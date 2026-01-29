Xác định 8 đội vào thẳng vòng 1/8 Champions League

Barca và Man City thành công trong cuộc đua nước rút vào top 8, trong khi Real và PSG mất vé vào thẳng.

Sau lượt cuối, vòng bảng Champions League xác định được 8 đội vào thẳng vòng 1/8: gồm Arsenal (24 điểm), Bayern (21), Liverpool (18), Tottenham (17), Barca, Chelsea, Sporting và Man City (cùng 16).

8 đội vào thẳng vòng 1/8, và 16 đội phải đá play-off. Ảnh: UEFA

Arsenal và Bayern giành vé từ lượt trước, khi tạo khoảng cách an toàn với đội xếp thứ chín. Họ tiếp tục củng cố thành tích bằng các chiến thắng 3-2 trước Kairat và 2-1 trước PSV ở lượt cuối. Liverpool, Tottenham và Chelsea cũng góp mặt trong top 8 sau lượt thứ bảy. Ba đội này bảo vệ thành công vị trí khi thắng Qarabag 6-0, Frankfurt 2-0 và Napoli 3-2.

Barca, Sporting và Man City cũng kịp cán đích trong top 8 đúng ngày cuối. Barca đè bẹp Copenhagen 4-1, để lên xếp thứ năm với 16 điểm. Sporting và Man City cũng may mắn hoàn thành mục tiêu khi thắng Bilbao 3-2 và Galatasaray 2-0. Trong nhóm 4 đội cùng 16 điểm, Barca xếp cao nhất với hiệu số +8. Chelsea xếp sau với hiệu số +7, còn Sporting và Man City có cùng hiệu số +6.

Barca, Sporting và Man City nước rút thành công một phần lớn là nhờ sự sa sút của Real, PSG và Newcastle. Ba đội này đều góp mặt trong Top 8 sau lượt thứ bảy, nhưng phải chịu cú sốc ở lượt cuối.

Yamal và Raphinha mừng bàn trong trận Barca 4-1 Copenhagen ở lượt cuối vòng bảng Champions League tối 28/1. Ảnh: Reuters

Real gây thất vọng nhất khi thua Benfica 2-4. Trước đối thủ thua 5 trong 7 trận đầu, đội vô địch 15 lần khiến CĐV ngỡ ngàng khi chơi lép vế, liên tục bị bắn phá khung thành, phải nhận bốn bàn thua và hai thẻ đỏ. Họ kết thúc vòng bảng với 15 điểm và vị trí thứ chín, kém Man City đúng một điểm và một bậc.

Nếu Alisson Santos không ghi bàn ở phút 90+4 giúp Sporting thắng Bilbao 3-2, Real có thể đã giữ được vị trí trong Top 8. Khi đó, họ hơn đội bóng Bồ Đào Nha một điểm.

PSG cũng gây thất vọng khi chỉ hòa Newcastle 1-1 trên sân Parc des Princes. Nhà đương kim vô địch dẫn trước từ phút thứ tám, chơi áp đảo, nhưng sa sút về sau. Việc níu chân nhau khiến PSG và Newcastle cùng rời top 8 khi chỉ có 14 điểm, lần lượt rơi xuống thứ 11 và 12.

Vòng bảng Champions League chỉ lấy tám đội dẫn đầu sau tám trận vào thẳng vòng 1/8. 16 đội xếp từ thứ chín đến 24 phải chia cặp đá play-off tranh tám vé còn lại.

Thủ môn Trubin mừng bàn quyết định đưa Benfica vào vòng play-off Champions League, khi thắng Real 4-2 ở lượt cuối vòng bảng tối 28/1. Ảnh: UEFA

Ở nhóm giữa bảng, không ít phép màu cũng xảy ra. Trước lượt cuối, với 6 điểm và kém đội xếp thứ 24 hai điểm, Benfica còn rất ít cơ hội đá play-off. Nhưng với chiến thắng 4-2 trước Real, thầy trò Jose Mourinho thực hiện cú ngược dòng ngoạn mục. Họ vừa vặn lên thứ 24, có cùng 9 điểm nhưng hơn Marseille hiệu số (-2 so với -3). Bàn ấn định chiến thắng 4-2 của thủ môn Trubin ở phút 90+8 mang ý nghĩa quý như vàng.

Bodo/Glimt cũng thực hiện một cú ngược dòng ngoạn mục. Sau lượt thứ sáu, đội bóng Na Uy mới chỉ có ba điểm. Nhưng với hai trận thắng Man City 3-1 và Atletico 2-1, họ cán đích với vị trí 23, chín điểm và hiệu số -1.

Phân nhóm để bốc thăm cho các trận play-off tranh 8 vé còn lại vào vòng 1/8. Ảnh: UEFA

Lễ bốc thăm vòng play-off sẽ diễn ra vào ngày 30/1. Các trận play-off sẽ diễn ra vào ngày 17, 18/2 và 24, 25/2. Lễ bốc thăm vòng 1/8 và các vòng sau sẽ diễn ra vào ngày 27/2.

Thanh Quý