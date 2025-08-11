Vì sao ăn ít tinh bột vẫn mỡ máu cao?

Tôi cắt giảm tinh bột, hầu như không ăn cơm, nhưng thấy cân nặng vẫn tăng, thậm chí còn bị mỡ máu cao, mong bác sĩ giải đáp? (Hồng, 35 tuổi, Hà Nội

Trả lời:

Nhiều người dù ăn rất ít tinh bột vẫn bị tăng mỡ máu, thậm chí béo phì, do chế độ ăn không khoa học. Trong đó, béo phì là nguyên nhân hàng đầu làm tăng mỡ máu. Tình trạng thừa cân kích thích cơ thể sản xuất nhiều triglyceride, cholesterol xấu (LDL) và làm giảm cholesterol tốt (HDL). Hơn nữa, béo phì còn gây kháng insulin, khiến gan và tế bào mỡ giải phóng thêm nhiều chất béo vào máu, làm bệnh càng trầm trọng.

Nhiều người cắt giảm tinh bột nhưng lại thiếu vận động, khiến cơ thể không thể tiêu thụ năng lượng hiệu quả, dẫn đến tăng cân. Bên cạnh đó, việc loại bỏ tinh bột mà không thay thế bằng các dưỡng chất thiết yếu khác có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng. Chẳng hạn, khi bạn ăn nhiều đồ ngọt, chất béo, thịt đỏ, nội tạng động vật... mà thiếu vitamin và khoáng chất, cơ thể sẽ luôn cảm thấy đói và thèm ăn. Hậu quả là những chất không cần thiết này sẽ chuyển hóa thành mỡ dự trữ.

Việc cắt giảm tinh bột một cách thiếu khoa học còn làm ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, khiến đốt cháy calo và mỡ trở nên khó khăn hơn. Thậm chí, hạn chế calo quá mức có thể gây mất cân bằng hormone, dẫn đến rối loạn mỡ máu ngay cả ở những người gầy.

Thay vì loại bỏ tinh bột, bạn nên học cách ăn uống khoa học để kiểm soát cân nặng và mỡ máu. Hãy ăn đúng bữa bằng cách giới hạn thời gian ăn uống trong khoảng 8-12 tiếng mỗi ngày. Điều quan trọng là phải ăn đủ chất, cân bằng 4 nhóm dinh dưỡng thiết yếu: tinh bột, protein, chất béo và vitamin, khoáng chất. Đồng thời, bạn nên ăn chậm, nhai kỹ, kéo dài bữa ăn trên 25 phút và chỉ ăn no khoảng 80% để cơ thể có thời gian xử lý thức ăn hiệu quả.

Bác sĩ Phan Thái Tân

Huấn luyện viên sức khỏe giảm cân