Vẻ điển trai của tài tử 1,93 m đóng Superman

C Magazine nói David có ngoại hình giống Armie Hammer - đóng "Call Me by Your Name" và Henry Cavill, với vẻ lãng tử và đôi mắt xanh. Bốn năm trước, trên EW, diễn viên từng nói anh thích phiên bản siêu nhân của Henry và "khao khát được đóng Superman", với tính cách tươi sáng, lạc quan hơn. Ảnh: David-corenswet