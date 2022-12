Henry Cavill chia tay vai Superman

Tài tử Henry Cavill nói sẽ không trở lại Vũ trụ điện ảnh DC trong vai Superman khi hãng có kế hoạch tuyển diễn viên trẻ hơn thay thế anh.

Ngày 15/12, Henry Cavill viết trên trang cá nhân: "Tôi mới họp cùng James Gunn và Peter Safran. Đây là một tin buồn với mọi người. Sau tất cả, tôi sẽ không trở lại đóng Superman. Hồi tháng 10, hãng phim thông báo sự tái xuất của tôi. Đây không phải chuyện dễ dàng chấp nhận nhưng đó là cuộc sống. Việc đổi vai là điều có thể xảy ra và tôi tôn trọng quyết định đó. James và Peter có một vũ trụ mới để xây dựng. Tôi chúc họ và tất cả người liên quan may mắn".

Henry Cavill đăng ảnh diện trang phục Superman thông báo sự trở lại với vai diễn hồi tháng 10. Ảnh: Henry Cavill Instagram

Cavill cũng cảm ơn người hâm mộ: "Với những khán giả luôn ở bên tôi nhiều năm qua, chúng ta có thể than vãn một chút nhưng hãy nhớ: Superman luôn ở quanh đây. Những thứ anh ấy đại diện vẫn tồn tại. Những hành động làm gương của anh ấy vẫn còn đây. Cơ hội của tôi mặc chiếc áo choàng đã trôi qua. Nhưng những điều Superman đại diện không bao giờ mất đi. Tôi đã có một hành trình vui vẻ với các bạn, giờ là lúc hướng đến tương lai".

DC bật mí sự trở lại của Cavill trong đoạn cuối bom tấn Black Adam, ra rạp cuối tháng 10. Nhân vật của anh xuất hiện và thách thức ác nhân do The Rock đóng. Tuy nhiên, bộ phim không thành công về mặt thương mại, chỉ thu 389,4 triệu USD khi chi phí sản xuất lên tới hơn 200 triệu USD.

Theo Hollywood Reporter, James Gunn - người được trao trọng trách xây dựng lại Vũ trụ điện ảnh DC - cho biết đã có kế hoạch mới cho nhân vật Superman. "Tôi và Peter không thể hào hứng hơn khi thông báo tới các bạn những dự án đầu tiên sẽ được bắt tay vào sản xuất đầu năm sau. Một trong số đó là phim về Superman. Kịch bản sẽ tập trung vào giai đoạn đầu của nhân vật. Vì vậy, Henry Cavill sẽ không đóng vai này", Gunn cho biết.

Trailer 'Batman vs Superman: Dawn of Justice' Henry Cavill trong "Batman vs Superman: Dawn of Justice". Video: Warner Bros.

Henry Cavill sinh năm 1983 tại Anh, bắt đầu đóng phim từ khi 16 tuổi. Suốt sự nghiệp, anh thường đóng các nhân vật có vẻ ngoài điển trai, nam tính. Bên cạnh vai Superman, Cavill gây chú ý khi đóng chính series hành động kỳ ảo The Witcher, bom tấn Mission: Impossible - Fallout (2018) hay vai Sherlock Holmes trong Enola Holmes (2020).

Cavill lần đầu vào vai Superman trong Man of Steel (2013) và tiếp tục trở lại trong Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), cùng do Jack Snyder đạo diễn. Nhân vật của anh được xây dựng theo hướng đen tối hơn so với các bản trước, từng gây phản ứng trái chiều trong cộng đồng fan. Năm 2017, đạo diễn tiếp tục mời Cavill tham gia bom tấn Justice League.

Đạt Phan