Chuyên cơ Beechcraft B300 bay kiểm tra hệ thống ở Long Thành cuối tháng 9

Đồng NaiĐể chuẩn bị khai thác giữa năm 2026, cơ quan chức năng sẽ bay hiệu chuẩn ở cảng hàng không Long Thành từ ngày 26/9.

Bay hiệu chuẩn là dùng máy bay để kiểm tra và cân chỉnh toàn bộ hệ thống, đảm bảo mọi thiết bị vận hành chính xác, an toàn khi đưa sân bay mới vào khai thác. Việc đánh giá được Cục Hàng không, Tổng công ty Quản lý bay (VATM) và Tổng công ty Cảng hàng không (ACV) thực hiện trong hơn 10 ngày, dùng máy bay Beechcraft B300.

Beechcraft B300, hay chuyên cơ King Air B300, là máy bay cánh quạt, tốc độ cao, được sử dụng cho các mục đích chuyên dụng như bay thương gia, bay y tế và các nhiệm vụ tuần tra, trinh sát...

Nhà ga hành khách sân bay đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Ảnh: Phước Tuấn

Theo Công ty Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH), quá trình hiệu chuẩn gồm nhiều chuyến bay mô phỏng cất, hạ cánh ở các góc độ và độ cao khác nhau để hiệu chỉnh, đánh giá độ chính xác của các hệ thống, gồm: ILS/DME (hệ thống hạ cánh chính xác); PAPI (đèn chỉ dẫn hạ cánh); ALS (hệ thống đèn tiếp cận); radar PSR/SSR/ADS-B...

Các chuyến bay kiểm tra sẽ cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó qua vùng trời Long Thành. Hoạt động thường diễn ra ban đêm hoặc rạng sáng để hạn chế ảnh hưởng đến bay thương mại. Một số trường hợp, tổ bay phải làm việc xuyên đêm để đảm bảo kết quả khách quan và an toàn tuyệt đối.

Trước đó, đầu tháng 8, VATM và ACV đã thực hiện bay kiểm tra các phương thức bay bằng Beechcraft King Air 350ER. Dữ liệu từ đợt này được phân tích, làm cơ sở cho chuyến bay hiệu chuẩn sắp tới.

Bay hiệu chuẩn sân bay Long Thành Bay kiểm tra các tín hiệu của sân bay Long Thành, ngày 1/8. Video: Người dân cung cấp

Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, diện tích 5.000 ha, tổng vốn đầu tư gần 337.000 tỷ đồng. Đến nay, đường cất hạ cánh số 1 và hệ thống đường lăn đã hoàn thiện. Nhà ga hành khách cơ bản xong phần mái, lắp kính trong tháng 9; đài kiểm soát không lưu cùng các tòa nhà điều hành cũng bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Hiện công trường huy động gần 14.000 kỹ sư, công nhân và khoảng 3.000 thiết bị, tổ chức hàng trăm mũi thi công, phấn đấu cơ bản hoàn thành dự án cuối năm 2025.