đến Long Thành.

Hai chuyến tiếp theo do Vietjet Air và Bamboo Airways khai thác, dự kiến sử dụng tàu bay A321 và A330, bay từ Tân Sơn Nhất đến Long Thành. Các chuyến bay này chỉ chở tổ bay và nhân viên kỹ thuật. Hiện Cục Hàng không triển khai phương án, yêu cầu các hãng hàng không chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng, bảo đảm tuân thủ đúng quy trình và tiêu chuẩn đề ra.

Chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành Thời điểm máy bay Boeing 787 Dreamliner đáp xuống đường băng Long Thành. Video: Nhóm phóng viên

Phước Tuấn - Giang Anh