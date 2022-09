Dynamic Island - khi điểm yếu trở thành sự mới lạ trên iPhone

Màn hình Dynamic Island được coi là ý tưởng thiết kế sáng tạo, khiến nhiều người quyết định lên đời iPhone 14 Pro nhờ đem đến trải nghiệm độc đáo.

"Dynamic Island" đang trở thành từ khóa hot trên mạng sau khi Apple giới thiệu iPhone 14 trong sự kiện Far Out rạng sáng 8/9. Theo CEO Tim Cook, tính năng này ra đời nhằm đem đến không gian hiển thị rõ ràng, mạch lạc theo cách thú vị nhất cho người dùng. Trang công nghệ Cnet đánh giá đây là "cuộc cách mạng" khi biến phần khuyết màn hình - vốn gây khó chịu trong quá trình sử dụng - trở thành tính năng độc nhất vô nhị và hữu ích cho người dùng.

Dynamic Island chỉ xuất hiện trên iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Ở chế độ bình thường, phần này có dạng viên thuốc chứa camera trước và cảm biến giống như nhiều smartphone Android. Tuy nhiên, Apple khéo léo biến khu vực này thành một màn hình phụ, có thể thay đổi kích cỡ và hiển thị nhiều loại thông báo dưới dạng bong bóng mà không gây gián đoạn.

Ví dụ, khi người dùng chuyển từ giao diện ứng dụng nghe nhạc về màn hình chính, Dynamic Island tự động kéo dài để hiển thị thêm hình ảnh bìa album ca khúc đang nghe. Hoặc khi sử dụng app gọi xe, phần bên trái của "viên thuốc" sẽ xuất hiện biểu tượng ôtô, còn bên phải hiện thời gian xe đến. Khi nhấn vào khu vực này, Dynamic Island sẽ mở rộng diện tích để có thể thao tác nhanh. Nó có thể hiển thị nhiều tính năng từ cuộc gọi, dẫn đường GPS cho đến Face ID hay hẹn giờ.

Video 02: Dynamic Island Video giới thiệu tính năng Dynamic Island của Apple.

Thiết kế độc đáo này lập tức thu hút sự chú ý của cả tín đồ của iPhone lẫn nhiều người dùng Android. "Tôi sẽ chuyển sang iPhone 14 Pro vì Dynamic Island. Trên chiếc Android của tôi, 'viên thuốc' như một ổ gà mà các nhà sản xuất đều muốn che đi, nhưng trên iPhone, mọi người đều thích thú, muốn nó mở ra mở vào. Tôi ủng hộ Apple vì họ đã làm được điều phi thường là biến khuyết điểm thành tính năng ưu việt, ai cũng sẽ thích 'hố đen' này iPhone 14 Pro", người dùng Ray Reaux (Pháp) chia sẻ trên một diễn đàn công nghệ.

Theo Cnet, bản chất Dynamic Island vẫn là một biến thể của "tai thỏ", chỉ khác là giờ nó thật sự hữu ích và sinh động. "Mỗi thông báo trên khu vực này đều có một điểm nhận dạng riêng, nó tùy biến, linh hoạt, độc đáo theo cách riêng của Apple", trang này nhận định.

Wu Xiaojie, blogger công nghệ tại Trung Quốc, nhận xét trên Weibo: "Từ lâu, thiết kế này luôn bị phàn nàn, nhưng điều tuyệt vời là trên iPhone, nó không bị đánh giá xấu mà còn nhận được nhiều lời khen ngợi. Chỉ iPhone mới đem lại trải nghiệm mới lạ như thế cho người dùng".

Blogger công nghệ Trần Xuân Vinh, có mặt tại sự kiện Far Out và trải nghiệm thực tế Dynamic Island, cho biết nếu nhìn kỹ, Apple vẫn thiết kế màn hình đục lỗ theo dạng chữ i nằm ngang như tin đồn. Tuy nhiên, điểm thú vị là hãng đã tận dụng tối đa công nghệ màn hình OLED để phần nền đen có thể hiển thị tùy biến hợp lý mà vẫn giúp tiết kiệm pin.

"Tôi gọi các kỹ sư của Apple là thuật sĩ. Họ đã xóa mờ ranh giới giữa phần cứng với phần mềm. Họ biến chi tiết vốn bị ghét nhất trên smartphone trở nên tươi vui và hữu ích. Đó là sức mạnh thật sự của phần cứng khi kết hợp với phần mềm", người dùng A Liang viết trên Facebook cá nhân.

Theo Macrumors, đằng sau sự sinh động của "viên thuốc" là hàng loạt nâng cấp về thuật toán hiển thị cho màn hình. Apple đã sử dụng công nghệ khử răng cưa để hiệu ứng kéo dài, mở rộng diện tích của Dynamic Island trở nên mượt mà.

Không chỉ tạo ấn tượng với tính năng mới, tên gọi Dynamic Island còn đang trở thành trò đùa trên mạng xã hội. Nhiều người ví von nó như một điểm du lịch kỳ quặc mà họ không thể giải thích.

Blogger công nghệ Marques Brownlee nói: "Hãng đặt tên cho phần khuyết màn hình là Dynamic Island, đây đúng là điểm 'Apple nhất' mà nhà sản xuất iPhone từng làm".

"Bạn có thể dùng vệ tinh SOS để được giải cứu khỏi Dynamic Island", WSJ đùa vui. Một số người cho biết sẵn sàng chi 1.000 USD để có được một kỳ nghỉ trên "đảo Dynamic".

Apple công bố bộ bốn iPhone 14 trong sự kiện Far Out. Các sản phẩm vẫn giữ thiết kế vuông vắn với khung viền phẳng, nhưng lần đầu phân cấp rõ rệt giữ hai dòng tiêu chuẩn và dòng Pro. Trong đó, iPhone 14 và 14 Plus vẫn sử dụng màn hình tai thỏ, chip A15 Bionic như thế hệ trước. Hai model Pro chuyển sang màn hình Dynamic Island, thêm tính năng Always on Display, chip A16 Bionic, camera chính 48 megapixel, hỗ trợ quay phim 8K.

Tại Việt Nam, các đại lý dự kiến giá khởi điểm của iPhone 14 bản tiêu chuẩn là 24,99 triệu đồng, tương đương với iPhone 13 khi mới ra mắt năm ngoái. Còn 14 Plus có giá từ 27,99 triệu đồng. iPhone 14 Pro và 14 Pro Max được bán lần lượt từ 30,99 triệu và 33,99 triệu đồng. Đại diện một số đơn vị ủy quyền của Apple xác nhận năm nay, người dùng trong nước có thể mua iPhone chính hãng sớm, chỉ sau những thị trường lớn như Mỹ, Singapore từ 2 đến 3 tuần, thay vì chờ đợi hơn một tháng như trước.

Khương Nha