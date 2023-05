Harrison Ford - 'ông già gân' của Hollywood

Harrisson Ford - 57 năm gắn bó Hollywood - nhận Cành Cọ Vàng danh dự trước giờ chiếu phần cuối loạt "Indiana Jones" tại Cannes, hôm 18/5.

"Người ta nói khi bạn sắp chết, bạn thấy cuộc đời mình vụt qua trước mắt. Tôi đang được chứng kiến đời mình tại Cannes", đó là lời phát biểu của Harrison Ford trước giờ ra mắt Indiana Jones and the Dial of Destiny (Indiana Jones 5), ở Cannes 2023.

Trước đó, ban tổ chức cho chiếu đoạn phim ngắn về những vai diễn thành công nhất của Ford, gồm Star Wars (năm 1977, 1980, 1983) và The Fugitive (1993), khiến tài tử xúc động.

Trailer "Indiana Jones 5" Trailer phim "Indiana Jones and the Dial of Destiny". Tác phẩm có Harrison Ford đóng chính, ra mắt tại Cannes hôm 18/5, phát hành ở Bắc Mỹ ngày 30/6. Video: Lucasfilm

Ở tuổi 81, tài tử Harrison Ford thường xuyên góp mặt trong các dự án phim và không có ý định nghỉ hưu. Đầu năm nay, Ford giữ vai chính trong mùa hai 1923 và loạt phim Shrinking. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với The Hollywood Reporter, ông nói vẫn đủ sức khỏe và có nhiều niềm vui trong diễn xuất.

Theo thống kê năm ngoái của Bussiness Insider, tài tử đứng thứ tám trong danh sách các diễn viên kiếm nhiều tiền nhất mọi thời. Ông ít góp mặt trong các sự kiện, sống kín tiếng. Ngoài diễn xuất, Ford đam mê bảo tồn môi trường, lái máy bay và nghiên cứu khảo cổ. Diễn viên được cấp bằng phi công cho cả máy bay và trực thăng.

Diễn viên Mads Mikkelsen ấn tượng với ngoại hình rắn chắc ở tuổi 81 của tài tử, khi cả hai quay phần cuối Indiana Jones. "Harrison giống một con quái vật. Tôi còn nhớ vào ngày quay đầu tiên, êkíp đã làm việc đến tận 5h hôm sau. Anh ấy sau đó vẫn còn đủ sức đạp xe 50 km", Mikkelsen trả lời phỏng vấn trang Hollywood Reporter.

Harrison Ford từng bị coi thường khả năng diễn xuất nhưng vẫn cố gắng tồn tại ở Hollywood.

Năm 1964 khi 22 tuổi, nghệ sĩ ký hợp đồng với Columbia Pictures, nơi diễn viên kiếm 150 USD mỗi tuần nhờ đóng những vai nhỏ. Tác phẩm đầu tay Ford góp mặt là Dead Heat on a Merry-Go-Round (1966). Ông đóng Bellhop Pager, không được ghi tên ở mục danh đề (credit) cuối phim.

Suốt thập niên 1960 lăn lộn ở mảng truyền hình và điện ảnh, nghệ sĩ tham gia các chương trình như Gunsmoke, Ironside, Kung Fu và American Style. Tuy nhiên, Ford chỉ nhận được vai quần chúng hoặc vai phụ nhỏ. Thất vọng, diễn viên ngưng đóng phim, chuyển sang làm thợ mộc để có thu nhập.

Diễn viên từng nói trên tạp chí Far Out: "Nhờ nghề mộc, tôi có thể nuôi sống gia đình và đủ khả năng cầm cự cho đến khi có điều tốt hơn. Nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ tham vọng trở thành diễn viên".

Năm 1969, đạo diễn người Pháp Jacques Demy định giao vai chính trong phim Model Shop cho Ford. Tuy nhiên, Columbia Pictures khẳng định diễn viên không có tương lai trong làng điện ảnh, nói Demy nên thuê người khác có kinh nghiệm hơn. Cuối cùng, vai diễn về tay Gary Lockwood, người thành công với nhân vật Frank Poole trong 2001: A Space Odyssey (do Stanley Kubrick đạo diễn) năm trước đó.

Sự nghiệp của Ford khởi sắc vào năm 1972, khi giám đốc casting Fred Roos cho nghệ sĩ cơ hội tham gia buổi thử vai American Graffiti của đạo diễn George Lucas. Sau đó, nhà sản xuất Francis Ford Coppola giao Ford một số vai nhỏ trong The Conversation và Apocalypse Now, đồng thời thuê diễn viên thiết kế đạo cụ.

Năm 1976, Roos gợi ý Lucas để Ford đảm nhận vai Han Solo trong Star Wars. Giám đốc casting giả vờ gọi diễn viên tới để đóng một cánh cửa trong văn phòng công ty sản xuất phim American Zoetrope, nơi đạo diễn chuẩn bị cho cuộc thử vai. Nghệ sĩ thuyết phục được Lucas, dẫn tới việc Ford gắn bó nhân vật Han Solo suốt hơn 40 năm. Trang GoldDerby xếp series Star Wars là tác phẩm hay nhất diễn viên từng đóng.

Ngoài vai Hans Solo, Ford thử sức với vai chính giáo sư khảo cổ học Indiana Jones trong bom tấn cùng tên ra mắt năm 1981. Các nhà phê bình nhận xét Indiana Jones là một trong những thương hiệu thành công nhất Hollywood. Phần đầu tiên Raiders of the Lost Ark mang về 389,9 triệu USD.

Tác phẩm gây sốt tại các rạp chiếu, thúc đẩy quá trình sản xuất ba tập phim tiếp theo, vào các năm 1984, 1989 và 2008. Theo thống kê của Box Office Mojo, tổng doanh thu toàn cầu của bốn phần đạt hơn 1,9 tỷ USD.

Indiana Jones and the Temple of Doom Một cảnh trong phim "Indiana Jones and the Temple of Doom" năm 1984, tài tử Harrison Ford xuất hiện từ giây thứ 29. Tác phẩm còn có sự góp mặt của Quan Kế Huy trong vai Short Round (xuất hiện từ giây thứ nhất). Video: Lucasfilm

Ford là một trong số ít diễn viên có cơ hội làm việc với nhiều đạo diễn hàng đầu thế giới như Steven Spielberg, Ridley Scott, George Lucas, Roman Polanski hay Francis Ford Coppola. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Guardian, Spielberg nói không ai thay thế được vai Indiana của tài tử.

Nhiều tác phẩm của diễn viên bị khán giả và giới chuyên môn đánh giá thấp, cho rằng Ford chỉ tập trung phần lớn sự nghiệp vào các phim thương mại, ít vai có sự sâu sắc trong tính cách.

Tài tử nhiều lần tự thực hiện những pha hành động mạo hiểm, bất chấp điều này khiến ông gặp tai nạn. Đầu thập niên 1980, Ford bị thương nặng ở lưng khi quay Indiana Jones and The Temple of Doom. Ông cũng bị chấn thương chân khi đóng Star Wars: The Force Awakens (2015).

Harrison Ford (hàng trên, giữa) chụp ảnh cùng một số diễn viên khác khi ghi hình "Indiana Jones 5", năm 2021. Ảnh: Pasquale Marsella

Diễn viên trải qua hai đời vợ, có bốn con ruột và một con nuôi. Ông cưới Calista Flockhart - bạn đời hiện tại - vào năm 2010. Trong quá khứ, tài tử từng cặp kè Carrie Fisher trong ba tháng, khi quay Star Wars năm 1976. Fisher khi đó 19 tuổi còn Harrison Ford 33 tuổi, đã có vợ và hai con. Tại buổi ra mắt Indiana Jones 5 ở nhà hát Grand Theatre Lumière, diễn viên cảm ơn vợ Calista vì luôn ủng hộ đam mê của ông.

Quế Chi