Diễn viên cao 1,93 m đóng Superman

MỹHãng DC chọn David Corenswet - diễn viên 30 tuổi, cao 1,93 m - đóng Superman sau nhiều tháng tuyển chọn.

Ngày 27/6, hãng phim thông báo chọn David Corenswet đóng siêu anh hùng, giữa những ứng viên sáng giá như Tom Brittney, Nicholas Hoult. Theo Deadline, David nổi bật suốt quá trình casting. Nhờ trúng vai, anh lần đầu tham gia một dự án sản xuất phim lớn.

Screen Rant cho biết David có đủ sức thu hút của một siêu anh hùng, diễn tả được tính cách hướng thiện, nhiều lòng trắc ẩn của nhân vật. Fan DC ủng hộ, cho rằng David giống tạo hình truyện tranh những năm 1930, theo trang Comic Book. Còn người hâm mộ Henry Cavill - diễn viên đóng Superman trước đó - cho rằng hãng phim chọn người mới giống hệt siêu nhân bản cũ.

Hình ảnh David Corenswet trong trang phục Superman do fan vẽ. Ảnh: Instagram Jscomicart

Rachel Brosnahan (33 tuổi) - diễn chính series Marvelous Mrs Maisel, giành giải Emmy năm 2018 - đóng Lois Lane. Cô được nhận xét "có buổi thử vai tốt nhất" và luôn thuộc top đầu những người hợp nhân vật.

Cuộc tìm kiếm ngôi sao cho Superman diễn ra nhiều tháng qua. Đạo diễn James Gunn và Peter Safran - cùng điều hành hãng DC - chấm thử vai vòng cuối trong hai ngày, có lúc yêu cầu diễn viên trang điểm, mặc trang phục theo tính chất nhân vật.

Những ứng viên khác cho vai siêu nhân là diễn viên người Anh Tom Brittney và Nicholas Hoult - đóng Tình yêu Zombie. Phoebe Dynevor - nổi tiếng qua Bridgerton và Emma Mackey (đóng Sex Education) tham gia thử vai Lois Lane.

Nguồn tin của Deadline cho biết các bên tham gia thống nhất quá trình thử vai diễn ra trong hai tuần. SAG-AFTRA - công đoàn Hiệp hội Diễn viên Mỹ - có thể đình công cuối tháng 6, nên đoàn phim muốn việc chọn vai diễn ra nhanh chóng. David Corenswet và Rachel Brosnahan có thể ra mắt công chúng tại hội thảo của hãng, hoặc hội nghị truyện tranh Comic Con (San Diego) vào tháng tới, nếu đình công không xảy ra.

Phim Superman được công bố đầu năm, thuộc chương một của dự án đa vũ trụ (DCU) Gods and Monsters. Phần Batman mới - Batman: The Brave and the Bold - cũng thuộc kế hoạch. Theo Cbr, đạo diễn James Gunn nói The Flash tái thiết lập Vũ trụ DC mở rộng, có thể là khởi đầu chương một của DCU.

Superman: Legacy phát hành toàn thế giới ngày 11/7/2025. Phim kể hành trình siêu nhân tìm về nguồn cội, tuổi thơ. Anh đại diện người Mỹ, là hiện thân của sự thật, công lý, trong một thế giới xem thường sự tử tế.

James Gunn - đạo diễn Guardian of the Galaxy, The Suicide Squad - viết kịch bản dựa trên hình mẫu Superman gốc của tác giả Jerry Siegel, Joe Shuster. Hiện đạo diễn tìm kiếm các vai còn lại như Lex Luthor - kẻ thù của Superman, bạn của siêu anh hùng Jimmy Olsen.

Trước đó, tên tuổi diễn viên Henry Cavill gắn liền với vai Superman. Cuối năm ngoái, tài tử thông báo chia tay vai diễn vì hãng có kế hoạch tuyển diễn viên trẻ hơn. Trong The Flash - công chiếu tháng 6, Nicolas Cage đóng Superman, với vai trò diễn viên khách mời.

Hình David Corenswet đăng tải trên Instagram cá nhân, tháng 8/2022. Ảnh: Instagram Davidcorenswet

David Corenswet theo đuổi diễn xuất sau khi tốt nghiệp trường Juilliard vào năm 2016. Anh xuất hiện trong House of Cards, The Politician, Hollywood, Look Both Ways, Pearl. Năm 2019, diễn viên từng nói trên EW anh thích đóng Superman.

David Corenswet trong phim "Hollywood" Trong "Hollywood" (năm 2020), David Corenswet đóng vai Jack Castello, bên cạnh Samara Weaving - thủ vai Claire Wood. Video: YouTube Tanya Lao

Quỳnh Quyên (theo Deadline)