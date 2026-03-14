Vì sao bạn thường xuyên đau nhức khắp người?

Đau nhức cơ thể thường xuyên dù không vận động quá sức hay chấn thương có thể là dấu hiệu viêm mức độ thấp, thường liên quan đến stress, ngủ kém hoặc thiếu vi chất.

Nhiều người cho rằng đau nhức cơ thể mỗi ngày chỉ do mệt mỏi. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết tình trạng này đôi khi liên quan đến tình trạng viêm mức độ thấp trong cơ thể, thường bắt nguồn từ lối sống kém lành mạnh.

Không ít người thức dậy với tình trạng đau vai, lưng cứng hoặc chân mỏi dù không tập luyện hay bị chấn thương. Đây có thể là tín hiệu cho thấy cơ thể đang chịu tác động từ stress, thiếu vi chất hoặc rối loạn chuyển hóa nhẹ. Hiểu rõ nguyên nhân gây ra những cơn đau nhức này có thể giúp nhận biết sớm và tránh cảm giác khó chịu kéo dài.

Căng thẳng hoặc thiếu ngủ

Viêm là cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể. Khi bị chấn thương hoặc nhiễm trùng, các tế bào miễn dịch sẽ giải phóng hóa chất để sửa chữa mô tổn thương. Tuy nhiên, tình trạng viêm kéo dài quá lâu có thể kích thích dây thần kinh và cơ bắp, gây cứng, đau và mệt mỏi ngay cả khi không có gắng sức thể chất. Đây là lý do khiến một số người cảm thấy đau nhức sau thời gian dài căng thẳng hoặc thiếu ngủ. Dù cơ thể không bị tổn thương, nhưng hệ miễn dịch vẫn ở trạng thái kích hoạt nhẹ.

Các hormone stress như cortisol và adrenaline giúp cơ thể đối phó với thách thức. Tuy nhiên, khi căng thẳng trở thành trạng thái thường xuyên, các hormone này duy trì ở mức cao. Khi đó, cơ bắp có xu hướng co nhẹ liên tục và mạch máu bị siết lại, khiến căng thẳng lan rộng đến cổ, vai và lưng.

Trong khi ngủ, cơ thể sửa chữa cơ bắp, phục hồi năng lượng và điều hòa phản ứng viêm. Trong giấc ngủ sâu, não loại bỏ các chất thải chuyển hóa và hệ miễn dịch được "tái thiết lập". Nếu mất ngủ hoặc giấc ngủ thường xuyên bị gián đoạn, quá trình phục hồi sẽ không trọn vẹn. Hệ quả là nhiều người thức dậy với cảm giác nặng nề, cứng cơ hoặc đau nhức dù hôm trước không vận động nhiều.

Chế độ ăn kém lành mạnh

Thực phẩm nạp vào có thể tác động đến đau nhức cơ thể. Các bữa ăn nhiều đường tinh luyện, thực phẩm chế biến sẵn và chất béo không lành mạnh có thể làm tăng phản ứng viêm. Những thực phẩm này cũng dễ gây tăng đường huyết đột ngột, dẫn đến mệt mỏi và yếu cơ. Ngược lại, chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây, các loại hạt và chất béo omega-3 có thể giúp giảm viêm trong cơ thể.

Dinh dưỡng không thể loại bỏ cơn đau ngay lập tức nhưng ảnh hưởng mạnh đến khả năng phục hồi và thích nghi với stress của cơ thể.

Ngồi lâu gây căng cơ âm thầm

Một nguyên nhân khác thường bị bỏ qua là ngồi quá lâu. Công việc văn phòng, thời gian sử dụng màn hình thiết bị điện tử và di chuyển khiến nhiều người ngồi gần như cả ngày. Khi cơ bắp giữ nguyên một tư thế trong nhiều giờ, chúng mất độ linh hoạt và tuần hoàn máu giảm. Cổ, vai, lưng dưới và hông là những vùng dễ bị ảnh hưởng nhất.

Theo thời gian, các cơ này trở nên căng cứng và hình thành những điểm căng gây đau kéo dài. Chỉ cần đứng dậy vận động hoặc nghỉ giải lao ngắn mỗi giờ cũng có thể giúp giảm căng cơ.

Thiếu vi chất

Đôi khi đau nhức cơ thể không chỉ do lối sống mà còn là dấu hiệu của vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Thiếu vitamin D, B12 hoặc sắt có thể gây mệt mỏi và đau nhức toàn thân.

Những dưỡng chất này đóng vai trò quan trọng trong sức khỏe thần kinh, chức năng cơ và quá trình tạo năng lượng. Rối loạn tuyến giáp, giai đoạn sớm của bệnh tiểu đường hoặc các bệnh tự miễn cũng có thể bắt đầu bằng triệu chứng đau nhức kéo dài.

Thỉnh thoảng đau nhức nhẹ là hiện tượng bình thường. Tuy nhiên, bạn nên đi khám nếu cơn đau kéo dài nhiều tuần, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày hoặc kèm theo các dấu hiệu như sốt, sụt cân, cứng khớp vào buổi sáng, sưng khớp hay phát ban trên da. Đây có thể là biểu hiện của các bệnh viêm hoặc rối loạn tự miễn cần được phát hiện và điều trị sớm.

Bảo Bảo (Theo Times of India)