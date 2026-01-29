Vì sao các đội bóng Anh áp đảo ở vòng bảng Champions League?

Sức mạnh tài chính vượt trội, cường độ thi đấu cao và tính cạnh tranh khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh giúp các đội bóng xứ sương mù thống trị Champions League mùa này, trong bối cảnh Real hay PSG phải vật lộn tìm vé đi tiếp.

Trong 5 đại diện Ngoại hạng Anh cán đích top 8 để vào thẳng vòng 1/8 Champions League, Arsenal gây ấn tượng mạnh nhất khi giành 24 điểm tuyệt đối. Còn lại, Liverpool đứng thứ ba, Tottenham thứ tư, Chelsea thứ sáu và Man City xếp thứ tám.

Nếu Newcastle vượt qua vòng play-off, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử có 6 CLB Ngoại hạng Anh góp mặt ở vòng knock-out Champions League. "Đó là sự thống trị thực sự", HLV Thomas Frank của Tottenham nói. "Ngoại hạng Anh là giải đấu hay nhất thế giới và thành tích này cho thấy điều đó".

Rayan Cherki (trái) mừng bàn với Erling Haaland trong trận Man City thắng Galatarasay 2-0 ở lượt cuối vòng bảng Champions League trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 28/1/2026. Ảnh: Reuters

Theo BBC Sports, yếu tố then chốt giúp các đội Anh vượt trội tại đấu trường châu Âu từ đầu mùa là tiềm lực tài chính. 6 CLB Ngoại hạng Anh nằm trong top 10 Deloitte Football Money League, và chiếm một nửa top 30 thế giới. Doanh thu bản quyền truyền hình vượt xa các giải khác giúp các đội bóng Anh có thể mạnh tay chi tiêu.

Mùa hè vừa qua, các CLB Ngoại hạng Anh chi hơn 3 tỷ USD cho chuyển nhượng - nhiều hơn tổng chi của cả bốn giải VĐQG hàng đầu châu Âu còn lại, là Bundesliga, La Liga, Ligue 1 và Serie A. Nguồn lực này cho phép họ xây dựng đội hình dày, đủ sức xoay tua trên nhiều mặt trận.

Cựu hậu vệ Liverpool Stephen Warnock nhận xét: "Lý do lớn nhất là sức mạnh tài chính của Ngoại hạng Anh. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đội cũng buộc họ phải liên tục nâng tầm".

Tiền đạo Newcastle Anthony Gordon cho rằng lối chơi ở Champions League thoáng hơn, vô tình phù hợp với các đội Anh vốn quen với nhịp độ cao và va chạm mạnh. "Ngoại hạng Anh giống như một trận bóng rổ về thể lực, liên tục, quyết liệt. Trong khi Champions League thiên về kiểm soát và chơi bóng thuần túy hơn", anh nói.

Viktor Gyokeres cứa lòng mở tỷ số trận Arsenal thắng Kairat 3-2 ở lượt cuối Champions League trên sân Emirates, London, Anh ngày 28/1/2026. Ảnh: Reuters

Việc có tới 5, hoặc cao nhất 6 đại diện vào vòng 1/8 Champions League giúp Ngoại hạng Anh gây ấn tượng mạnh. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng các đội Anh được hưởng lợi từ lịch thi đấu.

Theo phân tích dữ liệu đầu mùa của Opta, Arsenal có lịch đấu dễ thứ ba tại vòng bảng Champions League, Tottenham xếp thứ tư, Liverpool thứ bảy và Chelsea thứ tám. Man City - đội đứng thứ tám chung cuộc - có lịch đấu ở mức trung bình, xếp thứ 14.

Ngược lại, Newcastle nằm trong nhóm chịu bất lợi lớn nhất khi lịch đấu của họ chỉ xếp thứ 32 trong tổng số các đội dự giải. Đại diện nước Anh phải chạm trán nhiều đối thủ mạnh, trong đó có đương kim vô địch PSG, nhưng vẫn giành đủ điểm để lọt vào vòng play-off.

Dữ liệu này cho thấy thành công của các CLB Anh không hoàn toàn đến từ sự ưu ái của lịch thi đấu, đặc biệt trong trường hợp của Newcastle hay Man City.

Lịch sử Champions League mới một lần ghi nhận có bốn CLB Ngoại hạng Anh cùng vượt qua vòng bảng, đó là mùa giải 2016-2017 với Chelsea, Liverpool, Man City, Man Utd và Tottenham. Tuy nhiên, chỉ Liverpool và Man City vượt qua vòng 1/8, trước khi Liverpool vào chung kết.

Mùa này, việc kết thúc vòng bảng trong top 8 giúp 5 đội bóng Anh tránh được vòng play-off và không phải sớm đối đầu với nhau ở vòng 1/8. Điều đó mở ra khả năng Ngoại hạng Anh lập kỷ lục mới về số đội góp mặt ở tứ kết, thậm chí có thể lên tới 6 - điều chưa quốc gia nào từng làm được.

Trước đây, nước Anh từng có bốn đại diện vào tứ kết ở các mùa 2007-2008, 2008-2009 và 2018-2019, trong đó hai mùa chứng kiến trận chung kết toàn Anh.

Tottenham cán đích thứ tư vòng bảng Champions League, nhưng chỉ đang đứng thứ 14 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Reuters

Dù vậy, cường độ thi đấu khắc nghiệt tại Ngoại hạng Anh vẫn là thách thức lớn, đặc biệt ở giai đoạn cuối mùa. "Tôi nghĩ sẽ rất khó để một trong số họ vô địch, đơn giản vì Ngoại hạng Anh bào mòn thể lực quá nhiều, dù bạn đua vô địch hay chỉ tranh top 4", cựu hậu vệ Liverpool Stephen Warnock nhận định.

Theo Warnock, các đội Anh đang ở vị thế thuận lợi trước vòng knock-out, trong khi nhiều ông lớn châu Âu như PSG vẫn chưa đạt phong độ cao nhất - yếu tố có thể ảnh hưởng lớn đến cục diện các vòng đấu sắp tới.

Ngoài Anh, chỉ có Bayern (Đức), Barca (Tây Ban Nha) và Sporting Lisbon (Bồ Đào Nha) giành vé vào thẳng vòng 1/8 Champions League. Hàng loạt ông lớn như PSG, Real Madrid, Juventus, Inter, Dortmund hay Atletico Madrid phải đá play-off.

Bodo/Glimt trở thành hiện tượng khi thắng 2-1 ngay trên sân Atletico Madrid ở lượt hạ màn, chỉ 8 ngày sau khi hạ Man City, qua đó trở thành CLB Na Uy đầu tiên vượt qua vòng bảng Champions League kể từ Rosenborg mùa 1996-1997.

Hồng Duy (theo BBC)