Man City đại bại ở Champions League

Na UyThầy trò Pep Guardiola bất ngờ thua 1-3 trên sân Bodo/Glimt, ở lượt bảy vòng bảng Champions League tối 20/1.

Sau trận thua Man Utd 0-2 ở Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, HLV Guardiola thừa nhận Man City thiếu năng lượng và tinh thần. Nhưng trước đối thủ yếu Bodo/Glimt, đội bóng của ông vẫn không khởi sắc. Họ nhập cuộc rời rạc, để thua sớm ba bàn và phải nhận một thẻ đỏ. Bàn gỡ của Rayan Cherki là điều tích cực duy nhất mà nhà vô địch Champions League 2023 làm được trước đối thủ nằm ngoài Top 24.

So với đội hình xuất phát trận thua Man Utd, Guardiola thay bốn vị trí. Tuy nhiên, Man City vẫn bất lực khi gặp một đối thủ chơi phản công. Rayan Ait-Nouri liên tục vấp phải hàng phòng ngự dày đặc, Phil Foden và Cherki không có khoảng trống để tấn công, còn Erling Haaland bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

Hogh đánh đầu mở tỷ số trận Bodo/Glimt thắng Man City 3-1 ở lượt bảy vòng bảng Champions League tối 20/1. Ảnh: Reuters

Không chỉ thủ chắc, Bodo/Glimt còn lên bóng hiệu quả. Phút 22, sau pha áp sát vòng cấm, Ole Blomberg tạt vào góc xa cho Kasper Hogh đánh đầu mở tỷ số.

Hai phút sau bàn thua đầu, Man City phải nhận thêm "gáo nước lạnh". Trung vệ Max Alleyne mắc sai lầm, tạo điều kiện để Blomberg tạt cho Hogh nhân đôi cách biệt. Hogh thậm chí suýt hoàn tất hat-trick nếu thủ môn Gianluigi Donnarumma không trổ tài cứu thua ở phút 30.

Sau hai bàn thua sớm, Man City vẫn chơi nhạt nhòa. Họ gia tăng sức ép, nhưng không gây được khó khăn cho thủ môn Nikita Haikin. Trong khi đó, Bodo/Glimt tiếp tục phản công chất lượng. Phút 58, Jens Hauge chạy chỗ từ giữa sân, tìm được khoảng trống gần rìa vòng cấm, rồi sút chân phải đẹp mắt qua đầu Donnarumma nâng tỷ số lên 3-0.

Thủ môn Donnarumma lặng người sau bàn thua trong trận Bodo/Glimt thắng Man City 3-1 ở lượt bảy vòng bảng Champions League tối 20/1. Ảnh: Reuters

Hai phút sau đó, Man City gỡ được một bàn. Từ pha đoạt bóng của Nico O'Reilly, Cherki vô lê rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Nhưng thay vì đá bình tĩnh để tìm cách ngược dòng, Man City tự đánh mất cơ hội giành điểm. Tiền vệ Rodri phạm hai lỗi trong vòng hai phút, nhận hai thẻ vàng và phải rời sân. Trong thế 10 chống 11, Man City suýt thua thêm. Hauge bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 4-1 khi sút trúng xà, còn Hogh không được công nhận bàn do lỗi việt vị.

Trận thua Bodo/Glimt khiến Man City chỉ có 13 điểm sau 7 lượt, nên lỡ cơ hội giành vé vào vòng 1/8 sớm một trận. Để cứu vãn mục tiêu, thầy trò Guardiola buộc phải thắng Galatasaray ở trận cuối. Trong khi đó, Bodo/Glimt có chiến thắng đầu tiên ở vòng bảng, lên xếp thứ 26 với 6 điểm sau 7 trận. Đội bóng Na Uy vẫn còn cơ hội vào Top 24, nơi đảm bảo suất dự vòng play-off, nếu thắng Atletico ở trận cuối.

Thanh Quý