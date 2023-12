Năm cuối đời của Châu Hải My

Châu Hải My trong đời thường. Cô lớn lên trong gia đình khá giả, được gia đình cưng chiều. Diễn viên tự nhận ngoại hình làm người khác cảm thấy cô yếu đuối nhưng bên trong, cô lạc quan, mạnh mẽ. Người đẹp nhiều lần cho biết mãn nguyện về cuộc sống tự do, tự tại, không bị hôn nhân ràng buộc.

Sau khi Hải My qua đời, nhà văn Đài Loan Ngô Đạm Như - một người bạn của diễn viên - nói suốt cuộc đời, Châu Hải My được làm việc cô thích, dũng cảm đón nhận thử thách. Không ít người cho rằng đời diễn viên không trọn vẹn vì độc thân, không con cái nhưng Ngô Đạm Như nói đó chỉ là cách nhìn theo định kiến của người ngoài.