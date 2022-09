iPhone 14 Plus - hy vọng mới của Apple

So với iPhone 14 Pro và 14 Pro Max, iPhone 14 Plus màn hình 6,7 inch và iPhone 14 màn hình 6,1 inch ít được chú ý hơn trong sự kiện Far Out của Apple. Hai sản phẩm vẫn sử dụng thiết kế "tai thỏ" giống iPhone 13.

Trong bối cảnh nền kinh tế ảm đạm và nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng đi xuống, sự xuất hiện của bản 14 Plus được dự đoán sẽ giúp Apple tăng doanh số bán hàng vì màn hình lớn vốn được người dùng châu Á ưa chuộng, trong khi giá bán hấp dẫn hơn.