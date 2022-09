iPhone 14 dự kiến có giá cao nhất 50 triệu đồng

iPhone 14 được cho là sẽ bán sớm tại Việt Nam vào đầu tháng 10 với mức giá không đổi so với thế hệ trước.

Trong sự kiện Far Out, diễn ra rạng sáng nay tại trụ sở Apple, bốn mẫu iPhone đã trình làng là iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro và 14 Pro Max. Trong đó, iPhone 14 Plus với màn hình 6,7 inch thay thế cho phiên bản mini màn hình 5,4 inch.

iPhone 14 Pro. Ảnh: Apple

Một số đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam đã công bố giá dự kiến của các mẫu điện thoại mới.

Tại FPT Shop, giá khởi điểm của iPhone 14 bản tiêu chuẩn là 24,99 triệu đồng, tương đương với iPhone 13 khi mới ra mắt năm ngoái. Còn 14 Plus có giá từ 27,99 triệu đồng.

iPhone 14 Pro và 14 Pro Max với bộ nhớ trong 128 GB được bán lần lượt từ 30,99 triệu và 33,99 triệu đồng.Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất với dung lượng 1 TB của 14 Pro là 46,99 triệu đồng và 14 Pro Max là 49,99 triệu đồng. Với giá này, iPhone 14 Pro Max bản 1 TB cùng với Galaxy Z Fold4 1 TB là hai mẫu smartphone đắt nhất trên thị trường trong nước.

Bảng giá dự kiến của FPTShop tương tự CellPhoneS, trong khi hệ thống Di Động Việt đưa ra con số thấp hơn vài triệu đồng tùy phiên bản và dung lượng bộ nhớ trong. Người dùng trong nước vẫn có thể mua được iPhone 14 với mức giá tốt hơn nữa khi các hệ thống bán lẻ sẽ có nhiều chương trình khuyến mãi và hỗ trợ như thu cũ đổi mới...

128 GB 256 GB 512 GB 1 TB iPhone 14 24,99 27,99 33,99 iPhone 14 Plus 27,99 30,99 36,99 iPhone 14 Pro 30,99 34,99 40,99 46,99 iPhone 14 Pro Max 33,99 36,99 43,99 49,99

Apple đang có một năm kinh doanh thành công với mức tăng trưởng trên 50% tại thị trường Việt Nam. Đại diện một số nhà bán lẻ ủy quyền của Apple đều xác nhận năm nay, người dùng trong nước có thể mua iPhone chính hãng sớm, chỉ sau những thị trường lớn như Mỹ, Singapore từ 2 đến 3 tuần, thay vì chờ đợi hơn một tháng như trước. Điều này cho thấy Apple đánh giá Việt Nam có nhiều cơ hội tăng trưởng thời gian tới.

Ông Nguyễn Thế Kha, đại diện FPT Shop, cho rằng phiên bản mới nhất iPhone 14 Plus là ẩn số của Apple năm nay. Người dùng có xu hướng thích các model màn hình lớn, đặc biệt là khách hàng Việt. Hệ thống kỳ vọng doanh số iPhone thế hệ mới sẽ tăng từ 50% đến 100% so với iPhone 13.

Đại diện CellPhone S cũng đánh giá iPhone 14 Plus với mức giá nằm giữa 14 và 14 Pro là một sự bổ sung hợp lý. Ở thế hệ cũ, người dùng muốn có màn hình lớn phải mua bản 13 Pro Max đắt đỏ, nhưng không phải ai cũng có nhu cầu về chip mới nhất và camera. 14 Plus tạo nét khác biệt khi cấu hình tốt vừa đủ, camera vừa đủ nhưng cải thiện tốt về màn hình và thời lượng pin. Doanh số 14 Plus dự kiến cao hơn iPhone 14 khoảng 50%. Bản mini được khai tử được cho là hợp lý vì doanh số dòng này luôn nằm vị trí cuối bảng.

Còn theo bà Phùng Phương, đại diện hệ thống Di Động Việt, người dùng luôn kỳ vọng vào những điều chỉnh dù là nhỏ nhất của Apple, do đó việc nâng cấp đáng kể về camera trên iPhone 14 nhiều khả năng sẽ tạo hiệu ứng tốt trong thị trường. Việc thay đổi màn hình từ tai thỏ sang dạng "viên thuốc" cũng cho thấy Apple luôn nỗ lực để mang đến những đột phá trong trải nghiệm.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, đại diện Minh Tuấn Mobile, cho biết với iPhone, người Việt thường quan tâm và lựa chọn mẫu máy cao cấp nhất và xu hướng này sẽ vẫn tiếp tục với iPhone 14 series. Theo ghi nhận tại hệ thống này, 14 Pro Max đang dẫn đầu với 55% lượng khách hàng quan tâm, vị trí thứ hai thuộc về mẫu iPhone 14 Pro với 19%.

Bộ bốn iPhone 14 vẫn giữ thiết kế vuông vắn với khung viền phẳng nhưng lần đầu phân cấp rõ rệt giữ hai dòng tiêu chuẩn và dòng Pro. Trong đó, iPhone 14 và 14 Plus vẫn sử dụng màn hình tai thỏ, chip A15 Bionic như thế hệ trước. Hai model Pro chuyển sang màn đục lỗ, tần số làm tươi hỗ trợ từ 1 Hz tới 120 Hz, thêm tính năng màn hình luôn hiển thị Always on Display, chip A16 Bionic, camera chính 48 megapixel, hỗ trợ quay phim 8K.

Các model bán tại thị trường Mỹ không còn khay cắm sim vật lý mà thay bằng eSim hoàn toàn. Apple cũng lần đầu trang bị khả năng kết nối vệ tinh cho dòng iPhone 14, tuy nhiên chỉ hỗ trợ cho các tình huống khẩn cấp. Sản phẩm bắt đầu được bán ra trên toàn cầu từ ngày 16/9 cho ba model iPhone 14, 14 Pro và 14 Pro Max với giá tương đương thế hệ trước, còn model iPhone 14 Plus được bán trễ hơn vào ngày 7/10 với giá khởi điểm từ 899 USD.

Huy Đức