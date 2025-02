'Vào chợ đêm Việt toàn thấy xúc xích rán, Tokbokki'

'Tôi cảm tưởng du lịch Việt Nam mà không bỏ công sức ra nghiên cứu trước thì có khi về rồi cũng chẳng biết ở ta có gì ăn ngon?'.

"Tôi không biết tiêu chí đánh giá của giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best là gì? Nhưng tôi nghĩ các giải thưởng thường dựa trên bình chọn của du khách. Chúng ta tiếp đón du khách nhiều nhất ở những nơi dễ tìm nhất đối với họ như chợ đêm, phố ẩm thực, nhà hàng sân bay, nhà hàng khách sạn... Nhưng tiếc rằng, ở đó lại luôn là những đồ ăn vặt du nhập từ nước ngoài vào, với cách chế biến lai căng, và giá cũng căng luôn.

Còn những món ăn và những nhà hàng đậm chất Việt mà chúng ta tự hào bấy lâu nay đều không được quảng bá ở đó, mà nằm sâu trong các cụm dân cư bản địa. Vậy nên, câu cửa miệng của nhiều người khi nói tới ẩm thức Việt luôn là 'sao không hỏi dân bản địa?'. Khách tới nhà chơi lẽ ra chúng ta phải rót nước mời chứ không thể đợi người ta nói khát mới đi tìm cốc.

Nói thật, tôi cảm tưởng du lịch ở Việt Nam mà không bỏ công, bỏ sức ra nghiên cứu trước thì có khi về rồi cũng chẳng biết ở ta có gì ăn ngon? Khéo họ lại nghĩ: 'Làm gì thấy ẩm thực gì đâu? Vào chợ đêm toàn thấy bán xúc xích rán, Tokbokki với kem cuộn mà'. Nhìn sang ngay chợ đêm của Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan... là hiểu ngay tại sao ẩm thực của họ chưa chắc đã xếp hạng cao hơn nhưng luôn được biết đến rộng rãi hơn chúng ta?".

Đó là chia sẻ của độc giả Bình Luận về nguyên nhân Việt Nam rời top điểm đến ẩm thực thế giới 2025. Các điểm đến nổi tiếng ẩm thực của Việt Nam đều không được gọi tên trong top 25 Điểm đến ẩm thực ngon nhất thế giới 2025 do độc giả trên Tripadvisor bình chọn. Năm ngoái, Hà Nội xếp thứ nhất trong danh sách này và đứng thứ ba vào năm 2023.

>> 'Đi nửa tiếng tìm quán bún bò khi du lịch Đà Nẵng'

Trong khi đó, đánh giá chất lượng ẩm thực Việt Nam dưới góc nhìn của du khách quốc tế, độc giả Ánh Dương chỉ ra vấn đề: "Một tiêu chí quan trọng để đánh giá ẩm thực của một quốc gia là khi về nước, khách nước ngoài phải còn nhớ nhung tới món ăn tại nơi mình từng qua và tìm đến những tiệm ăn, nhà hàng tương tự trên đất nước của họ. Chứ đi du lịch Việt Nam ít ngày, thưởng thức đủ món ăn địa phương và khen xã giao mấy câu, rồi họ về nước lại tiếp tục dùng 'cơm mẹ nấu' như cũ thì xem như chưa ăn thua.

Lấy Mỹ làm ví dụ, vì ở đây có rất nhiều người Việt sinh sống, có hàng ngàn nhà hàng Việt Nam trên khắp nước Mỹ, nhưng phần lớn là quy mô nhỏ, gia đình tự quản lý, chưa có chuỗi lớn mang tầm quốc gia. Một số thương hiệu như Pho Hoa hay Lees Sandwiches đã cố gắng mở rộng, nhưng tầm ảnh hưởng vẫn giới hạn.

Theo khảo sát của YouGov năm 2022, khoảng 40% người Mỹ đã từng thử món Việt Nam (cao hơn so với ẩm thực Thái hoặc Ấn Độ), nhưng chỉ khoảng 15% ăn thường xuyên. Phở thường được biết đến nhất, trong khi các món khác như bún bò Huế, bánh xèo, hay cơm tấm vẫn còn xa lạ với nhiều người. Như vậy, so với ẩm thực Mexico, ẩm thực Việt Nam tại Mỹ vẫn còn một chặng đường dài để đạt được mức độ phổ biến và sự yêu thích rộng rãi tương tự.

Dù đã có những bước tiến đáng kể trong vài thập kỷ qua, ẩm thực Việt Nam vẫn chưa thực sự trở thành một phần "mainstream" (tạm dịch: 'phổ biến rộng rãi', 'trở thành xu hướng chính', hoặc 'được số đông đón nhận') trong văn hóa ẩm thực Mỹ như Mexico hay Italy. Như vậy, ẩm thực Việt Nam tại nước ngoài đã có nền tảng tốt nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt mức độ phổ biến hơn".

Thành Lê tổng hợp