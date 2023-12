Châu Hải My - một cuộc đời không hối tiếc

Diễn viên Châu Hải My - nhan sắc hàng đầu Hong Kong thập niên 1990 - gặp nhiều biến cố nhưng cô từng nói "đời không hối tiếc".

Theo Sina, diễn viên đột ngột qua đời ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 11/12, khiến người thân, bạn bè và nhiều fan bàng hoàng. Lần cuối diễn viên dự sự kiện là ngày 10/11, tại chương trình tuyên truyền bảo vệ gấu trúc ở thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên. Trên mạng xã hội, cô cũng thường xuyên cập nhật ảnh đời thường, hôm 6/12, minh tinh đăng video mừng sinh nhật tuổi 57.

Đời không hối tiếc là một trong phim nổi bật trong sự nghiệp của Châu Hải My. Ngoài đời, diễn viên từng dùng câu này nói về chính mình.

Hải My ở lần xuất hiện công khai cuối cùng. Ảnh: Weibo/Zhou Haimei Studio

Châu Hải My từng thăng hoa trong sự nghiệp, có những vai diễn giúp cô trở thành một trong biểu tượng màn ảnh Hong Kong cuối những năm 1980 đến thập niên 1990. Cô vào Đài truyền hình Hong Kong (TVB) năm 1985, sau khi tham gia cuộc thi hoa hậu do đài này tổ chức. Theo Mtime, bấy giờ, dù không đoạt giải, Hải My được các nhà làm phim chú ý nhờ gương mặt trong trẻo, đôi mắt biết kể chuyện.

Năm 1985, Hải My đóng phim đầu tay - Dương gia tướng. Một năm sau, cô đóng Triệu phú lưu manh cùng tài tử Ngô Khải Hoa, tác phẩm dẫn đầu đài TVB về tỷ lệ người xem trong năm. Năm 1991, Hải My và Lê Minh gây sốt khi đóng phim tình cảm Đời không hối tiếc.

Châu Hải My và Lê Minh trong phim Hải My và Lê Minh trong "Đời không hối tiếc". Video: TVB

Năm 1992, Châu Hải My tiếp tục thành công khi đóng Mạt đại hoàng tôn cùng Huỳnh Nhật Hoa. Phim do Đài Loan sản xuất, phá kỷ lục về tỷ lệ người xem ở vùng lãnh thổ. Cô còn tham gia các phim truyền hình nổi tiếng như Nghĩa bất dung tình, Thiên địa hào tình, Đại náo Quảng Xương Long, Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Hương mật tựa khói sương.

Ở dòng phim kiếm hiệp, minh tinh lưu dấu ấn với vai Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1994. Theo Ifeng, nhà văn Kim Dung đánh giá cao thể hiện của cô, ông từng nói: "Nếu sớm biết Châu Hải My đóng Chu Chỉ Nhược, tôi sẽ thay đổi kết cục để nàng bớt bi đát". Người đẹp còn đóng Bao Tích Nhược trong Anh hùng xạ điêu 2007. Năm 2019, cô vào vai Diệt Tuyệt Sư Thái trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, hợp tác dàn diễn viên trẻ.

Châu Hải My đóng Chu Chỉ Nhược Châu Hải My đóng Chu Chỉ Nhược. Video: Bilibili

Sina nhận xét Hải My có gương mặt thanh tú, đậm chất Á Đông, khí chất phù hợp đóng phim cổ trang lẫn hiện đại, Diễn viên thành công cả ở mảng truyền hình lẫn điện ảnh. Còn tờ Southern Metropolis Daily nhận xét: "Hải My có đôi mắt đa tình, khóe miệng rất duyên, là "người tình trong mộng" của nhiều khán giả thập niên 1990.

Theo Mingpao, sự nghiệp thuận lợi còn trong chuyện tình cảm, Châu Hải My trải qua nhiều đổ vỡ, khiến cô ám ảnh hôn nhân, không tin vào cuộc sống gia đình. Năm 19 tuổi, Hải My bén duyên tài tử Lữ Lương Vỹ khi đóng chung phim Tiểu đảo phong vân. 22 tuổi, cô bí mật đăng ký kết hôn ở Mỹ, hôn nhân chỉ kéo dài vài tháng.

Châu Hải My và Lữ Lương Vỹ thời trẻ. Ảnh: HK01

Trên Sohu, Lữ Lương Vỹ từng tiết lộ anh và Hải My trúng tiếng sét ái tình. "Nhưng khi kết hôn, chúng tôi đều quá trẻ, thiếu sự bao dung và thông cảm cho nhau. Chúng tôi đều không muốn làm tổn thương nhau, chỉ trách lúc đó chưa hiểu thế nào là yêu", Lữ Lương Vỹ nói.

Năm 1999, Châu Hải My yêu doanh nhân họ Ngũ, rồi chia tay sau khi diễn viên mắc bệnh Lupus ban đỏ hệ thống, phải điều trị nửa năm. Đầu thập niên 2000, Hải My yêu một kiến trúc sư kém cô bảy tuổi, từ Hong Kong tới Bắc Kinh định cư để gần người yêu. Tuy nhiên, Hải My kiên quyết không kết hôn, cô từng từ chối lời cầu hôn của bạn trai hơn 10 lần. Năm 2016, diễn viên chọn chia tay để tránh bị ràng buộc.

Châu Hải My từ 19 tuổi đến 57 Châu Hải My từ khi 19 tuổi đến 57. Video: Bilibili

Trên tờ Elle, Châu Hải My nói: "Tôi yêu tự do, không thích bị người khác quản lý, vì thế thấy hôn nhân không cần thiết. Hơn nữa, tôi không muốn có em bé". Diễn viên giải thích từ trẻ đã quyết định không làm mẹ, một phần vì mắc chứng tiểu cầu quá thấp. Bác sĩ khuyến cáo nguy hiểm cho cả mẹ và bé nếu mang thai.

Từ năm 2016, Châu Hải My sống độc thân. Cô thi thoảng đóng vai nhỏ trong các phim điện ảnh, truyền hình, dự sự kiện, chụp hình quảng cáo. Đời thường, Hải My chăm sóc thú cưng, trồng cà chua, súp lơ xanh, rau cải, rau thơm và hoa hồng ở biệt thự tại Bắc Kinh. Trong một video năm ngoái, cô tiết lộ khung cảnh biệt thự phủ đầy hoa hồng trắng, vàng, đỏ.

Châu Hải My: 'Tôi không cần đàn ông' Châu Hải My chăm sóc hoa tại nhà riêng năm 2022. Video: Toutiao

Diễn viên thổ lộ là nghệ sĩ, cô nhận vô số lời tán dương lẫn lăng mạ từ những người xa lạ trên mạng xã hội. Trong đó, nhiều ý kiến chê ngoại hình Hải My: "Răng của cô trông ghê quá, đi sửa đi", "Chị đừng đóng phim nữa, già rồi"... Còn có các ý kiến xoáy vào chuyện Châu Hải My không kết hôn và sinh con. Từng có giai đoạn Châu Hải My bị ảnh hưởng tâm lý, ngừng sử dụng mạng xã hội để được bình yên. Năm 2019, cô trở lại hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội.

Diễn viên Châu Hải My. Ảnh: Sohu

Người đẹp từng cho biết thi thoảng có người hỏi cô "sống một mình có cô độc, buồn tẻ không?", diễn viên đáp: "Tôi muốn mọi thứ đến tự nhiên. Khi không có tình yêu, tôi vẫn sống vui vẻ. Tôi không có nhu cầu tìm một người đàn ông về ở cùng, vướng chân vướng tay". Diễn viên nhiều lần nói không nuối tiếc khi chọn sống một mình.

Ở lần livestream năm ngoái, Hải My cũng cho biết cuộc đời cô không hối tiếc điều gì, vì đã có những trải nghiệm phong phú. Minh tinh nói: "Tôi trải qua rất nhiều, chẳng hạn đóng các vai đa dạng. Chuyện kết hôn cũng thế, không kết hôn tôi vẫn sống rất vui". Hải My cho biết yêu quý trẻ con song không thể sinh con cũng không có ý định nhận con nuôi, dù vậy, cô phụ cấp kinh phí nuôi các bé ở trại trẻ mồ côi.

Châu Hải My không bận lòng khi già đi, mặt nhiều nếp nhăn, cho rằng người khác yêu quý cô vì con người, tính cách chứ không phải vì ngoại hình. Bản thân cô tận hưởng việc già đi.

Theo đạo diễn Hong Kong Điền Khải Văn, nhiều năm qua Hải My sống chung với căn bệnh Lupus ban đỏ hệ thống, biểu hiện bởi tình trạng viêm tại nhiều cơ quan (da, khớp, máu, tim, phổi, thận). Bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh trung ương. Dù vậy, cô luôn nhìn cuộc sống bằng thái độ tích cực.

Sau khi nghệ sĩ qua đời, nhiều khán giả chia sẻ trên Weibo câu thơ của tác giả Triệu Diễm Tuyết thời Thanh: "Tự cổ mỹ nhân như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu" (Từ xưa, mỹ nhân như danh tướng, không để người đời thấy họ bạc đầu) hàm ý nuối tiếc, thương cảm diễn viên, nhớ về cô với những hình ảnh đẹp đẽ nhất.

