Hà Nội có đồ ăn ngon trong top 3 thế giới

Bún chả, kem Tràng Tiền, chả cá, bánh cuốn hay cà phê sữa là những món ăn nổi tiếng ở Hà Nội được chấm 4-4,5/5 sao trên Tripadvisor.

Tripadvisor, website có hơn 463 triệu lượt truy cập mỗi tháng, luôn nằm top 10 ứng dụng du lịch hàng đầu ở 26 quốc gia, công bố 25 điểm đến có ẩm thực ngon nhất thế giới, nên ghé thăm trong năm 2023. Hà Nội đứng thứ ba. Hai điểm đến đứng trên là Rome (Italy) và đảo Crete (Hy Lạp). Một số nơi còn lại nằm trong danh sách gồm Florence (Italy), Paris (Pháp), Barcelona (Tây Ban Nha).

"Nếu ăn là mục tiêu chính trong hành trình của bạn, bạn sẽ tìm thấy các hương vị địa phương ngon nhất ở các nơi này", Tripadvisor viết. Các món ăn được gợi ý nên thử là cà phê sữa, kem Tràng Tiền, chả cá, bún chả, phở, bún bò. Tất cả đều được chấm 4-4,5/5 sao kèm theo nhiều bình luận khen ngợi.

Phở Hà Nội ăn kèm quẩy. Ảnh: Minh An

25 điểm đến trên nằm trong khuôn khổ lễ trao giải thưởng thường niên Travelers' Choice Best of the Best 2023. Danh sách đưa ra dựa trên bình chọn của hàng triệu độc giả khắp thế giới đã đi du lịch trong 12 tháng qua.

Tripadvisor luôn tự hào về giải thưởng này vì đó là "các đánh giá từ hàng triệu du khách đã đến và trải nghiệm thực tế, thay vì bình chọn do Al hay các chuyên gia đơn lẻ". Giải thưởng thường được công bố vào tháng 1, với mục đích như một cuốn cẩm nang, giúp du khách có thêm lựa chọn khi đi du lịch.