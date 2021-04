Ấn Độ chìm trong địa ngục Covid-19

Ấn Độ ghi nhận gần 315.000 ca Covid-19 trong 24 giờ qua, mức cao chưa từng có trên thế giới, khi bệnh viện ở New Delhi lo sợ bệnh nhân có thể chết vì thiếu oxy.

Bộ Y tế Ấn Độ hôm nay cho biết nước này ghi nhận 314.835 ca Covid-19 mới trong 24 giờ qua, cao hơn bất kỳ quốc gia nào kể từ khi đại dịch bùng phát, nâng tổng số ca nhiễm lên 15,9 triệu và là vùng dịch thứ hai thế giới. Nước này cũng báo cáo thêm 2.074 người tử vong, nâng tổng số người chết lên gần 185.000.

Ấn Độ rơi vào thảm cảnh chưa từng có. Gần 1,6 triệu ca nhiễm được ghi nhận trong một tuần. Chỉ trong 12 ngày, tỷ lệ dương tính nCoV tăng gấp đôi, trong khi ở Delhi tỷ lệ này là 30%. Các bệnh viện trên cả nước đã chật kín, nhưng lần này chủ yếu là người trẻ tuổi. Tại Delhi, 65% bệnh nhân Covid-19 dưới 40 tuổi.

Tuy nhiên, tỷ lệ ca nhiễm và tử vong do Covid-19 trên đầu người ở Ấn Độ thấp hơn đáng kể so với nhiều nước khác do đây là quốc gia đông dân thứ hai thế giới.

Các bệnh viện công và bệnh viện tư lớn ở New Delhi đã gửi lời kêu gọi khẩn cấp lên chính quyền trung ương, kêu gọi cung cấp oxy ngay lập tức cho hàng trăm bệnh nhân đang được hỗ trợ bằng máy thở. Hôm qua, gần 500 tấn oxy được cung cấp cho Delhi, thấp hơn so với nhu cầu 700 tấn mỗi ngày.

Người thân mặc đồ bảo hộ dự lễ hỏa táng một người đàn ông chết vì Covid-19 tại New Delhi, Ấn Độ hôm 21/4. Ảnh: Reuters.

Những tiếng còi xe cấp cứu chói tai đầy ám ảnh liên tục vang lên khắp thủ đô. Bên trong bệnh viện công Lok Nayak, cơ sở điều trị Covid-19 lớn nhất thủ đô, cơ sở vật chất quá tải và tình trạng thiếu bình oxy khiến hai bệnh nhân phải nằm một giường.

Bệnh nhân chưa có giường nằm thở hổn hển trên cáng và xe cứu thương, bên cạnh những người thân đang khóc. Một số bệnh nhân được thở bình oxy do người nhà tự mua, trong khi nhiều thi thể được đặt trong bãi đậu xe của bệnh viện.

Chính quyền New Delhi, được điều hành bởi một đảng khác chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi, cáo buộc các bang láng giềng do đảng của ông Modi điều hành, đang giữ lại nguồn cung. Tòa án Tối cao Delhi hôm qua lệnh cho chính phủ đảm bảo cung cấp oxy từ các nhà máy đến bệnh viện trên khắp Ấn Độ.

"Chúng ta không thể để người dân chết vì thiếu oxy. Các ông đi xin, vay hay ăn cắp cũng được, nhưng phải cung cấp", các thẩm phán nói, đồng thời đặt câu hỏi tại sao chính phủ "không tỉnh táo trước sự nghiêm trọng của tình hình".

Ấn Độ những tháng gần đây chứng kiến các cuộc tụ tập đông người, gồm hàng triệu người dự lễ hội tôn giáo tắm sông Hằng, biểu tình chính trị, đám cưới xa hoa và những trận đấu cricket mở cửa đón khán giả, khiến ca nhiễm tăng đột biến. Trong khi đó, hoạt động sản xuất các loại thuốc chủ chốt điều trị Covid-19 bị chậm, thậm chí bị tạm dừng, việc mời thầu các nhà máy sản xuất oxy cũng bị chậm trễ.

Những người thân cùng quẫn của các bệnh nhân đang buộc phải trả mức giá cắt cổ trên thị trường chợ đen để mua thuốc và oxy. Trên các mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin WhatsApp tràn ngập lời kêu cứu tuyệt vọng.

Các bang trên khắp Ấn Độ đã áp đặt hạn chế. Vùng đô thị Delhi bị áp lệnh phong tỏa một tuần, tất cả cửa hàng không thiết yếu ở bang Maharashtra phải đóng cửa và bang Uttar Pradesh cũng phong tỏa vào cuối tuần.

"Toàn bộ hệ thống chăm sóc y tế đã sụp đổ và các bác sĩ đang kiệt sức", bác sĩ Jalil Parkar thuộc bệnh viện Lilavati, thành phố Mumbai, bang Maharashtra cho hay. "Thiếu giường, oxy, thuốc men, vaccine và xét nghiệm".

Bệnh nhân Covid-19 đeo mặt nạ oxy được chuyển đến bệnh viện ở thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ để điều trị hôm 21/4. Ảnh: Reuters.

Các bang như Gujarat và Uttar Pradesh bị cáo buộc che giấu số người chết thực sự do Covid-19, với số lượng thi thể chồng chất trong nhà xác bệnh viện hiện cao hơn nhiều so số liệu tử vong được công bố.

Tiến sĩ Amit Thadhani, giám đốc bệnh viện Niramaya ở Mumbai, nơi chỉ điều trị cho bệnh nhân Covid, cho biết ông cảnh báo đợt bùng phát thứ hai cực kỳ nguy hiểm hồi tháng 2, nhưng bị phớt lờ. Theo ông, bệnh viện Niramaya "hoàn toàn kín chỗ và nếu một bệnh nhân được xuất viện, người khác sẽ thế vào trong vài phút".

Thadhani cho biết lần này virus "nguy hiểm hơn và lây lan mạnh hơn nhiều", chủ yếu ảnh hưởng đến người trẻ tuổi.

"Bây giờ người ở độ tuổi 20 và 30 đang bị các triệu chứng rất nghiêm trọng và tỷ lệ tử vong ở người trẻ tuổi cũng cao", ông nói. "Mức độ nghiêm trọng của tình hình lẽ ra phải được nhận thức từ nhiều tháng trước, nhưng thay vào đó, các chính quyền bang phủ nhận và đưa ra thông điệp rằng loại virus này không còn nguy hiểm nữa. Tôi lo rằng chúng tôi vẫn chưa chứng kiến điều tồi tệ nhất".

Mỹ hiện khuyên công dân, kể cả người đã tiêm đủ vaccine, không nên đến Ấn Độ, trong khi Anh đã thêm Ấn Độ vào "danh sách đỏ", Hong Kong và New Zealand cấm các chuyến bay đến quốc gia Nam Á này.

Chương trình tiêm chủng của Ấn Độ cũng gặp trở ngại về nguồn cung, khiến New Delhi buộc phải ngừng xuất khẩu vaccine AstraZeneca được sản xuất trong nước. Ấn Độ hiện tiêm được hơn 130 triệu mũi và từ ngày 1/5, tất cả người lớn sẽ đủ điều kiện tiêm phòng.

"Giới lãnh đạo trên toàn quốc đã không truyền đạt đầy đủ rằng dịch bệnh chưa biến mất", K Srinath Reddy, chủ tịch Tổ chức Y tế Công cộng Ấn Độ, cho hay. "Chiến thắng đã được tuyên bố sớm và tâm trạng phấn khởi đó được truyền thông trên khắp đất nước, đặc biệt từ các chính trị gia muốn thúc đẩy nền kinh tế và quay lại chiến dịch tranh cử. Và điều đó đã tạo cơ hội cho virus bùng phát trở lại".

Huyền Lê (Theo AFP, Guardian)