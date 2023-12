Vẻ đẹp gây thương nhớ của Châu Hải My

Tài khoản The Color Purple1412, bạn đọc VnExpress, gây xúc động khi làm thơ về Châu Hải My: "Người người đều khổ bởi ái tình/ Một mình ta bước kiếp nhân sinh/ Sóng dữ không làm thuyền kinh khiếp/ Tường vi thơm chẳng để cầu vinh". Theo bạn đọc, Châu Hải My tài năng. Không chỉ cống hiến các vai diễn lấy nước mắt khán giả, cách sống và nhân sinh quan của Châu Hải My giúp người đọc mỉm cười bước tiếp.