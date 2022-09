Vì sao Apple không vội đổi mới kiểu dáng iPhone

Apple có lượng người dùng trung thành lớn, sẵn sàng lên đời iPhone để trải nghiệm các tính năng, dịch vụ mới kể cả khi ngoại hình máy không đổi.

Bốn mẫu iPhone 14 đã được Apple giới thiệu tại sự kiện Far Out ngày 7/9. Tâm điểm dồn về các tính năng như Dynamic Island, kết nối với vệ tinh hay camera 48 megapixel. Gần như không ai nhắc đến thay đổi về ngoại hình, nguyên nhân là nó không khác biệt gì so với các bản tiền nhiệm vài năm qua.

"Nhìn chung iPhone 14 vẫn giữ nguyên ngoại hình trước đây. Apple chỉ cải tiến camera, nhắn tin vệ tinh và Dynamic Island. Hãng đặt cược vào các tính năng này để cạnh tranh với Samsung và những đối thủ khác", chuyên gia công nghệ Mark Gurman của Bloomberg bình luận.

iPhone 14 và iPhone 14 Pro với ngoại hình gần như không thay đổi so với bản tiền nhiệm. Ảnh: Trần Hiệp

Nhiều người đặt câu hỏi tại sao các đối thủ của Apple luôn nỗ lực để giới thiệu những thiết kế mới lạ đến người dùng, còn iPhone nhiều năm liền lại gần như không thay đổi ngoại hình iPhone.

"Câu hỏi này rất quen, có thể một số người sẽ liên tưởng ngay đến ông hoàng Blackberry với thiết kế huyền thoại rồi thất bại bởi chính cái gọi là 'tỷ lệ vàng'. Nhưng Apple là ngoại lệ. Họ thay đổi từng chút một, tối ưu từng thứ nhỏ nhất thay vì đổi mới hoàn toàn. Ngoài ra, họ có một vũ khí bí mật là lượng người dùng trung thành khổng lồ", thành viên Asim Calidus bình luận trên Quora trong chủ đề vì sao Apple không thay đổi thiết kế iPhone.

Barrons dẫn lời nhà phân tích Shannon Cross rằng Apple vẫn đang tăng trưởng ổn định, vì vậy chẳng có lý do gì để họ phải thay đổi. "Apple có lượng khách hàng kỷ lục, tỷ lệ hài lòng cao và thị phần lớn. Những yếu tố này khiến iPhone 14 không cần đột phá về ngoại hình để giữ chân người dùng hay tìm kiếm khách hàng mới", Cross nói.

Thống kê của Counterpoint Research trong quý II/2022 cho thấy iPhone chiếm hơn một nửa số smartphone tại Mỹ. Tại Trung Quốc, Apple nắm 46% thị phần phân khúc smartphone cao cấp, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngay ở những thị trường mới nổi như Việt Nam, iPhone 14 cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Đại diện Thế Giới Di Động cho biết đã có hơn 10.000 người đăng ký thông tin mua iPhone 14 chỉ sau 6 giờ mở cổng tiếp nhận. Đây là mức kỷ lục hệ thống này ghi nhận trong lịch sử. FPT Shop cũng có hơn 15.000 lượt đăng ký suất sở hữu máy sớm sau một ngày iPhone mới ra mắt.

Còn đại diện hệ thống Di Động Việt cho biết sau 24 giờ mở cổng, lượng người quan tâm đến iPhone 14 đã cao gấp ba so với bản tiền nhiệm. Theo bà Phùng Phương, đại diện hệ thống Di Động Việt, với sức hút của Apple, con số này sẽ tiếp tục tăng trong vài ngày tới và duy trì nhiều tháng sau khi sản phẩm lên kệ.

Lý giải về sức hút của iPhone mới dù không quá đặc biệt về ngoại hình, đại diện một nhà phân phối chính hãng của Apple tại Việt Nam nói: "Người dùng trung thành của Apple có một đặc điểm: chỉ cần là iPhone mới, họ sẽ mua, số người này ở Việt Nam vẫn đang tăng lên. Đó là sức hút từ thương hiệu và trải nghiệm khách hàng", vị này nói.

Apple cũng không phủ nhận điều này. Trong báo cáo kinh doanh quý III/2022 theo năm tài chính của Apple, Giám đốc tài chính Luca Maestri khẳng định số lượng iPhone được kích hoạt đạt mức cao nhất mọi thời đại. Kết quả có được nhờ tỷ lệ người dùng trung thành kết hợp với kỷ lục người dùng chuyển đổi từ nền tảng khác sang. Còn Tim Cook cho rằng nguyên nhân chủ yếu nằm ở mức độ hài lòng của khách hàng. "Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là duy trì sự hài lòng và trung thành từ khách hàng. 98% người dùng hài lòng với những chiếc iPhone mới nhất", CEO Apple nói.

Theo các chuyên gia, những chỉ số trên có thể là một nguyên nhân quan trọng khiến Apple "lười" thay đổi ngoại hình iPhone. Họ chỉ cải tiến, điều chỉnh một số chi tiết về thiết kế thay vì thiết kế tổng thể. Đổi lại, hãng tập trung nhiều hơn vào dịch vụ chăm sóc khách hàng và đem đến nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn hơn.

The Atlantic nhận định Apple giờ đây không phải tìm kiếm khách hàng bằng những thiết kế mới mẻ. "iPhone có thể không có gì mới về vẻ ngoài so với các năm trước, nhưng Apple đã tạo được một thói quen cho người dùng iPhone là cứ có model mới là sẽ lên đời. Do đó, di động của Apple lúc nào cũng đắt hàng dù nhiều cải tiến hay ít", trang này bình luận.

Một khảo sát của Business Insider năm 2020 cho thấy 36% người dùng iPhone cho biết họ đã đăng ký thành viên của chương trình thu cũ đổi mới, 25% nói có kế hoạch tham gia. 9to5mac đánh giá chương trình này của Apple đã cho người dùng một lý do khó cưỡng để nâng cấp iPhone hàng năm. Theo đó, khách hàng mua iPhone mới được trả góp không lãi suất trong vòng hai năm. Trong trường hợp muốn lên đời iPhone, người dùng chỉ cần mang model cũ đến để đổi và gia hạn hợp đồng.

The Atlantic cho rằng Apple đã xây dựng được một thói quen chi tiêu mà tất cả hãng di động đều khao khát. Do đó, họ chỉ cần giữ chân người dùng bằng những trải nghiệm hấp dẫn thay vì phải tìm kiếm những hình ảnh mới lạ, đột phá. Ngay cả chương trình thu cũ đổi mới hàng năm cũng có thể được hiểu là nhiều người dùng iPhone trả góp đang "mắc nợ" Apple. Và điều thú vị là họ thấy hạnh phúc trong "khu vườn được quây kín" này.

Khương Nha