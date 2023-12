Diễn viên Châu Hải My qua đời

Trung QuốcMinh tinh Hong Kong Châu Hải My, từng đóng Chu Chỉ Nhược, qua đời ở tuổi 57.

Theo Sina, tối 12/12, đại diện công ty quản lý của Châu Hải My cho biết diễn viên qua đời một ngày trước đó vì bệnh tật. Người đại diện viết: "Mong thiên đường không có bệnh tật, mong kiếp sau chúng ta gặp lại". Mẹ của Châu Hải My viết trong bản thông cáo do công ty quản lý công bố: "Hải My thân yêu, mong con luôn được vui vẻ. Gia đình tự hào về con".

Trang St Headline thông tin Châu Hải My được phát hiện ngất tại nhà riêng ở Bắc Kinh hôm 11/12, sau đó được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê.

Diễn viên Châu Hải My vừa đón sinh nhật hôm 6/12. Những tháng cuối đời, cô thường xuyên cập nhật ảnh công việc, đời thường trên mạng xã hội. Trạng thái cuối của diễn viên trên Douyin là vào ngày 8/12, diễn viên đăng ảnh hậu trường đóng Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1994 (vai Chu Chỉ Nhược) và Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019 (vai Diệt Tuyệt Sư Thái).

Châu Hải My tại sự kiện hồi tháng 6. Ảnh: Weibo/Zhou Haimei Studio

Các năm gần đây, Châu Hải My ít đóng phim, chủ yếu chụp ảnh quảng cáo, dự sự kiện của các thương hiệu. Trên trang cá nhân năm ngoái, Hải My viết điều quan trọng nhất với cô là sức khỏe và tinh thần lạc quan. Diễn viên hài lòng vì tự do tự tại, thảnh thơi làm điều mình thích.

Cô viết: "Tôi năm nay 56 tuổi, sống một mình, thực sự vui vẻ. Tôi không cố gắng đi tìm tình yêu cũng không chấp nhận bị ràng buộc bởi các quan niệm về hôn nhân". Trải qua sóng gió trong sự nghiệp lẫn tình yêu, Châu Hải My nghĩ thoáng hơn về nhiều việc, chỉ chọn công việc phù hợp để có thời gian tận hưởng cuộc sống.

Năm 2019, Châu Hải My đến Việt Nam dự sự kiện thời trang, sau đó tham quan Sài Gòn, tìm hiểu ẩm thực Việt. Khi đến chùa Bửu Long (quận 9), cô cho biết ấn tượng với kiến trúc cùng sự yên ả, thanh bình ở đây. Diễn viên còn chụp ảnh thời trang tại một số quán cà phê và các địa điểm nổi tiếng khác của TP HCM như Đường sách Nguyễn Văn Bình, nhà thờ Tân Định. Giai đoạn đó, thể trạng của Châu Hải My không tốt, cô không thể đi nhanh, luôn có trợ lý bên cạnh đỡ.

Châu Hải My vãn cảnh chùa ở Sài Gòn Châu Hải My ở TP HCM năm 2019. Video: Douyin

Cô sinh năm 1966 ở Hong Kong, gia nhập đài TVB năm 1985, lưu dấu ấn qua loạt phim Dương gia tướng, Triệu phú lưu manh, Nghĩa bất dung tình, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1994 (vai Chu Chỉ Nhược), Thiên địa hào tình, Đời không nuối tiếc, Mạt đại hoàng tôn, Mối tình nồng thắm, Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Hương mật tựa khói sương. Theo Sina, Hải My thuộc nhóm minh tinh hàng đầu Hong Kong thập niên 1990, hội tụ cả nhan sắc và năng lực diễn xuất. Nhiều khán giả gọi cô là "người tình trong mộng".

Châu Hải My từng trải qua một cuộc hôn nhân và nhiều mối tình. Năm 22 tuổi, diễn viên kết hôn với tài tử Lữ Lương Vỹ. Gia đình chồng muốn Hải My từ bỏ làng giải trí để ở nhà nội trợ nhưng cô không đồng ý. Hôn nhân kéo dài một năm.

Châu Hải My trong 'Ỷ Thiên Đồ Long Ký' Hải My trong "Ỷ Thiên Đồ Long Ký". Video: Bilibili

Năm 1999, Châu Hải My yêu doanh nhân họ Ngũ, rồi chia tay sau khi diễn viên mắc bệnh Lupus ban đỏ hệ thống, phải điều trị nửa năm. Đầu thập niên 2000, Hải My yêu một kiến trúc sư kém cô bảy tuổi, họ chia tay năm 2015 vì nữ diễn viên không muốn kết hôn. Từ đó, Châu Hải My không công khai hẹn hò ai.

Nghinh Xuân (theo St Headline)