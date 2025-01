Vi phạm đầy đường Hà Nội dù tăng nặng mức phạt

Đứa nhỏ nhất đứng trước, đứa lớn nhất ngồi sau cùng, ở giữa kẹp thêm hai bé nữa, tôi run cầm cập khi nhiều phụ huynh 'làm xiếc' trên đường.

Lái xe trên đường mỗi ngày, tôi vừa lo sợ, vừa bức xúc khi chứng kiến những cảnh tượng đầy nguy hiểm xuất hiện nhan nhản trên các con phố tại Hà Nội.

Đó có thể là những phụ huynh thờ ơ khi đèo con trẻ. Trên các tuyến đường đông đúc, tôi giật mình, thậm chí ngán ngẩm khi chứng kiến cảnh phụ huynh cùng lúc đèo bòng đến ba, bốn đứa trẻ trên xe máy. Không có mũ bảo hiểm, không đủ diện tích để ngồi, những đứa trẻ này được phụ huynh nhồi nhét vào các vị trí trên xe: đứa nhỏ nhất đứng ở phần để chân, và đứa lớn nhất sẽ ngồi sau cùng để đảm bảo không bị "rơi rớt quân số".

Bốn đứa trẻ được "kẹp" trên một chiếc xe máy băng qua đường Điện Biên Phủ. Ảnh: Nguyễn Đức Vũ

Đi đường, tôi thấy rất nhiều phụ huynh đèo con như thế. Đặc biệt là ở cổng các trường tiểu học. Mà thường thì sẽ có một người đèo con của mấy nhà khác nhau, nên nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ là mất mát rất lớn?

Chưa hết, nhiều phụ huynh còn thản nhiên không đội mũ bảo hiểm cho bản thân và con nhỏ kể cả khi đi trên những tuyến đường đông đúc, nhiều xe tải. Nguy cơ gây ra tai nạn cũng nằm ở việc để trẻ em đứng ở phần điều khiển xe, tay bám vào gương chiếu hậu.

Với tính hiếu động của trẻ nhỏ và sự chủ quan của cha mẹ thì việc mất lái, va chạm vào các phương tiện giao thông khác hoàn toàn có thể xảy ra. Đặc biệt đối với trẻ nhỏ thì hậu quả và những chấn thương để lại rất nghiêm trọng, mất nhiều thời gian hồi phục thậm chí ảnh hưởng tới tâm lý sau này.

Phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho con nhỏ khi đi trên đường Nghi Tàm. Ảnh: Nguyễn Đức Vũ

Ngoài ra, tôi còn để ý thấy những lưỡi dao "thần chết" núp bóng các xe chở hàng cồng kềnh, vật sắc nhọn. Đi dọc tuyến phố chuyên cung cấp vật liệu xây dựng như La Thành, Khâm Thiên, không khó để bắt gặp những quái xế lái xe ba gác, xe máy tự chế chở "cả thế giới". Từ gỗ cũ vẫn còn nguyên đinh đến các tấm sắt hoen rỉ chĩa thẳng vào người đi phía sau mà không được che chắn. Những kiện hàng quá khổ này không được vận chuyển đúng quy định, thường là các lái buôn vận chuyển hàng hóa trong nội thành.

Người đàn ông vô tư chở thanh sắt dài tới hơn 5 mét. Ảnh: Nguyễn Đức Vũ

Đây cũng là nguyên nhân gây ra ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm. Vì chỉ cần một chiếc xe máy chở hàng quá khổ đã chiếm trọn cả làn đường, người phía sau không có cách nào để vượt lên. Lần nào dừng đèn đỏ mà thấy xe chở hàng là tôi biết sẽ phải chờ thêm một lượt đèn nữa may ra mới được đi. Tránh nhau đã khó, xe chở hàng nặng thì khởi động xe và di chuyển rất lâu. Chỉ vì kiếm tiền mà làm ùn tắc cả tuyến phố thì tôi thấy không đáng chút nào.

Xe máy chở hàng quá khổ làm khuất tầm nhìn của người phía sau. Ảnh: Nguyễn Đức Vũ

Ngoài ra, những xe chở hàng không đúng quy định cũng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Cồng kềnh đã đành, nhưng nguy hiểm hơn là dù chở những vật sắc nhọn nhưng các tài xế vẫn ngang nhiên luồn lách, tự cho mình quyền được đi một mình một đường và những người xung quanh phải tránh xa.

Một xe máy chở các tấm sắt không được buộc lại kỹ càng trên phố Khâm Thiên. Ảnh: Nguyễn Đức Vũ

"Chở bao năm rồi vẫn vậy chứ có gì đâu mà lo", đó là câu trả lời mà một chủ xe ba gác đang chất đầy thanh gỗ mủn vẫn còn chi chít những chiếc đinh hoen rỉ thản nhiên đáp lại những người xung quanh. Chỉ qua một câu nói, chúng ta cũng có thể thấy được sự vô tâm trong ý thức bảo đảm an toàn cho những người tham gia giao thông khác. Để công việc nhanh, gọn và nhận thù lao những tài xế này bất chấp mọi rủi ro gây ra tai nạn giao thông và coi thường tính mạng người xung quanh.

Tài xế chở thanh tôn dài nhưng không bịt lại các đầu sắc nhọn trên đường Xã Đàn. Ảnh: Nguyễn Đức Vũ

Đó là còn chưa kể các trường hợp đi ngược chiều khiến các phương tiện khác phải cua gấp để tránh né. Mặc dù thời gian qua, cùng quy định mức phạt mới với các hành vi vi phạm giao thông, lực lượng chức năng cũng đã siết chặt việc kiểm soát và xử phạt đối với các đối tượng này, tuy nhiên nhiều người vẫn thường lợi dụng các khung giờ giữa trưa hoặc sáng sớm để chở hàng sai quy định nhằm tránh tầm mắt của CSGT.

Xe máy tự chế đi ngược chiều để sang đường. Ảnh: Nguyễn Đức Vũ

Có thể thấy giao thông ở Hà Nội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn do ý thức của một số người tham gia giao thông còn rất kém. Hình ảnh phụ huynh chở con không an toàn, xe chở hàng quá khổ vi phạm luật lệ mà tôi ghi lại phía trên chính là những ví dụ điển hình nhất. Rất mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý mạnh tay hơn và nâng cao ý thức của mỗi cá nhân để xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh cho thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.

Vunguyen