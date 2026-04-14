Vì sao chạy bộ dưới mưa giúp nâng cao ý chí cho runner?

Chạy bộ dưới mưa không chỉ thử thách thể chất mà còn mang lại cảm giác chiến thắng cho runner khi vượt qua rào cản thời tiết.

Những cơn mưa không hẳn là rào cản trên đường chạy. Với nhiều người yêu chạy bộ, việc xỏ giày ra đường trong điều kiện thời tiết ẩm ướt đôi khi lại mang đến trải nghiệm khác biệt: vừa thử thách, vừa tự do và đặc biệt là cảm giác chiến thắng, nâng tầm ý chí khi hoàn thành mục tiêu.

Chạy bộ dưới mưa là mang đến cho runner thử thách và tự do. Ảnh: Freepik

Vượt qua sự do dự

Quyết định ra ngoài chạy khi trời mưa thường bắt đầu bằng một cuộc đấu tranh nhỏ trong đầu giữa việc ở trong nhà hay tiếp tục buổi tập như kế hoạch. Khoảnh khắc runner xỏ giày và bước ra ngoài trong thời tiết không thuận lợi thường tạo ra hiệu ứng tâm lý mạnh mẽ.

Trong tâm lý học thể thao, quyết định này được xem là một dạng tự khẳng định năng lực cá nhân - khi con người chứng minh với chính mình rằng họ vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ dù điều kiện không hoàn hảo. Với runner, điều này khiến buổi chạy không chỉ là một bài tập, mà còn là cách họ vượt qua sự lười biếng và củng cố kỷ luật cá nhân.

Đối diện với thời tiết

Chạy dưới mưa cũng đồng nghĩa với việc cơ thể phải thích nghi với những điều kiện khó khăn hơn bình thường.

Nghiên cứu của tiến sĩ sinh lý học vận động Ryo Ito và cộng sự (2013) đăng trên Journal of Sports Medicine and Physical Fitness cho thấy khi chạy trong điều kiện mưa, mức tiêu thụ oxy và nồng độ lactate trong máu cao hơn, cho thấy cơ thể phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để duy trì hoạt động và giữ ổn định nhiệt độ.

Trong thực tế, runner cũng phải chú ý hơn đến mặt đường trơn, nhịp thở và cách đặt chân. Những yếu tố này buộc VĐV tập trung vào từng bước chạy. Chính việc chủ động đối diện và thích nghi khiến buổi chạy trở nên thử thách, và cũng vì thế mà cảm giác chinh phục sau khi hoàn thành càng rõ rệt.

Nam runner sải bước dưới mưa tại VnExpress Marathon All-Star 2026 diễn ra tháng 2 vừa rồi. Ảnh: VnExpress Marathon

Không gian vắng tạo cảm giác tự do

Một điểm dễ nhận thấy khi chạy dưới mưa là không gian xung quanh trở nên yên tĩnh hơn. Công viên, đường phố hay các lối chạy quen thuộc ít người qua lại, giúp runner không phải tránh đám đông hay thay đổi hướng chạy. Nhờ vậy, VĐV có thể duy trì nhịp độ ổn định và tập trung hoàn toàn vào nhịp thở, sải chân và chuyển động của cơ thể.

Theo tiến sĩ tâm lý môi trường Anna Lis, con người thường cảm thấy dễ chịu hơn trong những không gian cho phép họ chủ động lựa chọn mức độ tương tác xã hội. Những môi trường ít đông đúc có thể làm tăng cảm giác thoải mái và khả năng phục hồi tinh thần. Với runner, điều này giúp buổi chạy trở nên trọn vẹn, khi họ có thể hoàn toàn đắm mình vào nhịp vận động.

Trải nghiệm cảm xúc trong mưa

Với nhiều runner, chạy dưới mưa còn là một trải nghiệm cảm xúc khác biệt. Âm thanh của mưa rơi giúp giảm bớt các kích thích từ môi trường như tiếng xe cộ hay đám đông.

Một số nghiên cứu đăng trên National Library of Medicine cho thấy các âm thanh tự nhiên như tiếng mưa có thể giúp giảm căng thẳng và tạo cảm giác bình tĩnh cho não bộ. Khi kết hợp với chạy bộ - hoạt động kích thích cơ thể giải phóng endorphin, hormone tạo cảm giác hưng phấn - hiệu ứng tích cực này có thể khiến runner cảm thấy nhẹ nhõm và sảng khoái hơn sau buổi chạy.

Nữ runner tươi cười tạo hình trái tim trước ống kính khi sải bước dưới mưa tại VnExpress Marathon Hạ Long 2024. Ảnh: VnExpress Marathon

Cảm giác "bất khả chiến bại"

Sau tất cả, điều đọng lại rõ nhất là cảm giác hoàn thành. Một buổi chạy dưới mưa thường bắt đầu bằng sự do dự, nhưng khi kết thúc, runner nhận ra mình đã vượt qua thử thách lớn. Sự kết hợp giữa nỗ lực thể chất, điều kiện thời tiết và trải nghiệm tâm lý khiến cảm giác thành tựu trở nên mạnh mẽ hơn so với những buổi chạy thông thường. Vì vậy, nhiều runner sau cuộc chạy dưới mưa thường mô tả cảm giác của mình bằng cụm từ "bất khả chiến bại".

Khi trở về nhà, trải nghiệm này càng trở nên đáng nhớ. Sự tương phản giữa cái lạnh, ẩm ướt ngoài trời và sự ấm áp trong nhà khiến những điều quen thuộc như tắm nước nóng hay uống một tách trà trở nên quý giá hơn. Trong tâm lý học, hiện tượng này gọi là "hedonic contrast", khi một trải nghiệm khó khăn làm tăng giá trị cảm nhận của sự thoải mái sau đó.

Tất nhiên, cảm giác hứng khởi này không thể thay thế những yếu tố an toàn. Runner vẫn cần lưu ý điều kiện thời tiết trước khi ra ngoài tập luyện. Mưa lớn có thể khiến mặt đường trơn trượt, làm tăng nguy cơ trượt ngã hoặc chấn thương. Ngoài ra, trong các cơn giông hoặc khi có sét, việc chạy ngoài trời có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro và nên được tránh.

Tại VnExpress Marathon Huế ngày 19/4 tới, hơn 8.000 VĐV sẽ có cơ hội rèn luyện ý chí dưới tiết trời se lạnh 23-30 độ C và xác suất mưa cao. Để an toàn chinh phục cung đường "Sải bước vào Kinh thành" (cự ly 5km, 10km, 21km), runner cần trang bị giày quen chân có độ bám tốt, quần áo mỏng nhẹ, đội mũ che mưa và chủ động tiếp nước sớm để tránh mất sức âm thầm.

Hải Long