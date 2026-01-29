Arsenal toàn thắng ở vòng bảng Champions League

AnhArsenal thắng đội khách Kairat 3-2 ở lượt cuối và trở thành CLB duy nhất giành 24 điểm tuyệt đối ở vòng bảng Champions League 2025-2026.

HLV Mikel Arteta thay toàn bộ đội hình xuất phát so với trận thua Man Utd 2-3 ở Ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Những gương mặt thường xuyên ngồi ghế dự bị như Kepa Arrizabalaga, Cristhian Mosquera, Myles Lewis-Skelly, Christian Norgaard hay Noni Madueke đồng loạt được trao cơ hội. Đáng chú ý, Kai Havertz lần đầu đá chính cho Arsenal sau 357 ngày, kể từ trận gặp Newcastle ở bán kết lượt về Cup Liên đoàn ngày 5/2/2025.

Đây có thể xem là cặp đấu chênh lệch nhất Champions League từ đầu mùa. Arsenal đang dẫn đầu bảng với thành tích toàn thắng, trong khi Kairat - lần đầu góp mặt tại sân chơi danh giá nhất châu Âu - xếp bét bảng và đã sớm hết cơ hội đi tiếp.

Viktor Gyokeres mừng bàn mở tỷ số trận Arsenal thắng Kairat 3-2 ở lượt cuối Champions League trên sân Emirates, London, Anh ngày 28/1/2026. Ảnh: PA

Sự tương phản ấy nhanh chóng được thể hiện trên sân Emirates. Trong hiệp một, Arsenal kiểm soát bóng tới 66%, tung ra 12 cú dứt điểm và tạo ra 7 cơ hội rõ ràng (big chance). "Pháo thủ" đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 3,35 - thông số cao nhất của một CLB trong 45 phút đầu tại Champions League mùa này.

Chủ nhà nhập cuộc tưng bừng và mở tỷ số chỉ sau 1 phút 42 giây. Kai Havertz nhận bóng ở giữa sân rồi chọc khe để Viktor Gyokeres thoát xuống, đặt lòng gọn gàng về góc xa, đánh bại thủ thành Kairat. Trung phong người Thụy Điển cán mốc 10 bàn sau 14 trận tại Champions League.

Bất ngờ xảy ra ở phút 7, khi trọng tài ra đường biên xem lại VAR, xác định Riccardo Calafiori kéo áo cầu thủ Kairat trong vòng cấm và cho đội khách hưởng phạt đền. Trên chấm 11 mét, tiền đạo Jorginho sút chìm sang phải, ngược hướng phán đoán của Kepa, quân bình tỷ số. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đội khách làm được.

Phút 15, Havertz giúp Arsenal tái lập thế dẫn bàn bằng cú cứa lòng chân trái về góc xa sở trường. Kể từ khi gia nhập Arsenal tháng 8/2023, tiền đạo người Đức đã vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong 8 trận trên mọi đấu trường, chỉ kém Bukayo Saka cho CLB trong cùng giai đoạn (9).

Đến phút 36, Havertz tiếp tục để lại dấu ấn với pha thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang vào vòng cấm. Gyokeres rướn người chạm nhẹ, rồi Gabriel Martinelli băng vào phía sau, đệm bóng vào khung thành trống. Trong lịch sử Arsenal, chỉ có huyền thoại Thierry Henry - với 7 bàn ở các mùa 2001-2002 và 2002-2003 - đạt thành tích tốt hơn trong một mùa Champions League so với Martinelli mùa này (6).

Gabriel Martinelli đệm vào lưới trống, nâng tỷ số lên 3-1. Ảnh: Reuters

Sang hiệp hai, Arsenal chủ động giảm nhịp độ để giữ sức, qua đó tạo điều kiện cho Kairat có thời điểm vùng lên. Nỗ lực của đội khách được đền đáp bằng bàn thắng ở phút bù giờ cuối, khi Valeriy Gromyko tạt bóng về cột xa để Ricardinho đánh đầu vào lưới trống.

Thắng chung cuộc 3-2, Arsenal trở thành đội duy nhất toàn thắng ở vòng bảng Champions League mùa này, qua đó nắm lợi thế được đá sân nhà ở lượt về xuyên suốt vòng knock-out. Việc không phải đá hai lượt play-off tranh vé vào vòng 1/8 cũng giúp "Pháo thủ" có thể dồn toàn lực cho cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh trong giai đoạn sắp tới.

Ngày 31/1, thầy trò Arteta làm khách của Leeds ở vòng 24 Ngoại hạng Anh.

Hồng Duy