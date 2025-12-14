Sân bay Long Thành sẽ đón ba chuyến bay sáng 19/12

Ba chuyến đầu tiên của Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways từ Hà Nội sẽ hạ cánh xuống sân bay Long Thành sáng 19/12 sau bốn ngày diễn ra chuyến bay kỹ thuật.

Thông tin được lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thông tin chiều 14/12 trong buổi làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính chuẩn bị cho chuyến bay đầu tiên vào 5 ngày tới.

Thủ tướng kiểm tra khu vực cung cấp nhiên liệu sân bay Long Thành chiều 14/12. Ảnh: Phước Tuấn

Ông Nguyễn Tiến Việt, Phó tổng giám đốc ACV, cho biết các hạng mục trọng yếu như đường cất hạ cánh, sân đỗ, trạm kiểm soát không lưu, hệ thống kỹ thuật và công tác lễ cơ bản đã hoàn tất. Ngày 19/12, ngoài chuyến bay đầu tiên do Vietnam Airlines thực hiện, hai chuyến bay của Vietjet Air và Bamboo Airways sẽ lần lượt hạ cánh xuống Long Thành, cách nhau khoảng 5 phút.

Trước đó, lúc 15h30 ngày 15/12, sân bay sẽ đón chuyến bay kỹ thuật để kiểm tra toàn bộ hệ thống. Chuyến bay sử dụng tàu bay code E, dự kiến là Boeing 787, cất cánh từ Tân Sơn Nhất và hạ cánh xuống Long Thành rồi quay lại, chỉ chở tổ bay và nhân viên kỹ thuật.

Sau khi kiểm tra thực địa tại đường băng, nhà ga hành khách, sân đỗ và trạm kiểm soát không lưu, Thủ tướng hoan nghênh tinh thần làm việc của đội ngũ kỹ sư, công nhân và lực lượng Quân khu 7 đang hỗ trợ hoàn thiện cảnh quan, mặt bằng cho sự kiện. Ông đề nghị có chính sách khen thưởng xứng đáng với những cá nhân gắn bó lâu năm, có thành tích tại công trường.

Theo Thủ tướng, 8 hạng mục cơ bản phục vụ máy bay cất hạ cánh an toàn đã hoàn thành. Nhà ga hành khách – "trái tim của sân bay" – đang hoàn thiện các công đoạn xây dựng cuối cùng, chuẩn bị lắp đặt thiết bị, hướng tới khai thác thương mại đầu năm 2026.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành nhìn từ trên cao. Ảnh: Phước Tuấn

Để bảo đảm sự kiện ngày 19/12 diễn ra thông suốt, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, ACV và tỉnh Đồng Nai rà soát toàn bộ hạng mục, đặc biệt là giao thông kết nối. ACV được đề nghị huy động tối đa nhân lực, nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ lắp đặt ống lồng, kính nhà ga. Bộ Quốc phòng sẵn sàng bổ sung lực lượng nếu cần.

Theo ACV, hiện hơn 15.000 kỹ sư, công nhân đang làm việc "3 ca, 4 kíp" ngày đêm trên công trường, tập trung cho các hạng mục trọng yếu như đường cất hạ cánh số 1, đường lăn, sân đỗ và thiết bị nhà ga hành khách.

Sân bay Long Thành giai đoạn một rộng 1.810 ha, khởi công tháng 1/2021, công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Dự án dự kiến khai thác thương mại vào giữa năm 2026.

Phước Tuấn